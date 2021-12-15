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Рианчо: «Ваноли ещё даже не знает, как зовут игроков „Спартака“»

вчера, 19:13

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на новость об отставке Руя Витории с поста главного тренера московского клуба.

Не знаю, насколько правильное решение об увольнении, мне сложно говорить, чем руководствовались люди, решившиеся на такой шаг, но им изнутри виднее. С Виторией «Спартак» отлично выступил в еврокубках, но в чемпионате моментами показывал не самую хорошую игру.

После зимнего перерыва команда продолжит выступление в Лиге Европе, и не очень ясно, как новый тренер сможет подготовить к этому футболистов. Ваноли еще даже не знает, как зовут игроков. Плюс ко всему он не говорит на русском языке, что создаст дополнительные проблемы. Команде нужно быть привыкать к новому человеку, знакомиться с ним, подстраиваться под него. Ваноли не сможет стать вторым Каррерой, он попросту не знает игроков настолько хорошо. Ведь Массимо до того, как возглавить команду, работал ассистентом, он уже был знаком с каждым футболистом, с его возможностями. Ваноли не знает игроков так хорошо.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:00
Это и не обязательно, главное знать имя хозяйки))
pomor45
pomor45
вчера в 21:39
Зато он знает, что нигде больше так не заработает, пусть и за полгода.
Сочный сочень
Сочный сочень ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 21:02
Тогда остаётся пожелать ему успехов в этом деле
протон
протон
вчера в 20:43
Вот именно что системные ошибки при назначении тренеров, да и других работников, в том числе и футболистов. И каждый раз наступают на одни и те же грабли. Либо глупые люди, либо жутко упёртые в своей правоте. Федуны не способны учиться на своих ошибках. За без малого 20 лет так и не сделал правильных выводов и так и не понял что не правильно управляет клубом.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:19
На сборах познакомятся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:48
В Спартаке не привыкать приводить тренера на несколько месяцев.
Неустойка платится с народных нефтяных денег....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:40
Цель Ваноли - прямой путь в ФНЛ.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:38
Не успеет он привыкнуть, уволят как и всех предыдущих.
ДСА
ДСА
вчера в 19:36
Ничего, через полгода с компенсацией уйдет
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:32
Идя в российские топ-клубы ведутся не на фамилии игроков, а на сумму контракта.
Strashniy
Strashniy
вчера в 19:30
А ему и знать это не надо, скоро все равно попрут с большой компенсацией.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:30
Время покажет. Только проблемы Спартака не в тренере.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:19, ред.
А это пастуху и не надо,как и рабовладельцу.Щёлкай бичом и кричи :"Аndiamo, merda.".
hhjun22be9za
hhjun22be9za
вчера в 19:18
Ни о чем
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