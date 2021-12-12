«Зенит» и «Локомотив» поборются за Пиняева

1639307032

вчера, 14:03

По сообщениям, петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» ведут переговоры о покупке полузащитника «Крыльев Советов» .

В прошедшем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Динамо» юный хавбек забил свой первый гол в РПЛ , выйдя на поле на 79-й минуте встречи. Контракт 17-летнего футболиста с «Крыльями» действует до лета 2024 года.

Сергей Пиняев — воспитанник «Чертаново». В «Крылья Советов» игрок перешел в июле 2021 года.