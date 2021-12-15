Дюков: «Надеемся, в начале следующего года решение по лимиту будет принято»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ .

Мою позицию по этому поводу вы знаете. Сегодня этот вопрос не обсуждался. Мы общаемся с Минспорта, обсуждаем различные варианты.

Действующее регулирование 8+17 имеет больше преимуществ, чем недостатков, по сравнению с 6+5. При этом остаются проблемы с нерыночными зарплатами, утратой российскими футболистами мотивации к развитию и завышенными расходами клубов.

Нужны новые решения для минимизирования проблем. Надеемся, в начале следующего года решение по лимиту будет принято.