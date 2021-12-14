«Спартак» интересуется защитником «Ростова» Боженовым

Московский «Спартак» интересуется игроком «Ростова» Кириллом Боженовым. Клуб хочет обзавестись ещё одним защитником и рассматривает возможность подписания молодого игрока, принадлежащего «Ростову» и играющего за «Химки» на правах аренды.
В нынешнем сезоне Боженов принял участие в 11 матчах Российской Премьер Лиги и пока что не записал на свой счёт результативных действий, однако это не помешало ему войти в список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ.
Фудунобаба готовит команду к ФНЛ....
Фудунобаба готовит команду к ФНЛ....
Опять Зарема ?
А ей то он зачем ?
Тренера то нет еще.
Опять Зарема ?
А ей то он зачем ?
Тренера то нет еще.