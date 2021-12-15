Дюков — о Карпине: «Окончательные итоги подведём после стыковых матчей».

Президент РФС Александр Дюков похвалил наставника сборной России Валерия Карпина.
Результаты сборной в осенних матчах можно признать удовлетворительными: 5 побед, одно очко отставания от лидера группы. Мы были близки к прямой путевке в финальную часть. Но наш отборочный турнир продолжается, окончательные итоги подведем после стыковых матчей.
Контракт главного тренера действует до окончания стыковых матчей. Вариант с продлением контракта при невыходе на чемпионат мира возможен, но решение будет приниматься после мартовских игр. Сейчас все сконцентрированы на подготовке к этим матчам.
Я думаю что решение по главному тренеру сборной России, не будет ничем напоминать решение Федуна по Руи Витория. Надеюсь на здравый смысл в решении этого вопроса. Пока всё что произошло со сборной во главе с Валерием Карпиным ,говорит только лишь о положительных эмоциях. И не надо раньше времени искать уже чёрную кошку в тёмной комнате. А то есть такие деятели и в руководстве РФС, которые изначально были не довольны решением о назначении Карпина на пост главного тренера сборной. И только думаю форс мажорная ситуация скорейшего решения о назначении , помогла сделать решение в сторону Карпина . А ведь грезили даже о назначении бывшего тренера Спартака Тедеско, и чьи только фамилии не звучали , лишь бы не российский тренер. Будем надеяться что в любом случае надо будет дать возможность полноценно поработать Карпину со сборной, как это было сделано когда сборной руководил Черчесов. Любому тренеру нужно время, а тем более тренеру сборной, у которого совершенно не может быть столько времени для контактов с игроками, как это бывает у тренера клуба. У Карпина современный подход к игрокам , он хочет и делает всё чтобы команда играла в свой качественный футбол в современных тенденциях . Моё субъективное мнение, что нужно будет при любом исходе дать Карпину время полноценной работы со сборной . Ну а сейчас пожелаем ему только Удачи в сборной и конечно же выхода на Чемпионат мира. Всем Добра !!!
Я думаю что решение по главному тренеру сборной России, не будет ничем напоминать решение Федуна по Руи Витория. Надеюсь на здравый смысл в решении этого вопроса. Пока всё что произошло со сборной во главе с Валерием Карпиным ,говорит только лишь о положительных эмоциях. И не надо раньше времени искать уже чёрную кошку в тёмной комнате. А то есть такие деятели и в руководстве РФС, которые изначально были не довольны решением о назначении Карпина на пост главного тренера сборной. И только думаю форс мажорная ситуация скорейшего решения о назначении , помогла сделать решение в сторону Карпина . А ведь грезили даже о назначении бывшего тренера Спартака Тедеско, и чьи только фамилии не звучали , лишь бы не российский тренер. Будем надеяться что в любом случае надо будет дать возможность полноценно поработать Карпину со сборной, как это было сделано когда сборной руководил Черчесов. Любому тренеру нужно время, а тем более тренеру сборной, у которого совершенно не может быть столько времени для контактов с игроками, как это бывает у тренера клуба. У Карпина современный подход к игрокам , он хочет и делает всё чтобы команда играла в свой качественный футбол в современных тенденциях . Моё субъективное мнение, что нужно будет при любом исходе дать Карпину время полноценной работы со сборной . Ну а сейчас пожелаем ему только Удачи в сборной и конечно же выхода на Чемпионат мира. Всем Добра !!!