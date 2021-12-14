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Айртон может уйти из «Спартака»

14 декабря 2021, 12:50

Защитник «Спартака» Айртон может сменить клубную прописку.

Сообщается, что москвичи планируют выставить футболиста на трансфер следующим летом.

Контракт бразильца рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне на счету Айртона 17 матчей в РПЛ и 1 гол.

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Все комментарии
Grim-Reaper
Grim-Reaper ответ Константин Белых (раскрыть)
14 декабря 2021 в 21:22
Осталось еще Селихова и Жиго на трансфер выставить... разваливать так разваливать
Grim-Reaper
Grim-Reaper ответ David Young (раскрыть)
14 декабря 2021 в 20:45
Хочется все таки чтобы игра команд была на уровне 2006-2010 годов хотя бы была... а не такое позорище что сейчас... особенно Сборнаяя как играет невозможно смотреть
David Young
David Young ответ Grim-Reaper (раскрыть)
14 декабря 2021 в 20:43
Интересное мнение. Со многим согласен.
Grim-Reaper
Grim-Reaper
14 декабря 2021 в 20:39
При всем моем отношении к Спартаку, мне жалко его фанов... сильный Спартак нужен и в еврокубках в том числе. а Федун и его спутанница)) добили все что можно... Руя увольняют, и закупки в основном шлак... подарок к 100-летию, хорошо что с 1 места вышли в ЛЕ) Половину игроков гнать из Спартака с Федуном и тогда будет конкурентоспособная команда, в локо тоже давно надо навести порядок, как и в ЦСКА непонятно что творится, без усилений и тренера в еврокубки даже лезть не стоит. Зениту тоже давно пора менять физрука... для чемпа то сойдет в еврокубках с Семаком нечего ловить. Вот из всех этих факторов и рейтинг падает... кто захочет из сильных игроков в это болото под названием РПЛ приехать?
протон
протон
14 декабря 2021 в 19:03
Айртон самый быстрый игрок Спартака. Давайте продалим еще Мозеса и промеса и купим за место них каких нибудь рядовых игроков из рпл. Это будет тоже самое
Константин Белых
Константин Белых
14 декабря 2021 в 16:20
Вот нашли млять кого выставлять на трансфер.. Д... Б...ь.. Самый быстрый и выносливый краек чемпионата и на выход. Конечно Саша Лом это же Марсело у нас. У кого то жбан конкретно рванул.. Зато будем лицезреть феерию Колуна Рассказова..
gentlewolf
gentlewolf
14 декабря 2021 в 16:10
Да, теперь уже не потеря. Он раньше потерялся, причем с такого уровня упал, что теперь как коровья лепешка стал.
Caniggia
Caniggia
14 декабря 2021 в 16:01
Не знаю каким уж Айртон был в Бразилии, но ощущение, что в Спартаке он деградировал и превратился в посредственность, бесполезного бегунка. Так что его предполагаемый уход - это абсолютно не потеря для Спартака.
Василий 50
Василий 50
14 декабря 2021 в 15:14
Пора национализировать Лукойл.
Федун плохой менеджер.
1bear
1bear
14 декабря 2021 в 14:48
что происходит в Спартаке,когда любой мало-мальский талант превращается в серость???
makkie
makkie ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
14 декабря 2021 в 14:01
Вячеслав Короткин тот еще инсайдер )))
Столько уток и дезы у себя в телеграмме напускал, что не стоит верить и этой новости.

Но в идеале хотелось бы продать Айртона на пике его формы.
Серж 129
Серж 129
14 декабря 2021 в 13:52
не большая потеря проще русского взять
КЭТиК
КЭТиК
14 декабря 2021 в 13:44
Не самый сильный защитник.
drug01
drug01
14 декабря 2021 в 13:33
Сейчас будут бежать
Oliver S
Oliver S
14 декабря 2021 в 13:28
У хорошего тренера мог бы стать топ-игроком, скорость и дриблинг есть, еще бы защиту подтянуть. В Спартаке, к сожалению, при текущей тренерской чехарде он топчется на месте, так что вообще не удивлюсь, если убежит.
mihaluch
mihaluch
14 декабря 2021 в 13:19
Кто только не играл в Спартаке в последние годы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 декабря 2021 в 13:14
Достала жизнь в спартаке.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
14 декабря 2021 в 13:11
Вот какая ,простите, му.......... ...дила , такое придумывает ?
YVG
YVG
14 декабря 2021 в 12:56
В любой другой команде РПЛ был бы сильнейшим игроком.
bashnat013
bashnat013
14 декабря 2021 в 12:56
Пора уже татушку делать на другой стороне в виде очка
Ironigor
Ironigor
14 декабря 2021 в 12:51, ред.
Счастливого пути. Даже можно сказать, задержался.
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