Д. Билялетдинов — об отставке Витории: «Спорное решение»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал отставку Руя Витории с поста главного тренера москвоского клуба.

Наверное, решение было принято чуть пораньше, какие-то просачивались слухи. Мне кажется, это более эмоциональная вещь, сами видели, болельщики скандировали ему. Такая ситуация, тренер проработал недолго, какого-то результата положительного не получилось добиться, но на фоне успехов в еврокубках спорное решение. Я всегда за то, чтобы тренер подольше проработал, но в таком клубе, как «Спартак», времени всегда в обрез, и первый, кто отвечает за результат, — это тренер.