«Спартак» интересуется защитником «Ростова» Боженовым

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14 декабря 2021, 19:52

Московский «Спартак» интересуется игроком «Ростова» . Клуб хочет обзавестись ещё одним защитником и рассматривает возможность подписания молодого игрока, принадлежащего «Ростову» и играющего за «Химки» на правах аренды.