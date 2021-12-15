Арустамян: «Рангник изначально считал Россию страной третьего мира»

Известный комментатор Нобель Арустамян раскритиковал наставника МЮ Ральфа Рангника, который недавно покинул «Локомотив».
Уже две недели как Рангник тренер «Манчестер Юнайтед». И как же внимателен и учтив он с местной прессой, общественностью, болельщиками! Бывает, что за один день у него несколько выступлений. Ральф разжевывает буквально каждое свое решение и поступок. Знаю, в самой Англии шокированы, какая душка к ним приехала, как много Рангник делает, чтобы понравиться.
Рядом с Ральфом есть целая группа, которая занимается его медиа-сопровождением, отвечает за пиар. В Англии она работает великолепно. Но как это было в России, не лезло ни в какие ворота.
Рангник толком никак не попрощался с «Локомотивом», ничего не сказал напоследок болельщикам. Начать можно с того, что Ральф и не поздоровался, но поблагодарить напоследок, оставить напутствие, дать понять, как все будет в его отсутствие – все это Ральфу оказалось не по силам.
Рангнику доверили один из главных клубов России, а по итогу ему оказалось наплевать на наше футбольное сообщество.
Вероятно, Ральф изначально считал Россию страной третьего мира и относился к ней так всю дорогу. Наш футбол не вдохновлял Ральфа на то, чтобы тут задержаться.
Конец у истории грустный. Она лишний раз учит нас: надо не бросаться на все, что блестит, а уважать себя. И ждать, что приезжающие к нам люди будут уважать Россию.
"Земля тряслась - как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой..."
При чем здесь его уважение к России и его дела с ФК "Локомотив". Он же не сборную страны возглавил и кинул ее вместе с РФС условно в самый ответственный момент, не сказав ни здравствуйте ни до свидания. Более того, его буц-команда осталась, стратегия " весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем, мы свой мы новый мир построим, кто был никем тот станет всем" имеет место быть и ее никто не сворачивал, правда и результаты пока туманны, но это уже другая история. В Англии он главный тренер популярной команды, он и рассыпается в любезностях и интервью, а с чего бы ему у нас было бегать по журналистам и стараться оставить о себе приятное впечатление у прессы? Он был в "Локо" в должности руководителя по спорту и развитию московского клуба, а не руководителя отдела по связям с общественностью. А по поводу "не надо кидаться на все то, что блестит", то есть поговорка "не лезь вперед батьки в пекло". Время все расставит по своим местам. Как обычно личное мнение.
"Земля тряслась - как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой..."
При чем здесь его уважение к России и его дела с ФК "Локомотив". Он же не сборную страны возглавил и кинул ее вместе с РФС условно в самый ответственный момент, не сказав ни здравствуйте ни до свидания. Более того, его буц-команда осталась, стратегия " весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем, мы свой мы новый мир построим, кто был никем тот станет всем" имеет место быть и ее никто не сворачивал, правда и результаты пока туманны, но это уже другая история. В Англии он главный тренер популярной команды, он и рассыпается в любезностях и интервью, а с чего бы ему у нас было бегать по журналистам и стараться оставить о себе приятное впечатление у прессы? Он был в "Локо" в должности руководителя по спорту и развитию московского клуба, а не руководителя отдела по связям с общественностью. А по поводу "не надо кидаться на все то, что блестит", то есть поговорка "не лезь вперед батьки в пекло". Время все расставит по своим местам. Как обычно личное мнение.
Нарисуют себе заведомо несуществующие перспективы и потом громко возмущаются, что эти перспективы почему-то не состоялись..
Помнится, с самого начала никто и не скрывал, что договор у Локо не лично с Рангником, а с его агентством.
Также, сам Рангник не только не обещал лично задержаться в России на годы,
но и честно предупреждал, что при поступлении лично ему интересного предложения из Европы он его как минимум рассмотрит.
"Но вы не должны волноваться, у меня всё технологично"- его ведь слова, не так ли?
И не именно ли на это согласились в ФК Локомотив, или кто там принимал решение с российской стороны.
Ну и о чём теперь эти возмущения, я чет не пойму..
Или просто Арустямяну давно не удавалось хайпануть как следует, аж про третий мир вспомнил, не попрощались с ним, болезным, ай беда какая)
Или может ему брючки удлинить, да нарастить каблучки- сам себе выше и покажется, и никаких третьих миров..))
Нарисуют себе заведомо несуществующие перспективы и потом громко возмущаются, что эти перспективы почему-то не состоялись..
Помнится, с самого начала никто и не скрывал, что договор у Локо не лично с Рангником, а с его агентством.
Также, сам Рангник не только не обещал лично задержаться в России на годы,
но и честно предупреждал, что при поступлении лично ему интересного предложения из Европы он его как минимум рассмотрит.
"Но вы не должны волноваться, у меня всё технологично"- его ведь слова, не так ли?
И не именно ли на это согласились в ФК Локомотив, или кто там принимал решение с российской стороны.
Ну и о чём теперь эти возмущения, я чет не пойму..
Или просто Арустямяну давно не удавалось хайпануть как следует, аж про третий мир вспомнил, не попрощались с ним, болезным, ай беда какая)
Или может ему брючки удлинить, да нарастить каблучки- сам себе выше и покажется, и никаких третьих миров..))