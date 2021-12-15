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Д. Билялетдинов — об отставке Витории: «Спорное решение»

вчера, 19:33

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал отставку Руя Витории с поста главного тренера москвоского клуба.

Наверное, решение было принято чуть пораньше, какие-то просачивались слухи. Мне кажется, это более эмоциональная вещь, сами видели, болельщики скандировали ему. Такая ситуация, тренер проработал недолго, какого-то результата положительного не получилось добиться, но на фоне успехов в еврокубках спорное решение. Я всегда за то, чтобы тренер подольше проработал, но в таком клубе, как «Спартак», времени всегда в обрез, и первый, кто отвечает за результат, — это тренер.

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Все комментарии
Землянин
Землянин ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 02:49, ред.
Другие команды тоже колбасит не меньше, просто такого шума не раздувают, всё делают втихаря 😂 в Европе Спартак лучше всех выступил и дальше всех прошёл на 99.99%, а в чемпионате такая плотность и друг у друга может отобрать очки любая команда, всё можно как поправить, так и испортить. Динамо даже в первую лигу вылетало, а теперь за чемпионство борется. Ротор, Алания с богатой историей вообще прекращали существование и снова воскрешались, как птица Феникс. Так что выходит ты что то поторопился и загнул - вылет точно не грозит, а пошуметь всегда сумеет 😂
Tex
Tex
вчера в 22:51
Что то никто не вспоминал что времени в обрез, когда полностью провалили трансферную компанию и не купили новому тренеру ниодного игрока... Вот уж реально спартачи, такие спартачи...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:59
Никаких споров , всё решено Селиховой !!!)
neukomm
neukomm
вчера в 21:17
Биляшу всего 35 лет, а по ощущению закончил карьеру чуть ли не 10 лет назад. Кого вообще должно интересовать его мнение? Как футболист сверкнул пару-тройку годков и потух, зато сейчас чуть ли не эксперт вдруг стал.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:31
    drug01
    drug01
    вчера в 20:08
    Ещё будут жалеть
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:08
    Сначала поставили себя раком,а потом стали подбирать приличный ракурс.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 19:55
    Уволили дело руководства.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 19:41
    Это было решено ещё тогда когда заключали с ним контракт.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 19:38
    Спартак ваще спорный проЭкт...
    ДСА
    ДСА
    вчера в 19:37
    Ну не потянул.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 19:35
    Какое тебе дело?
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