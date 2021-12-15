Дюков — о еврокубках: «Нужно ставить амбициозные задачи»

Президент РФС Александр Дюков похвалил российские клубы за достижения в еврокубках.
В этом году есть определенный прогресс. Наши клубы стали выступать успешнее. Для себя я не отметил, стечение ли это обстоятельств или работа системы. Сложно сказать. Абсолютно очевидно, что ряд клубов в этом сезоне выглядит лучше. Будем надеяться, что эта тенденция сохранится.
Что касается целей, то мы сейчас не рассматриваем необходимость корректировки цели по шестому месту в рейтинге УЕФА. Все клубы в еврокубках должны настраиваться на максимальное количество очков в рейтинг. Нужно ставить амбициозные задачи. В этом году, повторюсь, есть определенный прогресс: две команды попали в плей-офф еврокубков.