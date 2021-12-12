«Зенит» и «Локомотив» поборются за Пиняева

По сообщениям, петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» ведут переговоры о покупке полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.
В прошедшем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Динамо» юный хавбек забил свой первый гол в РПЛ, выйдя на поле на 79-й минуте встречи. Контракт 17-летнего футболиста с «Крыльями» действует до лета 2024 года.
Сергей Пиняев — воспитанник «Чертаново». В «Крылья Советов» игрок перешел в июле 2021 года.
три пожалуй!!!
три пожалуй!!!
Напишите следующую новость, инфа 100% Барса с Реалом, МС, Челси и т.д. узнав, что Пиняев забил первый гол в РПЛ сразу отказали Холанду и Мбаппе и переключились на Сергея!
Роналду и Месси решили завязать с футболом из-за гениального гола Пиняева!
Напишите следующую новость, инфа 100% Барса с Реалом, МС, Челси и т.д. узнав, что Пиняев забил первый гол в РПЛ сразу отказали Холанду и Мбаппе и переключились на Сергея!
Роналду и Месси решили завязать с футболом из-за гениального гола Пиняева!
Думаю самое лучшее это годик или два в Крыльях с своим тренером!
Думаю самое лучшее это годик или два в Крыльях с своим тренером!