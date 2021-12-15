ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Арустамян: «Рангник изначально считал Россию страной третьего мира»

вчера, 17:27

Известный комментатор Нобель Арустамян раскритиковал наставника МЮ Ральфа Рангника, который недавно покинул «Локомотив».

Уже две недели как Рангник тренер «Манчестер Юнайтед». И как же внимателен и учтив он с местной прессой, общественностью, болельщиками! Бывает, что за один день у него несколько выступлений. Ральф разжевывает буквально каждое свое решение и поступок. Знаю, в самой Англии шокированы, какая душка к ним приехала, как много Рангник делает, чтобы понравиться.

Рядом с Ральфом есть целая группа, которая занимается его медиа-сопровождением, отвечает за пиар. В Англии она работает великолепно. Но как это было в России, не лезло ни в какие ворота.

Рангник толком никак не попрощался с «Локомотивом», ничего не сказал напоследок болельщикам. Начать можно с того, что Ральф и не поздоровался, но поблагодарить напоследок, оставить напутствие, дать понять, как все будет в его отсутствие – все это Ральфу оказалось не по силам.

Рангнику доверили один из главных клубов России, а по итогу ему оказалось наплевать на наше футбольное сообщество.

Вероятно, Ральф изначально считал Россию страной третьего мира и относился к ней так всю дорогу. Наш футбол не вдохновлял Ральфа на то, чтобы тут задержаться.

Конец у истории грустный. Она лишний раз учит нас: надо не бросаться на все, что блестит, а уважать себя. И ждать, что приезжающие к нам люди будут уважать Россию.

Все новости
Дюков — о Карпине: «Окончательные итоги подведём после стыковых матчей»
Вчера, 23:39 Комментарии20
Дюков: «Надеемся, в начале следующего года решение по лимиту будет принято»
Вчера, 22:36 Комментарии15
Калиниченко: «Возможно, что Салихова вернётся в „Спартак“»
Вчера, 22:04 Комментарии29
Колосков: «Надо было дать Витории доработать до конца сезона»
Вчера, 21:35 Комментарии8
Смородская — о Витории: «Обычный тренеришка. Посмотрим теперь на Ваноли»
Вчера, 19:51 Комментарии75
Д. Билялетдинов — об отставке Витории: «Спорное решение»
Вчера, 19:33 Комментарии12
Сортировать
Все комментарии
протон
протон ответ зигзаг (раскрыть)
сегодня в 03:08
Действительно )
Рагнарёк
Рагнарёк ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 02:50
Не пустые и содержательные аргументы:
1 "Есть понятие кратко, средне и долгосрочных перспектив. Спрашивать можно только за первую, максимум, с оговорками, за вторую"
Это вы так решили?)) Откуда этот вывод? "Пока я президент, пенс. возраст не повысим!" Прямая цитата. Это не аргументы а натягивание совы на глобус.
2 "Оттого на Западе и отказались..." В каких странах? Не советую гуглить Скандинавию или Бенилюкс, - сильно расстроитесь. Можете Эстонию посмотреть в 520+ евро средней пенсии. Тут вы уже врете.
3. "Россия развивается лишь последние 20 лет." Открою тайну: уже седьмой год реальные доходы населения падают. Население нищает. Так же рост ВВП в десятые годы составил 1,3%. Это ниже общемирового значения, т.е. в РФ экономика не растет, отстает.
Советую перестать читать ватные ресурсы и, возможно, у вас появится выйти из пут пропаганды и начать критически мыслить.
djaich
djaich ответ зигзаг (раскрыть)
сегодня в 02:48
Ну не можешь - так не можешь. Мог бы и не писать, что ты есть бот, и так понятно было.
зигзаг
зигзаг ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 02:41
Боту обосновать? Не смеши.
djaich
djaich ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:26
    протон
    протон ответ djaich (раскрыть)
    сегодня в 02:19
      djaich
      djaich ответ Рагнарёк (раскрыть)
      сегодня в 02:19
      Извините, но мне не интересны пустые, бессодержательные замечания. Есть что оспорить из написанного ранее? Оспаривайте, но с использованием фактов и аргументов.
      djaich
      djaich ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 02:16
        djaich
        djaich ответ протон (раскрыть)
        сегодня в 02:15
        Вы всю часть про мировые рынки сбыта и санкционную политику в отношении нас пропустили? Ну так найдите ниже и прочитайте.
        djaich
        djaich ответ протон (раскрыть)
        сегодня в 02:12
        1. "рост барреля как никогда высок, почти 75 бак.сов"

        А в прошлом году достигал отрицательных значений. Если год-другой его на такой отметке подержать, то как предлагаете наполнять за счет отрицательных поступлений пенсионный фонд? А США вполне сможет это устроить.

        2. "Во первых дайте людям работу и рабочие места , от того и молодежь уезжает"

        В России по самым скромным расчетам около 9 миллионов иностранных работников и их наличие не вызывает конфликта интересов с гражданами России. Значит, работа находится всем. Ежегодная эмиграция из РФ ежегодно измеряется в десятках тысяч, а, к примеру, из Украины - в миллионах.

        3. "Вы что голодомор устроить хотите?"

        Хочешь высокую пенсию? Ратуй за отказ от солидарной системы пенсионного страхования и зарабатывай её себе сам. При солидарной же системе высоких пенсий не будет никогда.

        4. "Люди до 60 лет не доживают порой и до 50 лет."

        Не пей водку и будешь жить долго.

        5. "Я сам отмотал срок в местах лишенных свобод, поверьте по опыту знаю что говорю)"

        У меня это уважения не вызывает, ровно наоборот.

        6. "Развита нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, химическая, металлургическая промышленность (крупный сталеплавильный комплекс в Умм-Саиде работает на привозном сырье)."

        Молодец, перечислил всё что задействует нефть. Без нее для страны жизни нет. как только перейдут на другие энергоносители арабов ждет крах.

        7. "Поверьте Катар вкладывает деньги во благо своей страны и ее жителей, так же и в ОАЭ уже при рождении каждого ребенка на счету валюта в 5 значном значении."

        О, опять про "бесплатно деньги раздают". Работать не пробовал?

        8. "У России нет рычагов таких как у Китая, но у России есть газ, нефть и природные ресурсы которые она разбазаривает как Китаю и другим государствам"

        Продает. Также как и твой любимый Катар. Ничего, потягаемся против Запада вместе с Китаем.
        Рагнарёк
        Рагнарёк ответ djaich (раскрыть)
        сегодня в 02:12
        Зависит от определения.
        Изначальное про Холодную войну не годиться. Соответственно второго мира, который бы на равных противостоял первому, нет. Выходит что глобально мир делится сейчас на первый и третий. Критериев можно, разумеется, великое множество набрать и не набрать: экономика (структура ВВП, Ниокр, ВВП по ППС, размеры пенсий, пособий и проч.), ресурсы, демография, политическое устройство, военная мощь, социальная стратификация, свободы (сми, меньшинств, национальностей, религий...).

        Россия гибридная страна и ее не сложно, подтасовав критерии, вытянуть в первый мир, чем вы и занимаетесь сейчас.
        Однако, в сегодняшнем мейнстриме политологи Россию не относят к первому миру, где первый мир это развитые страны. Понятие тоже размытое, но вы готовы утверждать что РФ развитая страна?
        протон
        протон ответ djaich (раскрыть)
        сегодня в 02:04
        После того что Вы нажимаете на кнопки жалоб, не вижу смысла в диалоге, мне не нужны карточки.
        протон
        протон
        сегодня в 01:54
        На счёт развития, правильным был бы вопрос: Почему за 20 лет Россия так и не перешла от стагнации к развитию. Уроки минувших десятилетий российские власти усвоили плохо – они научились преодолевать кризисы и обеспечили макроэкономическую стабильность, но им не удается решить более сложную задачу – вывести экономику на траекторию развития. 20 лет назад, в 1999 г., Россия выбиралась из тяжелейшего кризиса, обернувшегося дефолтом, глубоким экономическим спадом, обесценением рубля, падением доходов. Девальвация и высвободившиеся мощности дали экономике импульс – рост на 6,4% в 1999 г. и на 10% в 2000 г. Проблемы копились и не решались, перечисляли экономисты, участвовавшие в разработке Стратегии-2020: «демографический крест» – сокращение числа занятых при росте числа пенсионеров, «ножницы конкурентоспособности» – высокие издержки при слабых институтах, «институциональные разрывы» – отсталые институты при высоком качестве человеческого капитала и «сырьевая зависимость»
        djaich
        djaich ответ протон (раскрыть)
        сегодня в 01:52
        Случайно "Жалоба" нажал на это сообщение. Просьба администрации отменить.
        протон
        протон ответ зигзаг (раскрыть)
        сегодня в 01:51
        Уже какой раз привожу им примеры, что Россия страна третьего мира для запада. и привел аргументы. видимо не хотят читать.
        протон
        протон ответ djaich (раскрыть)
        сегодня в 01:49
        Полностью не соглашусь с Вами, Вы это объясните больше половины населению страны что Вы правы, вас обсмеют) на счет нефти. рост барреля как никогда высок, почти 75 бак.сов при 40 долларах уютно будет как сказал Ваш ВВП. Где Вы уважаемый черпаете эту желтую прессу?))
        2. "Средняя пенсия в России составляет около 13 с небольшим тысяч рублей, а люди хотят, чтобы она была минимум 26 тысяч." Хотеть можно что угодно.
        Вы что голодомор устроить хотите? Во первых дайте людям работу и рабочие места , от того и молодежь уезжает, Люди до 60 лет не доживают порой и до 50 лет. Курам на смех ваша пенсия, в россии самая высокая пенсия только у Аллы Пугачевой смешно) Вы выйдите на улицу проведите соц опрос каково жить в России при вашем ВВП и вам простые люди скажут.

        3. "В частности, по мнению 85 процентов россиян, суд всегда защищает интересы власти, бюрократии и богатых." а Вы не согласны) Я сам отмотал срок в местах лишенных свобод, поверьте по опыту знаю что говорю)


        4. "К примеру самая богатая страна в мире по доходу на душу населения, это Катар"

        В Катаре нет ни ВПК, ни космоса, ни ядерной энергетики, ни научного сектора. После
        Поверьте Катар вкладывает деньги во благо своей страны и ее жителей, так же и в ОАЭ уже при рождении каждого ребенка на счету валюта в 5 значном значении. И одна из богатых стран, не то что бензоколонка, Добыча нефти и газа дают более 50 % ВВП, 85 % стоимости экспорта и 70 % доходной части государственного бюджета. Нефть и газ сделали Катар первой страной в мире по ВВП на душу населения. Развита нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, химическая, металлургическая промышленность (крупный сталеплавильный комплекс в Умм-Саиде работает на привозном сырье). В северной части Катара расположено гигантское нефтегазоконденсатное месторождение. минимальный размер оплаты труда составляет 1000 катарских риалов ($274,65) в месяц.

        Нет. Уровень жизни не растет из за "всеобъемлющей любви" Запада к нам, то есть он не только не пускает нас занятые им глобальные мировые рынки сбыта, но и выдавливает с ранее занимаемых мест, используя санкции. Всё остальное ложь, намеренно им, Западом, распространяемая.

        Ну тут России не потягаться с Западом как Китаю, У России нет рычагов таких как у Китая, но у России есть газ, нефть и природные ресурсы которые она разбазаривает как Китаю и другим государствам, Я понимаю не времена СССР для России, но для СССР эти санкции были бы ни почем . Помню как ВПП с распростертыми объятиями взоры свои кидал в сторону Запада, в итоге что? Помню Кадафи, помню Садама, и других диктаторов.
        djaich
        djaich ответ зигзаг (раскрыть)
        сегодня в 01:37
        Обоснуйте.
        djaich
        djaich ответ протон (раскрыть)
        сегодня в 01:35
        1. "В настоящее время Россию по основным экономическим показателям нельзя отнести к развитым странам, а к развивающимся — можно."

        Россия развивается лишь последние 20 лет, пробивается на мировые рынки сбыта как может. Запад всеми силами этому препятствует, соответственно, наш путь - в углублении сотрудничества с Китаем, чтобы на пару выдавливать Запад и занимать его место в третьих странах.

        2. "Другими словами, современная путинская Россия,- это «банановая республика» с мощнейшей ядерной дубинкой."

        Нет. Классический признак современной "банановой республики" - массовая эмиграция рабочей силы из за невозможности найти работу в собственном государстве. Примеров как в ЕС, так и подле нее найдете множество. Россия же наоборот привлекает миллионы трудовых рук, что свидетельствует о бурном развитии экономики, появлении массы незанятых рабочих мест.

        3. "Вы знаете, почему за пределами России так не любят русских (россиян)?"

        Знаю. Травят нас за возможный союз с Китаем, бьют по самой уязвимой половине данного альянса, грозящего уничтожить их благополучие, достигаемое колониальными методами, и заместить на троне мирового гегемона. Все остальные доводы - ложь.
        зигзаг
        зигзаг
        сегодня в 01:26
        Так Россия уже и есть страна третьего мира. Правительство все делает, чтобы народ головы поднять не смог.
        djaich
        djaich ответ протон (раскрыть)
        сегодня в 01:25
        1. " ВВП обещал не повышать пенсионный возраст"

        Есть понятие кратко, средне и долгосрочных перспектив. Спрашивать можно только за первую, максимум, с оговорками, за вторую, так как окружающие реалии меняются. Нефть теперь не стоит тех заоблачных денег, когда были произнесены эти слова, а ведь пенсионный фонд на половину дотировался за счет поступления нефтегазовых доходов. За это время мы пережили две нефтяные войны, когда цена нефти уходила в отрицательное значение. Соответственно, если США решило бы устроить долгосрочное понижение цены, то правительство для выполнения всех своих обязательств должно было бы включить печатный станок и устроить гиперинфляцию? Вы за это ратуете? Число пенсионеров растет, пропорция работающих по отношению к ним уменьшается. Кто в этом виноват? Власти?

        2. "Средняя пенсия в России составляет около 13 с небольшим тысяч рублей, а люди хотят, чтобы она была минимум 26 тысяч." Хотеть можно что угодно. Оттого на Западе и отказались от солидарной системы пенсионного страхования. Сколько заработал - сам с этого и откладывай. Государства там самоустранились и претензий, соответственно, предъявлять некому, только к самому себе. Вам так больше нравиться?

        3. "В частности, по мнению 85 процентов россиян, суд всегда защищает интересы власти, бюрократии и богатых."

        Какой процент россиян имел дело с судом, исключая уголовные статьи? Или сюда включены требования по неуплате процентов, к примеру, по кредитам, просрочек, пеней? А вам лично не кажется, что это хамство? Все же знали что подписывали. Обмануть закон в своих интересах есть самоцель? Тогда зачем что то спрашивать с других, более "удачливых" в этом плане? Или закон, всё же, един для всех и все, без исключений, должны исполнять и чтить его?

        4. "К примеру самая богатая страна в мире по доходу на душу населения, это Катар"

        В Катаре нет ни ВПК, ни космоса, ни ядерной энергетики, ни научного сектора. После отказа от нефти перспективы существования такой страны очень призрачны. У нас же всё вышеперечисленное есть и существует за счет именно нефтегазовых денег, как писал выше про систему госзаказов. Да, и поделить подобные доходы в мононациональной стране с населением в 2,5 миллиона намного проще, чем у нас, где могут опять возникнуть лозунги про "хватит кормить" всех прочих за пределами региона. Но ответьте, почему вы всё время ищите дармовые деньги? Не хотите работать? Так это тогда абсолютная деградация и обесценивание собственной личности.

        5. "Уровень жизни не растет по той причине, что деньги государство складывает в резервы."

        Нет. Уровень жизни не растет из за "всеобъемлющей любви" Запада к нам, то есть он не только не пускает нас занятые им глобальные мировые рынки сбыта, но и выдавливает с ранее занимаемых мест, используя санкции. Всё остальное ложь, намеренно им, Западом, распространяемая.
        протон
        протон ответ djaich (раскрыть)
        сегодня в 01:17
        Люди уезжают не от хорошей жизни поверьте от кризиса в надежде на поиски благополучия. Так я Вас спрашиваю Вы согласны с тем что в России идет показатель уровня демографии вниз? На 1 января 2021 год население России составляет 146,171 млн человек. Годом раньше на 1 января 2020 население насчитывало 146,75 млн человек. На 580 тысяч за год нас стало меньше, и это говорит о чем? Давно не новость, что мы потихоньку вымираем. Самое первое, что приходит в голову: виноват китайский вирус. Да, безусловно этот фактор не сбрасываем это п всему миру. но до ковида ? Чего ждать в демографии в этом 2021 году и в ближайшие годы?
        Люди вообще не решаются заводить детей.
        протон
        протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
        сегодня в 01:10
        не согласен с вашим мнением в корне!
        протон
        протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
        сегодня в 01:09
        Вы абсолютно ошибаетесь что живут в нищете. И то что ваша зарплата устраивает это хорошо, но в России в основном население их не устраивает их зП в 10 к в месяц, и сходить на раз в магазин.
        djaich
        djaich ответ протон (раскрыть)
        сегодня в 00:58
        Да, и вы разницу представляете между естественной ежегодной демографической потерей в несколько десятков тысяч человек и массовой, в десятки миллионов, эмиграцией молодежи за рубеж в кратчайший период времени?
        DEIVID_777
        DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
        сегодня в 00:54
        У нас его нет. У нас это называется коррупция.
        DEIVID_777
        DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
        сегодня в 00:51
        А зачем мне себя спрашивать, если я получаю зарплату, которую заслуживаю, она меня вполне устраивает.
        Я спрашиваю у тех кто тычит с сторону того же Китая, где реально за тарелку риса пашут. Если вы называете Китай, то готовы ли вы к тому как там живёт большая часть населения. А они живут там в нищете.
        протон
        протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
        сегодня в 00:51
        Лоббирование существует во всех странах мира и Россия не исключение
        djaich
        djaich ответ протон (раскрыть)
        сегодня в 00:50
        1. "очень много вопросов, начиная с НЕПа и целины, кончая развалом СССР М.С. Горбачева. боюсь что не хватит ночи для общения."

        Для того чтобы дискутировать, необходимо что то предъявлять и опровергать, задействуя исключительно аргументы и факты.

        2. "Такого пика коррумпированности государства не было со времен царского времени."

        Если есть желание жить при закрытых границах, анонимках и постоянных проверках ОБХСС по любому мелочному поводу, ну и плюсом в рамках уравниловки для академика и местного пьяницы, то только свистните.

        3. "Но учтите что за этот период демография не пошла в рост. идет деградация."

        Где идет тотальная урбанизация, люди массово переезжают из собственных домов в одно-двухкомнатные квартиры, там уровень демографии падает. Логично?

        4. "Вы видимо Единорос как я понимаю. у меня очень много вопросов и ответов. но засорят политикой эфир футбольный не хотелось бы."

        Нет, сам есть "сталинист", что означает абсолютное доминирование логики в любой дискуссии и практическом применении, а также прирожденную ненависть к либералам. Нынешняя власть меня вполне устраивает, так как разумна. С другой стороны, ничего не мешало вам рассуждать о политике до моего появления. Так что сейчас изменилось?

        5. "У нас пол гос думы коррумпированные чиновники и спортсмены уголовники)"

        В Думе нет чиновников, это выборная должность, "избранники народа".
        протон
        протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
        сегодня в 00:48
        ВЫ себя спросите для начала, готовы ли Вы за тарелку щи пахать Во благо этой власти. Я то отвечу, я готов пахать во благо своей семьи. но сравнения с тарелками думаю не уместны.
        протон
        протон ответ djaich (раскрыть)
        сегодня в 00:46
        И на счет перспектив В настоящее время Россию по основным экономическим показателям нельзя отнести к развитым странам, а к развивающимся — можно. Россия сегодня занимает 12-е место в мире по абсолютной величине ВВП, 60 место в мире по размеру ВВП на душу населения, и 90-е место — по уровню качества жизни населения, - это показатели развивающихся стран так называемого «третьего мира» так что не вижу перспектив. Другими словами, современная путинская Россия,- это «банановая республика» с мощнейшей ядерной дубинкой. Вы знаете, почему за пределами России так не любят русских (россиян)? Только потому, что там не одобряют авторитарный, коррумпированный режим Кремля, и эта неприязнь распространяется на всех россиян. Тот россиянин, кто бывал в Европейских странах, мог это почувствовать....Давайте жить в реалиях сегодняшнего дня, а не в розовых иллюзиях несбыточных обещаний Путина. Если россияне не очнутся от летаргического сна и не скажут «Нет!» этому коррумпированному и антинародному путинскому режиму, то у великой России и у наших детей и внуков не будет никакого светлого будущего на территории этой самой большой страны мира....
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100