Дюков: «Fan ID может принести удобства болельщикам»

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на возможное введение Fan ID в РПЛ.
Что касается Fan ID, то я много про это говорил. Решение было принято правительством почти три года назад. Лиге и клубам решение надо реализовать. Наша задача сделать так, чтобы процедура была удобна всем. Это может принести дополнительные бонусы и удобства тем же болельщикам.
Задача — создать доступную и комфортную среду болельщикам. Нет никаких попыток усилить давление прежде всего на фанатскую среду. Мы прекрасно видим, что происходит массовая цифровизация разных сфер. Проект находится в русле этой задачи. Станет ли это обременением для болельщиков? Нам бы этого не хотелось. Надо сделать эти сервисы наиболее простыми, попытаться создать дополнительные бонусы для болельщиков.
Пулемётчик Ганс ( Билл Гейтс - сотоварищи ) достал новый диск... Техника уже позволяет поставить все семь с половиной миллиардов в электронное стойло , а на вышках будут стоять банки , мировые банки и тотальный контроль над всеми и всегда. " Матрице " и " Пятому элементу " и не снилось. " Номер такой -то ! Маленький камень !!! "...
Пулемётчик Ганс ( Билл Гейтс - сотоварищи ) достал новый диск... Техника уже позволяет поставить все семь с половиной миллиардов в электронное стойло , а на вышках будут стоять банки , мировые банки и тотальный контроль над всеми и всегда. " Матрице " и " Пятому элементу " и не снилось. " Номер такой -то ! Маленький камень !!! "...
У нас к сожалению, - человек для государства, а не государство для человека...
У нас к сожалению, - человек для государства, а не государство для человека...
Чтобы там ввели Teatral ID.
Чтобы там ввели Teatral ID.
Удобным может быть цепь , удобен ошейник, особенно с трёхразовым питанием .
Очень удобным оказался намордник , можно распробовать браслет ...
Все эти предметы и многие другие , особенно электронные устройства очень удобны . Главное удобство иметь удобное население !
Не правда ли , Дюков ?
Удобным может быть цепь , удобен ошейник, особенно с трёхразовым питанием .
Очень удобным оказался намордник , можно распробовать браслет ...
Все эти предметы и многие другие , особенно электронные устройства очень удобны . Главное удобство иметь удобное население !
Не правда ли , Дюков ?