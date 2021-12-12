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«Зенит» и «Локомотив» поборются за Пиняева

вчера, 14:03

По сообщениям, петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» ведут переговоры о покупке полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

В прошедшем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Динамо» юный хавбек забил свой первый гол в РПЛ, выйдя на поле на 79-й минуте встречи. Контракт 17-летнего футболиста с «Крыльями» действует до лета 2024 года.

Сергей Пиняев — воспитанник «Чертаново». В «Крылья Советов» игрок перешел в июле 2021 года.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 18:37
Вброс.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:22
Пиняеву не стоит идти в эти клубы. Там он плотно присядет на лавку. Лучше оставаться в Крыльях для его развития. Тем более что самарская команда в полном порядке, борется за еврокубки и на данный момент даже опережает Локомотив в таблице.
112910415
112910415
вчера в 18:22
лучше никуда пока не спешить
протон
протон
вчера в 18:17
я против. Как минимум потому, что Семаку развивать молодёжь нафиг не упало. В Крыльях Пиняеву сейчас идеальное место для развития
bsww
bsww
вчера в 17:42
    1bear
    1bear
    вчера в 17:14
    если это достоверная новость,то у Локо нет шансов
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 16:28
    Ягдкоманда фрицев поборется с запорным клапаном СП-2.Победит наглейший и богатейший.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 16:12
    Зенит для Сочи скорее купит парня.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 16:07
    Если хочет играть в Еврокубках - надо оставаться в Самаре !
    Верг
    Верг
    вчера в 16:05
    А весь сырбор вокруг него из за того, что он в 15 лет стажировался в мю и всего то
    particular
    particular
    вчера в 16:00
    Потуги со стороны Локо нельзя считать даже имитацией борьбы... Не борец...
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер ответ санек002 (раскрыть)
    вчера в 15:31
    Действительно, Чистяков и Мостовой отличные лавочники!! Если играть умеет - будет в основе, тем более лимит ещё никто не отменял.
    lotsman
    lotsman ответ Caniggia (раскрыть)
    вчера в 15:18
    Он ещё играть не начал. Один гол забил, всего. Неизвестно что дальше будет. А его уже в Европу отправляют.))))
    shur
    shur
    вчера в 15:08
    ...в Зенит - Р А Н О !!! В Локо П О З Д Н О и не зачем, до Европы года два
    три пожалуй!!!
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 14:59
    Только не РПЛ и, особенно, не в Зенит! Испортят же пацана черти, деньгами! Из Самары сразу в Европу и никаких Питеров и Москвы!
    Брулин
    Брулин
    вчера в 14:54
    Пиняеву надо бы поиграть в КС года 2 и если будет прогресс, надо уезжать в Европу. Попадёт в один из наших грандов и ни в какую Европу не захочет.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 14:50
    У фк ЗЕНИТ денег побольше - уломают футболиста Пиняева...
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 14:35
    Ещё вчера все молчали, а после гола сразу стало известно, что Зенит и Локо ведут переговоры. Да ещё и некто Дильшад Ломовских из РБ спорт в курсе всех дел, наверное всё через него делают.
    Напишите следующую новость, инфа 100% Барса с Реалом, МС, Челси и т.д. узнав, что Пиняев забил первый гол в РПЛ сразу отказали Холанду и Мбаппе и переключились на Сергея!
    Роналду и Месси решили завязать с футболом из-за гениального гола Пиняева!
    memphis
    memphis
    вчера в 14:34
    Лучше еще сезон в КС и в Европу
    memphis
    memphis
    вчера в 14:33
    Руки прочь от КС! Парень хочет играть в футбол
    санек002
    санек002 ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
    вчера в 14:31
    зенит всю молодежь скупит и потом на лавку !ни себе не людям!
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 14:30
    не думай, будешь лавку шлифовать, играй у себя
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 14:30
    Хороший паренёк, но мне кажется его переоценивают.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 14:26
    Дайте парню в Самаре поиграть! Тем более, не дай бог, в Зенит.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 14:23
    Если уедет в Питер, то скорее всего на лавку или в аренду.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 14:18
    Приветствую. Не собственный воспитанник, конечно, но всё-таки россиянин. Зениту надо постепенно заменять легов на россиян, лучше собственных воспитанников, чтобы стимулировать их стремление попасть в главную команду. В последние годы они в значительной степени утратили интерес работы над собой, видя ориентацию клуба на покупных иностранцев.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
    вчера в 14:14
    Ага!На лавке сидеть!И вообще оба варианта это не про него!Выберит Зенит то может повторить судьбу Соловьёва!А в Локо ваще мутно всё щас!
    Думаю самое лучшее это годик или два в Крыльях с своим тренером!
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер
    вчера в 14:08
    Если хочет играть в еврокубках - однозначно Зенит.
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