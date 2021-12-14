Жирков: «Пока предложений не было, могу завершить карьеру»

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА признался, что рассматривает вариант с завершением карьеры.

Мое будущее? Пока ничего не могу сказать, если будут какие-то предложения, можно рассмотреть. Сейчас наступила пауза в чемпионате, посмотрим, что будет.