Айртон может уйти из «Спартака»

Защитник «Спартака» Айртон может сменить клубную прописку.
Сообщается, что москвичи планируют выставить футболиста на трансфер следующим летом.
Контракт бразильца рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне на счету Айртона 17 матчей в РПЛ и 1 гол.
Федун плохой менеджер.
Федун плохой менеджер.
Столько уток и дезы у себя в телеграмме напускал, что не стоит верить и этой новости.
Но в идеале хотелось бы продать Айртона на пике его формы.
Столько уток и дезы у себя в телеграмме напускал, что не стоит верить и этой новости.
Но в идеале хотелось бы продать Айртона на пике его формы.