Смородская — о Витории: «Обычный тренеришка. Посмотрим теперь на Ваноли»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на отставку Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».
«Спартак» сделал правильно, уволив Виторию. Мне его совсем не жаль. За всё время в команде я не увидела у него каких-то положительных качеств. Руй — обычный тренеришка. Посмотрим, что получится у Ваноли.
Щас повторяется по сути, пришел Витория к которому состав вообще не подходит, работал с тем что есть, который вышел с сложной группы ЛЕ, за борт. Очевидно что он вроде не плохой специалист, вышел с сложной группы в ЛЕ, что уже не плохо для клуба РПЛ, и уже на выход. Проблемы явно не в тренерах, а в руководстве.
А Смородская как была далекой бабой у которой стоит отключить интернет, так ею и остается
Щас повторяется по сути, пришел Витория к которому состав вообще не подходит, работал с тем что есть, который вышел с сложной группы ЛЕ, за борт. Очевидно что он вроде не плохой специалист, вышел с сложной группы в ЛЕ, что уже не плохо для клуба РПЛ, и уже на выход. Проблемы явно не в тренерах, а в руководстве.
А Смородская как была далекой бабой у которой стоит отключить интернет, так ею и остается