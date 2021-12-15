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Дюков: «Надеемся, в начале следующего года решение по лимиту будет принято»

вчера, 22:36

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

Мою позицию по этому поводу вы знаете. Сегодня этот вопрос не обсуждался. Мы общаемся с Минспорта, обсуждаем различные варианты.

Действующее регулирование 8+17 имеет больше преимуществ, чем недостатков, по сравнению с 6+5. При этом остаются проблемы с нерыночными зарплатами, утратой российскими футболистами мотивации к развитию и завышенными расходами клубов.

Нужны новые решения для минимизирования проблем. Надеемся, в начале следующего года решение по лимиту будет принято.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:02
Для меня красноречивым примером российской "конкуренции" является то, как поступили в ЦСКА с молодым, конкурентоспособным Караваевым. Который мог составить реальную конкуренцию Марио Фернандесу. Чтобы не нервировать Марио, Караваева продали в Чехию! Вот вам и вся "конкуренция" по-русски!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:14
Как будто это панацея.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:42
Какой смысл с этого решения, если в ближайшие три года его ещё трижды поменяют...
1bear
1bear
сегодня в 00:35
даёшь отмену лимита,главное чтобы вождь промолчал
протон
протон ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:56
Ну думаю что и конкуренция и усиление два взаимодополняющих факторов тут уместны .
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:19
А наго он опять надеется ???))) Кто интересно должен помочь в решении этой проблемы ?!!
David Young
David Young ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:19
Одно другому в футболе может сопутствовать. В идеале должно быть и то и другое, если вообще использовать легионеров.
cska1948
cska1948 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:14
Безусловно - да! Считаю, леги и нужны не для конкуренции, а для усиления команды.
протон
протон ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:12
Да, согласен с Вами и в этом, но согласны что Халк И Вагнер давали результат и вложенные оправдали с полна и выше.
cska1948
cska1948 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:09
Мы все хотим видеть качественных легионеров в наших клубах, а хорошие легионеры стоят ХОРОШИХ денег. Вон, Зенит вроде нашёл в Бразилии замену Дзюбе и Азмуну стоимостью по 15 миллионов за каждого! И о какой конкуренции с игроком стоимостью 15 миллионов может идти речь? Разве у Халка или Вагнера Лав были конкуренты? Так что легионеры в команде, это вообще не для конкуренции. Какой хозяин позволит держать на лавке 10 - 15 миллионов евро?
Cat01
Cat01
вчера в 23:03
Долго ждать перемен
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:02
Нужен лимит но на зарплаты.
beefs
beefs
вчера в 22:56
сколько можно с пустого в порожнее...
протон
протон
вчера в 22:52
Два позорных формата, не имеющих ничего общего с конкуренцией.
ощущение что для еврокубков лучше было когда лимит был 6+5, и все легионеры могли выйти на поле вместе хотя бы в еврокубках.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:40
Оставят всё как было!
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