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Дюков — о еврокубках: «Нужно ставить амбициозные задачи»

вчера, 18:28

Президент РФС Александр Дюков похвалил российские клубы за достижения в еврокубках.

В этом году есть определенный прогресс. Наши клубы стали выступать успешнее. Для себя я не отметил, стечение ли это обстоятельств или работа системы. Сложно сказать. Абсолютно очевидно, что ряд клубов в этом сезоне выглядит лучше. Будем надеяться, что эта тенденция сохранится.

Что касается целей, то мы сейчас не рассматриваем необходимость корректировки цели по шестому месту в рейтинге УЕФА. Все клубы в еврокубках должны настраиваться на максимальное количество очков в рейтинг. Нужно ставить амбициозные задачи. В этом году, повторюсь, есть определенный прогресс: две команды попали в плей-офф еврокубков.

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Все комментарии
firewing
firewing
вчера в 21:17
Получится как всегда...
Kolenok
Kolenok
вчера в 21:14
Обычный чиновник. Ниочем
протон
протон
вчера в 20:45
При всем уважении к Дюкову (а он действительно адекватен), никто успешно кроме Спартака в этом сезоне за последние года два-три не выступал, а случайный успех красно-белых явно не признак улучшения обстановки. Друзья, меняйте лимит, убирайте паспортистов и возможно поднимемся хотя бы к уровню Португалии :)
ДСА
ДСА
вчера в 20:39
Похоже глава да не та.
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:03, ред.
И это говорит глава РФС. Какой прогресс? Отнимите пять бонусных баллов "Спартака", которые начисляются с этого сезона и сравните сумму набранного рейтинга с двумя прошлыми сезонами. При том, что с большой долей вероятности, что "Зенит", что "Спартак" дальше никуда не пройдут. И это при том, что в этом году делим на 5, а не на 6, как в прошлые два года. Какие Вы там цели собрались на 6-е место в рейтинге УЕФА корректировать? На данный момент мы следующий сезон начинаем на 14-м месте в ТК УЕФА. При этом в оставшихся матчах сезона в ЕК нас вполне могут обойти Греция, Хорватия, Дания, Норвегия, Чехия и Турция. И вполне можем следующий сезон начать выпав из 15 лучших, а это потеря еще одного места в ЕК, я уж молчу о прямом месте в ГЭ ЛЧ. Ставить амбициозные задачи может и нужно, да только влетая в квалифай раундах условным "рукавам", " манжетам" и "карманам" их выполнять довольно сложно. А с доисторическим футболом, демонстрируемом клубами в РПЛ добиваться успехов в ЕК весьма проблематично, хоть зарисуйтесь там корректировками целей и графикам по возвращению на 6-е место в ТК УЕФА. Как обычно личное мнение.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:34
Таблицу коэффициентов посмотри
beefs
beefs
вчера в 19:26
ну и наплел, что значит человек на своем месте, основное его достижение - болтовня...
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:24
Наши клубы стали выступать успешнее.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1295650/dyukov-aleksandr

Вот же дятел! Впрочем что можно ожидать от пиз-бола))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:11
Вот пустозвон!
drug01
drug01
вчера в 19:04
Можно ставить любые задачи а итог будет такой же
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:54
Когда этот Дюков научится разбираться в футболе?
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:53
На каком месте Россия была и на каком стала, а тем более на каком по весне будет прогрессивный ты наш человечишко))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:53
Если бы ни болельщики, ни критика, все текло своим чередом. Вопрос о паспортистах, критика, лимита поднятая болельщиками, отдельными, независимыми СМИ одна из причин пусть и не большого, вялого стояка.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:47
Скорей сказать реальные задачи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:41
Могу сказать точно, что в этом так называемом "прогрессе" нет заслуги не игроков, не тренеров и уж тем более дюкова.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:39
Стечение обстоятельств, неимоверное везение, к нашему счастью такое бывает.
ДСА
ДСА
вчера в 18:36
Выход из группы - уже достижение.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:31
Он вообще понимает понятие слова ПРОГЕСС?
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