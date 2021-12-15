Баженов: «Я сразу говорил, что Виторию не оставят»

Бывший футболист «Спартака» отреагировал на отставку Руя Витории с поста главного тренера московского клуба.

Я был сторонником спортивного принципа, того, что в плане его соблюдения Виторию могли оставить на посту главного тренера.

Но надежд на это у меня вообще не было. Я сразу говорил, что его не оставят. Вроде решение приняли уже давно и всеми действиями показывали, что это решение доведут до конца. Что мне не понравилось. Потому что изначально политика «партии» была в стиле «Лебедь, Рак и Щука». В нынешней ситуации Витория показал максимальный результат: то, на что сейчас способен «Спартак».