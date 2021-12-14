«Спартак» близок к трансферу защитника «Тироля»

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вчера, 08:28

Защитник «Тироля» может продолжить карьеру в РПЛ .

В услугах 21-летнего игрока заинтересован «Спартак». Утверждается, что стороны близки к соглашению, но детали возможной сделки не сообщаются.

Стоит отметить, что Классен выступает за молодежную сборную России.