«Спартак» близок к трансферу защитника «Тироля»

Защитник «Тироля» Леон Классен может продолжить карьеру в РПЛ.
В услугах 21-летнего игрока заинтересован «Спартак». Утверждается, что стороны близки к соглашению, но детали возможной сделки не сообщаются.
Стоит отметить, что Классен выступает за молодежную сборную России.
Спартак спасет только схема с двумя вратарями
Спартак спасет только схема с двумя вратарями
Вернее, на подстраховку, а если вдруг решат продать бразильца на пике, то нужна будет адекватная замена. Правда, не знаю кто такой этот Классен.
Вернее, на подстраховку, а если вдруг решат продать бразильца на пике, то нужна будет адекватная замена. Правда, не знаю кто такой этот Классен.