ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Спартак» близок к трансферу защитника «Тироля»

вчера, 08:28

Защитник «Тироля» Леон Классен может продолжить карьеру в РПЛ.

В услугах 21-летнего игрока заинтересован «Спартак». Утверждается, что стороны близки к соглашению, но детали возможной сделки не сообщаются.

Стоит отметить, что Классен выступает за молодежную сборную России.

Все новости
Слухи«Зенит» заинтересовался нападающим «Базеля»
Вчера, 23:50 Комментарии6
«Спартак» опроверг информацию об интересе к Боженову
Вчера, 20:56 Комментарии15
Слухи«Спартак» интересуется защитником «Ростова» Боженовым
Вчера, 19:52 Комментарии16
СлухиАйртон может уйти из «Спартака»
Вчера, 12:50 Комментарии21
Жирков: «Пока предложений не было, могу завершить карьеру»
Вчера, 10:00 Комментарии37
Слухи«Зенит» намерен приобрести бразильского форварда
Вчера, 08:35 Комментарии36
Сортировать
Все комментарии
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 18:14
Я уже говорил, и повторю ещё раз
Спартак спасет только схема с двумя вратарями
Zubr1
Zubr1
вчера в 14:09
Там и Жиго с Жикия лишние, всю оборону в Спартаке надо в срочном порядке менять,а то по клубу плачет ФНЛ
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:32
Спартак , - Ералаш 🤣 !!!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 11:30
Мои любимые боссы Спартака,давайте сперва определитесь с тренером потом уже жо кучи покупать Свиновых,Классонов и др. Что вы там курите или нюхаете, когда начнете работать, а то мы в пике идем все ниже и ниже
makkie
makkie
вчера в 11:18
Левый защитник, похоже на замену Айртону.
Вернее, на подстраховку, а если вдруг решат продать бразильца на пике, то нужна будет адекватная замена. Правда, не знаю кто такой этот Классен.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 10:37
Зато не легионер)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 10:20
Новый тренер ещё к работе не приступил ,а эти ,без его одобрения ,уже закупаются ?! Тем более всяким дерь........мом !
112910415
112910415
вчера в 10:06
с тренером согласовано ?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 09:46
Усиление нашлось)
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 09:31
До кучи к Свинову.
YVG
YVG
вчера в 09:06
Классен пойдет по пути Ларссона.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:53
Может нужно нового тренера подождать? Может игрок ему не подходит.
протон
протон
вчера в 08:47, ред.
ни в коем случае.Парень развивается, растёт.Возможно в бундеслигу Германии попадёт.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:32
Леону надо крепко подумать, на карту поставлена карьера.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:29
Им был начали с тренером определиться...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100