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«Зенит» намерен приобрести бразильского форварда

вчера, 08:35

«Зенит» нацелился на нападающего «Интернасьонала» Юри Альберто.

Утверждается, что стороны близки к соглашению. Сумма трансфера составит примерно 14 млн евро плюс бонусы в размере 3-4 млн евро при достижении определенных целей.

В минувшем чемпионате Бразилии 20-летний футболист провел 33 матча, в которых забил 12 голов и отдал 3 ассиста.

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Все комментарии
НУ И НУ
НУ И НУ
вчера в 21:07
Будем посмотреть...
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 18:20
Сердце кровью обливается от таких новостей
Скоро мы совсем забудем Зенит с Аршавиным, Малафеевым, Погребняком, Быстровым, Анюковым, Зыряновым, Денисовым, Широковым
Да и легионеры были что надо: Данни, Халк, Витсель, Бруну Алвеш, Ломбертс, Крижанац
А сейчас нагнали толпу бразильцев и думают, что это выход. Это тупик ребята
Стали похожи на Шахтер номер 2
Такой подход не вызовет симпатию у болельщиков
Когда на поле 7-9 обезьян , кому они должны сопереживать
Начинайте уже возрождать свою футбольную академию и внедрять воспитанников в основной состав
Одного Мостового и Круговово, выходящих на замены очень мало
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 15:59, ред.
Ну и чем больше бразилов в команде тем больше будет кувырканий, плохих настроений и разного рода нарушений дисциплины. А их уже критическая масса походу.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 15:57
Только вот если чувак стоящий, он уйдет скорее в Арсенал.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:08
На замену Азмуну видимо присматривают.
OzonMax
OzonMax
вчера в 13:54
Если получится , то классное приобретение. Удачи моему ЗЕНИТУ
dеigandre
dеigandre ответ Asper (раскрыть)
вчера в 13:34
Да я без претензий )
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 13:12
В карьере в Пес всегда он выходит, дёшево и сердито. Скорость, удар, точность хорошая. Видимо так и находят менеджеры клубов
Asper
Asper ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 13:07
Да ладно тебе, ассоциация очевидная просто, многие про Розанова вспомнили. Сказал бы - там это тоже я написал, иди куда шёл)
dеigandre
dеigandre ответ Asper (раскрыть)
вчера в 13:02
На Чемпе за всю свою жизнь был 2-3 раза длительностью 5-10 секунд.
Asper
Asper ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 12:58
Эта шутка, кажется, спысшена с Чемпа
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 12:32
Бразильский зенит удачная затея
Misha78
Misha78 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 11:57
Я думаю замена Азмуну всё таки.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 11:42
Рукоблуд Азмуна приучил и этого приучит
1bear
1bear
вчера в 11:23
молодой ещё- главное,чтобы вписался в схему ( если она есть)
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:15
Нужен нападающий, в этом нет сомнений.
Futurista
Futurista
вчера в 11:03
Cat01
Cat01
вчера в 10:51
Нужен такой как Халк...
BDA81
BDA81 ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 10:51
И что же видно?! Расскажите пожалуйста подробнее с этого момента)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 10:40
Это вопрос гене орлову, только он легенды строит вокруг "Смены."
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:38
Я так понимаю хотят рукоблуда подвинуть.
nikoladolgov
nikoladolgov ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 10:24
Розанов Юрий Альбертович , ох уж эти евреи ....
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:22
А где местные воспитанники футбольной школы Смена ?
Где новые Желудковы и Кержаковы ?
В Бразилии дешевле ?
112910415
112910415
вчера в 10:08
бразильцев должно быть много,
или очень много !
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Bivaliy67 (раскрыть)
вчера в 10:04
Шнобель) Больше не кому)
dеigandre
dеigandre
вчера в 09:48
Розано Юри Альберто
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:47
Может и подойдет Зениту.
dеigandre
dеigandre ответ BDA81 (раскрыть)
вчера в 09:47
100%. Отчётливо на твоём примере видно
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 09:47
Жирков еще не доиграл)
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 09:28
Сущие копейки для зенита, почему бы и не приобрести.
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