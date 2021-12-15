Калиниченко: «Возможно, что Салихова вернётся в „Спартак“»

Бывший полузащитник «Спартака» считает, что Зарема Салихова (спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна) может получить руководящую должность в московском клубе.

Скорее всего, после официального назначения Ваноли, а может, и перед оным, мы услышим о еще одном назначении. Возможно, скоро мы снова увидим Зарему, но уже в новом статусе. В статусе официального руководителя ФК «Спартак» Москва. И может, наконец-то, мы услышим о новой, прорывной стратегии клуба, по развитию самого клуба и по комплектации команды. Может, мы услышим о карт-бланше для итальянских специалистов на год-два?

Все это может быть. А быть может, снова ничего не будет… И снова мы будем смотреть на очередные круги ада. Впрочем, к чему эти все досужие домыслы, скоро мы точно что-то узнаем.