Дюков — о Карпине: «Окончательные итоги подведём после стыковых матчей».

Президент РФС Александр Дюков похвалил наставника сборной России .

Результаты сборной в осенних матчах можно признать удовлетворительными: 5 побед, одно очко отставания от лидера группы. Мы были близки к прямой путевке в финальную часть. Но наш отборочный турнир продолжается, окончательные итоги подведем после стыковых матчей.

Контракт главного тренера действует до окончания стыковых матчей. Вариант с продлением контракта при невыходе на чемпионат мира возможен, но решение будет приниматься после мартовских игр. Сейчас все сконцентрированы на подготовке к этим матчам.