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Баженов: «Я сразу говорил, что Виторию не оставят»

вчера, 19:09

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов отреагировал на отставку Руя Витории с поста главного тренера московского клуба.

Я был сторонником спортивного принципа, того, что в плане его соблюдения Виторию могли оставить на посту главного тренера.

Но надежд на это у меня вообще не было. Я сразу говорил, что его не оставят. Вроде решение приняли уже давно и всеми действиями показывали, что это решение доведут до конца. Что мне не понравилось. Потому что изначально политика «партии» была в стиле «Лебедь, Рак и Щука». В нынешней ситуации Витория показал максимальный результат: то, на что сейчас способен «Спартак».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:58
Он знал, знал!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:30
Не сразу вспомнил этого суперфорварда, который мог провести 28 матчей в сезоне за "Томь" и не забить ни одного гола, а ныне играет в резерве команды из ФНЛ-2))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:37
Чему удивляются всякие спартачи, к таким скандалам в спартаке давно пора привыкнуть.
dzvinka
dzvinka
вчера в 19:30, ред.
политика этой партии - "лебедь, м**ак и с**а". Лебедь чисто для красоты.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:18
С этой минуты тебя зовут Пророк Боженов...
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:14
Но брали то его для реализации других задач, всё же сто лет клубу.
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