«Зенит» намерен приобрести бразильского форварда

«Зенит» нацелился на нападающего «Интернасьонала» Юри Альберто.
Утверждается, что стороны близки к соглашению. Сумма трансфера составит примерно 14 млн евро плюс бонусы в размере 3-4 млн евро при достижении определенных целей.
В минувшем чемпионате Бразилии 20-летний футболист провел 33 матча, в которых забил 12 голов и отдал 3 ассиста.
Скоро мы совсем забудем Зенит с Аршавиным, Малафеевым, Погребняком, Быстровым, Анюковым, Зыряновым, Денисовым, Широковым
Да и легионеры были что надо: Данни, Халк, Витсель, Бруну Алвеш, Ломбертс, Крижанац
А сейчас нагнали толпу бразильцев и думают, что это выход. Это тупик ребята
Стали похожи на Шахтер номер 2
Такой подход не вызовет симпатию у болельщиков
Когда на поле 7-9 обезьян , кому они должны сопереживать
Начинайте уже возрождать свою футбольную академию и внедрять воспитанников в основной состав
Одного Мостового и Круговово, выходящих на замены очень мало
Скоро мы совсем забудем Зенит с Аршавиным, Малафеевым, Погребняком, Быстровым, Анюковым, Зыряновым, Денисовым, Широковым
Да и легионеры были что надо: Данни, Халк, Витсель, Бруну Алвеш, Ломбертс, Крижанац
А сейчас нагнали толпу бразильцев и думают, что это выход. Это тупик ребята
Стали похожи на Шахтер номер 2
Такой подход не вызовет симпатию у болельщиков
Когда на поле 7-9 обезьян , кому они должны сопереживать
Начинайте уже возрождать свою футбольную академию и внедрять воспитанников в основной состав
Одного Мостового и Круговово, выходящих на замены очень мало
Где новые Желудковы и Кержаковы ?
В Бразилии дешевле ?
Где новые Желудковы и Кержаковы ?
В Бразилии дешевле ?
или очень много !
или очень много !