«Зенит» намерен приобрести бразильского форварда

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вчера, 08:35

«Зенит» нацелился на нападающего «Интернасьонала» .

Утверждается, что стороны близки к соглашению. Сумма трансфера составит примерно 14 млн евро плюс бонусы в размере 3-4 млн евро при достижении определенных целей.

В минувшем чемпионате Бразилии 20-летний футболист провел 33 матча, в которых забил 12 голов и отдал 3 ассиста.