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Смородская — о Витории: «Обычный тренеришка. Посмотрим теперь на Ваноли»

вчера, 19:51

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на отставку Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

«Спартак» сделал правильно, уволив Виторию. Мне его совсем не жаль. За всё время в команде я не увидела у него каких-то положительных качеств. Руй — обычный тренеришка. Посмотрим, что получится у Ваноли.

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Все комментарии
Михаил Полунин
Михаил Полунин
сегодня в 05:30
Честно, надоели эти ladies in football... Огурцы ба что ли солили, право слово...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:18
Чья бы корова мычала!
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 00:45
Ждём серию побед Руя в ЛЕ, судя по всему...
Petergoff
Petergoff
вчера в 23:27
Ты то, старая вешалка, куда лезешь? Не твоё это, реальных мужиков обсуждать.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:25
Обычная бабенка просочилась в руководство Локо, с треском вылетела, но никак не угомонится, возомнив себя экспертом.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:12, ред.
Если взять в целом политику назначения тренеров в спартаке, то картина очень странная. Эмери поливали грязью кто только не лень, ушел и начал добиваться результатов. Аленичев тоже не устроил, убрали, взяли Карреру, после чемпионства многие начали говорить что выиграл на багаже Аленичева, и тут же возникает вопрос, зачем тогда убрали Аленичева? Единственное Тедеско красиво соскочил, наверно понимал что если не уйдёт щас, потом уйдет с метлы.
Щас повторяется по сути, пришел Витория к которому состав вообще не подходит, работал с тем что есть, который вышел с сложной группы ЛЕ, за борт. Очевидно что он вроде не плохой специалист, вышел с сложной группы в ЛЕ, что уже не плохо для клуба РПЛ, и уже на выход. Проблемы явно не в тренерах, а в руководстве.
А Смородская как была далекой бабой у которой стоит отключить интернет, так ею и остается
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 22:26
Уберите эту бабушку,у неё что нет внуков,детей? Соккерцы,не выкладывайте ее слова,она никто. А Рую ужачи,он молодец,я хотел чтоб он остался и дали ему игроков, но нас не спрашивают, Витория сделал то что тренеры при Смородской да и сейчас никто не добился успеха,тем более когда игроки то травмированы половина,а вторая на горчичнике сидит
протон
протон
вчера в 22:19
Спасибо тренер. А хейтеры пусть давятся желчью вместе с заремой и её недалеким лёней.
Судьба португальца была заранее обречена на нечно подобное, учитывая всю ситуацию в команде..Да, случись чудо и пойди победы наряду с яркой игрой, то может и задержался бы. Выступление в ЛЕ, как ни банально, скорее исключение, но подтверждающее общее правило - как таковой команды создать не удалось, хотя по нашим меркам состав далеко не самый плохой.
протон
протон
вчера в 22:18
Руй через пару лет выиграет Лигу Европы и передаст привет Зареме. Посмотрю я на руководство Спартака, которое на стыке в апреле месяце будет смотреть и думать- а что же делать?
Провокатор
Провокатор ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 22:16
"Футболорукоблудители"
Константин Смирнов
Константин Смирнов
вчера в 22:09
Так публично выражают мнение, по мне,только недалёкие умом люди.
steel900
steel900
вчера в 22:01
Этой фразой (если это правда), она доказала лишь то, что ее не зря турнули...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:59
Это их надо на давай поженимся, может и вправду родят звезду футбола
Boricku
Boricku
вчера в 21:58
Бобуля красава
протон
протон
вчера в 21:43
Лучше бы сидела на кухне.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:37
    протон
    протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    вчера в 21:35
    Очень хороший, где было высказано что плохой? Изначально поддерживал его при назначении, были отголоски претензий моих в его адрес, но эта критика без неё ни как, не бывает всегда всё по маслу дружище.
    berda2003
    berda2003
    вчера в 21:30
    обычная базарная тварь...
    Сп62
    Сп62
    вчера в 21:29
    У каждого своё мнение. У меня тоже. Редко, но сегодня Ольге я аплодирую.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 21:28
    Какая дерзкая бабище!
    протон
    протон
    вчера в 21:26
    Вот он эксперт из всех экспертов эксперт высказался)))
    протон
    протон
    вчера в 21:25
    Хамка.
    Ей бы объединиться с Мостовым - получилась бы отличная пара хилов от нашего футбола!
    Тренеришки,уходя из Спартака,потом титулы всегда берут. Не подведи, Руй!
    ermak6848
    ermak6848 ответ sir_Alex (раскрыть)
    вчера в 21:23
    и пошли все к Чёрному морю ракушки собирать...
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 21:22
    С Заремой их свести - толку будет Больше...
    Gahi
    Gahi
    вчера в 21:13
    Ольга Юрьевна проработавшей президентом футбольного клуба "Локомотив" Москва 6 лет, продолжает находиться в этом статусе виртуально. Видимо лавры Марины Владимировны Грановской которая правит в самом "Челси" с 2013 года официально и признана лучшим футбольным менеджерам в Европе 2021 года. Не дают покоя Смородской которая делает свои заключения по всем вопросам футбольный жизни. Сама Ольга Юрьевна часто меняла тренеров и сотрудников в "Локомотиве" и ей не жаль тренера Витория, хотя он старался как мог с составом который был в его распоряжение. И утверждать что это правильно, то сразу вспоминаешь судьбу Юрий Павловича Семина, как с ним обошлись в "Локомотиве" а в частности сама Смородская. Остаётся дождаться чем проявит себя новый тренер команды "Спартака" Ваноли, чтобы получить очередную порцию своих выводов от Ольги Юрьевны Смородской. Удачи
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 21:12
    Тоже самое и будет
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 21:10
    Сказала старуха экс-президентишка 😉
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 21:09
    В спину в след). Ушедшему Рую. И ведь не пошлет на руй!
    Потому-что женщина. Достойно вести себя. Не положительное ли, это качество?
    a3r3v3
    a3r3v3
    вчера в 21:08
    Сказала обычная жабёнка
    Alexnvr
    Alexnvr ответ НУ И НУ (раскрыть)
    вчера в 21:06
    Я бы сказал что ДАЖЕ НЕГРАМ)))))
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