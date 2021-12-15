Рианчо: «Ваноли ещё даже не знает, как зовут игроков „Спартака“»

Экс-тренер «Спартака» отреагировал на новость об отставке Руя Витории с поста главного тренера московского клуба.

Не знаю, насколько правильное решение об увольнении, мне сложно говорить, чем руководствовались люди, решившиеся на такой шаг, но им изнутри виднее. С Виторией «Спартак» отлично выступил в еврокубках, но в чемпионате моментами показывал не самую хорошую игру.

После зимнего перерыва команда продолжит выступление в Лиге Европе, и не очень ясно, как новый тренер сможет подготовить к этому футболистов. Ваноли еще даже не знает, как зовут игроков. Плюс ко всему он не говорит на русском языке, что создаст дополнительные проблемы. Команде нужно быть привыкать к новому человеку, знакомиться с ним, подстраиваться под него. Ваноли не сможет стать вторым Каррерой, он попросту не знает игроков настолько хорошо. Ведь Массимо до того, как возглавить команду, работал ассистентом, он уже был знаком с каждым футболистом, с его возможностями. Ваноли не знает игроков так хорошо.