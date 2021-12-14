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«Спартак» интересуется защитником «Ростова» Боженовым

14 декабря 2021, 19:52

Московский «Спартак» интересуется игроком «Ростова» Кириллом Боженовым. Клуб хочет обзавестись ещё одним защитником и рассматривает возможность подписания молодого игрока, принадлежащего «Ростову» и играющего за «Химки» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Боженов принял участие в 11 матчах Российской Премьер Лиги и пока что не записал на свой счёт результативных действий, однако это не помешало ему войти в список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
15 декабря 2021 в 02:58
Надо договариваться.
санек002
санек002 ответ Gahi (раскрыть)
14 декабря 2021 в 23:38
уже опровергли!деда послушали и отказались!
Gahi
Gahi
14 декабря 2021 в 23:02
Прежде всего нужно определиться с главным тренером команды, а затем с игроками.
praporchik zadov
praporchik zadov
14 декабря 2021 в 21:19
В данной ситуации когда команда находится в 4 очках от стыков...какой нахрен Баженов???...Надо искать хороших и состоявшихся игроков....а не на вырост..!!!
Фудунобаба готовит команду к ФНЛ....
Ironigor
Ironigor ответ санек002 (раскрыть)
14 декабря 2021 в 21:10
И то и другое. )
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 декабря 2021 в 20:40
Своих то нет или выращивают таких как Рассказов или рукоблуд.
nikoladolgov
nikoladolgov
14 декабря 2021 в 20:26
Интересно, а кто интересуется ?
Опять Зарема ?
А ей то он зачем ?
Тренера то нет еще.
санек002
санек002 ответ Ironigor (раскрыть)
14 декабря 2021 в 20:24
спросить или сбросить?
YVG
YVG
14 декабря 2021 в 20:23
На Рассказова поменяют.
sv_1969
sv_1969
14 декабря 2021 в 20:20
Не панацея думаю
Cat01
Cat01
14 декабря 2021 в 20:19
Надо всех менять
Ironigor
Ironigor
14 декабря 2021 в 20:16
Подождите ✋, тренера опять спросить забыли ☝😉
stanichnik
stanichnik
14 декабря 2021 в 20:14
В связи со сменой Главного тренера в Спартаке до летнего трансферного окна серьёзных покупок наверное не будет, а там под задачи на новый сезон возможна очередная перестройка команды.
протон
протон
14 декабря 2021 в 20:12
Ослабляют конкурентов в борьбе за выживание
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 декабря 2021 в 19:53
Сейчас итальянец земляков на тащит...
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