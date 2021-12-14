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Жирков: «Пока предложений не было, могу завершить карьеру»

вчера, 10:00

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Юрий Жирков признался, что рассматривает вариант с завершением карьеры.

Мое будущее? Пока ничего не могу сказать, если будут какие-то предложения, можно рассмотреть. Сейчас наступила пауза в чемпионате, посмотрим, что будет.

Могу в РПЛ, могу еще где-то играть. В ближайшее время, если будут предложения, рассмотрим, если нет, то придется завершить карьеру. Пока предложений не было.

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Жирков Юрий
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Землянин
Землянин ответ Санчо Панса (раскрыть)
сегодня в 03:26
Он слишком скромен для этого. И скорее всего ему как раз и нужно было туда сходить, рекламу себе сделал и где нибудь уже играл, а то уже и подзабыли про него
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 17:51
Юра ждем тебя у руля ЦСКА вместо полена
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:17
Да пора бы уже, Юрий Валентинович! Только не переходи на Матч ТВ, ради Бога....
Геннадий Асеев 1
Геннадий Асеев 1
вчера в 17:03
Жирков много сделал для российского футбола. Проводить достойно и сказать спасибо. Юра это заслужил.
8t7v4dyxm5mt
8t7v4dyxm5mt
вчера в 16:45
Очереди к нему нет. Нужно ценник поменять.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:43
Он должен закончить.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 16:27
Я не понимаю-заняться что ли нечем больше? денег по ярд наверное если не больше займись бизнесом и не смеши людей на поле.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:15
Наверное слишком высокие запросы по зарплате поэтому никто не зовет а так мог бы пригодиться клубам аутсайдерам РПЛ.
berda2003
berda2003
вчера в 16:11
ибрагимович покоя не даёт? так играй, сам себя предложи или гордыня не даёт...
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 16:05
Последний профи из прошлого, уходит.
Один из двух лучших игроков России этого века.
настоящий
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 16:03
Он и сам то не очень продвинутый. Простой тамбовский парень.
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 15:17
Ахахаха, точно!
1bear
1bear
вчера в 14:44
Юра - хватит - пора завязывать
lotsman
lotsman
вчера в 14:15
Уходить надо самому и вовремя, а не когда тебя попросят уйти.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:04
Давай уже. И образованием жены займись 😉
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:54
Пора уже на заслуженный отдых, Жиркову.....
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:33
Хватит уже мучиться...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:19
Пора бы уже Юрику угомониться.
112910415
112910415
вчера в 11:58
лучше отдыхать, в эти годы травмы тяжелее переносятся
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:24
Да уж, наверное, пора.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:15
Юра пахарь и никогда не жалел себя. Такое сложилось впечатление за его карьеру.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 11:06
У Юры была хорошая карьера, но и заканчивать нужно хорошо, вовремя.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:03
Тут надо самому себя предлагать, если играть действительно хочется.
makkie
makkie
вчера в 11:02
Жирков уже не тянет уровень РПЛ, а в любительских лигах можно и после завершения карьеры играть. Павлюченко, Погребняк, Колодин и прочие ветераны подтвердят.
beefs
beefs
вчера в 11:01
это неизбежно, что же пора заняться чем то другим делом...
Серж 129
Серж 129
вчера в 11:00
кому ты нужен старый пень
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:49
Юра человек в достатке, всё у него есть, семья, дом, деньги, можно заняться чем нибудь полезным.
drug01
drug01
вчера в 10:49
Пора отдохнуть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:39
Попросить зарплату поскромнее и в каком-нибудь клубе ФНЛ можно попылить...
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:35
Хорош Юрий Валентинович.
Отдыхай.
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