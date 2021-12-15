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Дюков — о Карпине: «Окончательные итоги подведём после стыковых матчей»

вчера, 23:39

Президент РФС Александр Дюков похвалил наставника сборной России Валерия Карпина.

Результаты сборной в осенних матчах можно признать удовлетворительными: 5 побед, одно очко отставания от лидера группы. Мы были близки к прямой путевке в финальную часть. Но наш отборочный турнир продолжается, окончательные итоги подведем после стыковых матчей.

Контракт главного тренера действует до окончания стыковых матчей. Вариант с продлением контракта при невыходе на чемпионат мира возможен, но решение будет приниматься после мартовских игр. Сейчас все сконцентрированы на подготовке к этим матчам.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 07:09
Поговорка гласит, что незаменимых нет! Есть незаменённые!
z796e78q2w82
z796e78q2w82
сегодня в 07:05
Лучше бы детский футбол развивал, подытоживатель хренов
3w72c87kcuys
3w72c87kcuys
сегодня в 07:04
Итоги прогнозируются уже сейчас
Zak11
Zak11
сегодня в 06:54
Карпин не волшебник. Не думаю что с таким подбором российских игроков кто то захочет серьёзно работать.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:48
Стыки многое покажут.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 06:48
А этот индюков что понимает в футболе?! До каких же пор будут руководить люди, не особо разбирающиеся в тех или иных вопроссх?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:35
А заменить Карпина есть кем?
ДСА
ДСА
сегодня в 06:25
А сейчас боязно высказать свое мнение. Вдруг не угадает?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:06
Я бы Карпина оставил независимо от результатов стыковых матчей.
Землянин
Землянин ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 03:00, ред.
Зачем бежать впереди телеги❓Если что, времени будет вагон, да и на матч тв с удовольствием примут обратно на работу экспертом 🤗
Землянин
Землянин
сегодня в 02:59
Шансы есть у всех команд, однако Карпин заработал преимущество своего поля 🙂
1bear
1bear
сегодня в 02:56
Валера - ищи себе пока не спеша новую работу
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:42
Дюков — о Карпине: «Окончательные итоги подведём после стыковых матчей».
Я думаю что решение по главному тренеру сборной России, не будет ничем напоминать решение Федуна по Руи Витория. Надеюсь на здравый смысл в решении этого вопроса. Пока всё что произошло со сборной во главе с Валерием Карпиным ,говорит только лишь о положительных эмоциях. И не надо раньше времени искать уже чёрную кошку в тёмной комнате. А то есть такие деятели и в руководстве РФС, которые изначально были не довольны решением о назначении Карпина на пост главного тренера сборной. И только думаю форс мажорная ситуация скорейшего решения о назначении , помогла сделать решение в сторону Карпина . А ведь грезили даже о назначении бывшего тренера Спартака Тедеско, и чьи только фамилии не звучали , лишь бы не российский тренер. Будем надеяться что в любом случае надо будет дать возможность полноценно поработать Карпину со сборной, как это было сделано когда сборной руководил Черчесов. Любому тренеру нужно время, а тем более тренеру сборной, у которого совершенно не может быть столько времени для контактов с игроками, как это бывает у тренера клуба. У Карпина современный подход к игрокам , он хочет и делает всё чтобы команда играла в свой качественный футбол в современных тенденциях . Моё субъективное мнение, что нужно будет при любом исходе дать Карпину время полноценной работы со сборной . Ну а сейчас пожелаем ему только Удачи в сборной и конечно же выхода на Чемпионат мира. Всем Добра !!!
Artemon9
Artemon9
сегодня в 00:59
А когда по Дюкову будут подводить итоги?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:39
Если Россия не пройдёт стыки, то Влере надо будет самому уходить из сборной, не дожидаясь никаких предложений и спокойно рассматривать продолжение клубной карьеры тренера. Думаю, предложений в этом плене у него будет достаточно, чтобы выбирать более приемлемый.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:37
Решение будет приниматься на основе результатов весеннего стыковых матчей команды с учётом всех заинтересованных сторн.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:09
Нелегкая доля самого верхнего руководства - кто-то в поте лица что-то сделать пытается, а ты с важным видом итоги подводишь.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:06
Он тоже имеет своё мнение
протон
протон
вчера в 23:54
У Карпина есть агент? Который спросил бы у РФС в марте: "Продлевать будете?"
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:40
Правильно,чо раньше времениговорить
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