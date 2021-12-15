Арустамян: «Рангник изначально считал Россию страной третьего мира»

Известный комментатор Нобель Арустамян раскритиковал наставника МЮ , который недавно покинул «Локомотив».

Уже две недели как Рангник тренер «Манчестер Юнайтед». И как же внимателен и учтив он с местной прессой, общественностью, болельщиками! Бывает, что за один день у него несколько выступлений. Ральф разжевывает буквально каждое свое решение и поступок. Знаю, в самой Англии шокированы, какая душка к ним приехала, как много Рангник делает, чтобы понравиться.

Рядом с Ральфом есть целая группа, которая занимается его медиа-сопровождением, отвечает за пиар. В Англии она работает великолепно. Но как это было в России, не лезло ни в какие ворота.

Рангник толком никак не попрощался с «Локомотивом», ничего не сказал напоследок болельщикам. Начать можно с того, что Ральф и не поздоровался, но поблагодарить напоследок, оставить напутствие, дать понять, как все будет в его отсутствие – все это Ральфу оказалось не по силам.

Рангнику доверили один из главных клубов России, а по итогу ему оказалось наплевать на наше футбольное сообщество.

Вероятно, Ральф изначально считал Россию страной третьего мира и относился к ней так всю дорогу. Наш футбол не вдохновлял Ральфа на то, чтобы тут задержаться.

Конец у истории грустный. Она лишний раз учит нас: надо не бросаться на все, что блестит, а уважать себя. И ждать, что приезжающие к нам люди будут уважать Россию.