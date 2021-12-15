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Дюков: «Fan ID может принести удобства болельщикам»

вчера, 17:37

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на возможное введение Fan ID в РПЛ.

Что касается Fan ID, то я много про это говорил. Решение было принято правительством почти три года назад. Лиге и клубам решение надо реализовать. Наша задача сделать так, чтобы процедура была удобна всем. Это может принести дополнительные бонусы и удобства тем же болельщикам.

Задача — создать доступную и комфортную среду болельщикам. Нет никаких попыток усилить давление прежде всего на фанатскую среду. Мы прекрасно видим, что происходит массовая цифровизация разных сфер. Проект находится в русле этой задачи. Станет ли это обременением для болельщиков? Нам бы этого не хотелось. Надо сделать эти сервисы наиболее простыми, попытаться создать дополнительные бонусы для болельщиков.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
сегодня в 00:25
Ага, бонусами заманят всех, а что за бонусы? Ну не придумали еще:)
sash71
sash71
вчера в 22:32, ред.
Разве сложно создавать условия без FAN id? Смысл всей этой затеи и в чем заключается суть? Если уже делать такое громкое заявление, то нужно предоставить общественности её концепцию. Обрисовать в чем будут преимущества по отношению к простому болеле. Возможны ли скидки для тех кто вступит в FAN id сообщество? Одним словом, нужно видеть всю программу действий, тогда и вопросов будет меньше, а может и вовсе не будет.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:11
Ага как же, он об удобстве фанатов заботится. А мы и поверили.
Roman73
Roman73
вчера в 22:08
Грядёт электронный концлагерь, господа .
Пулемётчик Ганс ( Билл Гейтс - сотоварищи ) достал новый диск... Техника уже позволяет поставить все семь с половиной миллиардов в электронное стойло , а на вышках будут стоять банки , мировые банки и тотальный контроль над всеми и всегда. " Матрице " и " Пятому элементу " и не снилось. " Номер такой -то ! Маленький камень !!! "...
lotsman
lotsman ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:52, ред.
А для меня удобство, это спокойно купить билет и поболеть за свою команду, насладиться футболом.
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:31
Ну, ты даёшь! Удобство это, когда вход свободный и ответственности за хулиганство нет. Всё остальное - ограничение.
pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:27
    pomor45
    pomor45
    вчера в 21:20
    Не надо пытаться что-то объяснять фанатам. Они воспринимают это, как заискивание перед ними. На стадионе им нужно только одно - зона свободная от закона, где действуют исключительно установленные ими понятия. Ограничение свободы фанатов на стадионе - это расширение свободы кузьмичей. Это следует только приветствовать.
    протон
    протон
    вчера в 20:34
    И повышение пенсионного возраста, и новая Конституция тоже несет нам новые блага и бонусы...ну по крайней мере нам так обещали))))
    протон
    протон
    вчера в 20:33
    Вова: Повышение пенсионного возраста позволит увеличить пенсии, попытки наелово нет!))))))))
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    вчера в 20:20
    А пивка для рывка ?
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:59
    Удобства? Удобство, это когда просто купил билет и пришёл на матч.
    4RT
    4RT
    вчера в 19:32
    Это тоже самое,что колодки надевать на шею. Что бы шея немерзла. Так,для удобства.
    particular
    particular
    вчера в 19:13, ред.
    Все эти QR-коды, Fan ID и т.п. проделки в интересах прозрачности, желаемой государству, вроде бы предназначены для пользы и удобства, но пахнут дурно и не несут особой пользы для людей...
    У нас к сожалению, - человек для государства, а не государство для человека...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 19:09
    Когда же тебя уберут,беда российского футбола Митрофан МедвеДюков??? Труба(газовая) зовёт!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 18:20
    Все что им надо - освоить миллионы, выделенные на введение этой системы. А рассказывать сказки, о том как всем это поможет - это уже практически национальная народная забава.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 18:01
    Дюков: Fan ID не только вреден, но и полезен...
    Cat01
    Cat01
    вчера в 18:00
    Время покажет
    МапС
    МапС
    вчера в 17:56
    Может стоит фан-секторам вместо стадиона посетить театры со всеми атрибутами поддержки труппы?
    Чтобы там ввели Teatral ID.
    Roman73
    Roman73
    вчера в 17:47, ред.
    Вообще всё на свете может быть удобным , если привыкнуть .
    Удобным может быть цепь , удобен ошейник, особенно с трёхразовым питанием .
    Очень удобным оказался намордник , можно распробовать браслет ...
    Все эти предметы и многие другие , особенно электронные устройства очень удобны . Главное удобство иметь удобное население !
    Не правда ли , Дюков ?
    WARchyn
    WARchyn
    вчера в 17:45
    полностью согласен дома на диване будет намного комфортней и удобней смотреть футбол
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 17:39
    да да, конечно.
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