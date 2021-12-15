Смородская — о Витории: «Обычный тренеришка. Посмотрим теперь на Ваноли»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на отставку Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

«Спартак» сделал правильно, уволив Виторию. Мне его совсем не жаль. За всё время в команде я не увидела у него каких-то положительных качеств. Руй — обычный тренеришка. Посмотрим, что получится у Ваноли.