Дюков — о еврокубках: «Нужно ставить амбициозные задачи»

Президент РФС Александр Дюков похвалил российские клубы за достижения в еврокубках.

В этом году есть определенный прогресс. Наши клубы стали выступать успешнее. Для себя я не отметил, стечение ли это обстоятельств или работа системы. Сложно сказать. Абсолютно очевидно, что ряд клубов в этом сезоне выглядит лучше. Будем надеяться, что эта тенденция сохранится.