Жирков: «Пока предложений не было, могу завершить карьеру»

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Юрий Жирков признался, что рассматривает вариант с завершением карьеры.
Мое будущее? Пока ничего не могу сказать, если будут какие-то предложения, можно рассмотреть. Сейчас наступила пауза в чемпионате, посмотрим, что будет.
Могу в РПЛ, могу еще где-то играть. В ближайшее время, если будут предложения, рассмотрим, если нет, то придется завершить карьеру. Пока предложений не было.
Один из двух лучших игроков России этого века.
настоящий
Один из двух лучших игроков России этого века.
настоящий
Отдыхай.https://youtu.be/BeA2PeMnTCs
Отдыхай.