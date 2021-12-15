ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Калиниченко: «Возможно, что Салихова вернётся в „Спартак“»

вчера, 22:04

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко считает, что Зарема Салихова (спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна) может получить руководящую должность в московском клубе.

Скорее всего, после официального назначения Ваноли, а может, и перед оным, мы услышим о еще одном назначении. Возможно, скоро мы снова увидим Зарему, но уже в новом статусе. В статусе официального руководителя ФК «Спартак» Москва. И может, наконец-то, мы услышим о новой, прорывной стратегии клуба, по развитию самого клуба и по комплектации команды. Может, мы услышим о карт-бланше для итальянских специалистов на год-два?

Все это может быть. А быть может, снова ничего не будет… И снова мы будем смотреть на очередные круги ада. Впрочем, к чему эти все досужие домыслы, скоро мы точно что-то узнаем.

Все новости
Дюков — о Карпине: «Окончательные итоги подведём после стыковых матчей»
Вчера, 23:39 Комментарии20
Дюков: «Надеемся, в начале следующего года решение по лимиту будет принято»
Вчера, 22:36 Комментарии15
Колосков: «Надо было дать Витории доработать до конца сезона»
Вчера, 21:35 Комментарии8
Смородская — о Витории: «Обычный тренеришка. Посмотрим теперь на Ваноли»
Вчера, 19:51 Комментарии75
Д. Билялетдинов — об отставке Витории: «Спорное решение»
Вчера, 19:33 Комментарии12
Рианчо: «Ваноли ещё даже не знает, как зовут игроков „Спартака“»
Вчера, 19:13 Комментарии14
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:47
скучно не будет в любом случае
7h9n622sws9q
7h9n622sws9q
сегодня в 05:47
Да не дай Бог!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:13
Похоже в этом мире ничего не меняется.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:09
Мысли Калины в слух, нашёл тему для размышления
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:05
Пришла Зарема к Федуну и молвит нечеловеческим голосом, не хочу быть эскортницей простой, а хочу быть "Владычицей свиной"!
ОПС
ОПС
сегодня в 03:47
Будет не будет. Какая то ромашка получается.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:23
Ну точно Клеопатра). Влияние большое..а все любовь, любовь..). Она не оставила мостов. Все сожгла и по сути другой дороги нет, как из Спартака сделать чемпионом, или, что-то большое, необъятное.
Я не завидую ей. Просто интересно, как она пронесёт, эту планету под названием Спартак!? Вышла из совета директоров, критиковала некоторыхх за годы застоя в клубе. В любом случае терпения болельщикам. Как знать. Может и получится из нее вторая Грановская.. Время покажет.
4RT
4RT
сегодня в 01:47
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:44
Походу она ооочень любит футбол!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:25
Что то в это совсем не верится..
ABir
ABir
сегодня в 00:58
Все возможно, а может быть и нет
Artemon9
Artemon9
сегодня в 00:34
Да тут любой с соккера сможет управлять командой лучше заремы. С чего она вообще должна чем-то управлять?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:20
А она никуда и не уходила !!!)
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:35
Эта девица и Федуна скоро подвинет
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:21
Макс Калиниченко претендует на роль футбольного инсайдера, но у него пока это плохо получается.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:05
Стратегия от Заремы может быть такой прогрессивной, что прорвать может до вылета в ФНЛ.
particular
particular
вчера в 23:00
"Вон дама вся дымится от затей,
Она не ищет выгод или власти,
А просто изливает на людей
Запасы невостребованной страсти..." (И.Губерман)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:55
Калиниченко догадки строит.
makkie
makkie
вчера в 22:49
Салихова уже в Спартаке, только неофициально.
Очень удобная позиция - тебя вроде и нет в клубе, но ты можешь строить козни и выдавливать неугодных.
Говорили, что Салихова чуть ли не покупку каждой скрепки в офис контролирует, а уж футбольные дела через неё на 100% проходят.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 22:48
Федунобаба главный эксперт футбола для Спартака в ближайшее время...
Apokalipsys
Apokalipsys
вчера в 22:37
Эта баба хочет чтобы клуб был прибыльным! В чем она не права?
Сп62
Сп62
вчера в 22:32
Оказывается, Максим тоже неравнодушен к Зариме, как и многие на соккере.
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 22:32
Это будет весело
В очередной раз жалею, что РПЛ ушла на зимние каникулы
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:29
Да будет так! Пусть Зарема берёт на себя управление клубом. Зато ржака каждый день обеспечена!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:23
Кончай нас дразнить! Знаешь-так и скажи,а то авансом пить за упокой души старейшего клуба матушки-России уже не вмочь,печень не выдерживает.
санек002
санек002 ответ за (раскрыть)
вчера в 22:21
а мы ей скажем и пошла ты .....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:11
Чем выше, тем лучше. И веселее...
протон
протон
вчера в 22:09
Знаете бывают периоды когда без женщин нельзя и они направляют в правильном направлении,но иногда они заигрываются и им стоит указать свое место на кухне.К сожалению этого своевременно не сделали и теперь мы наблюдаем отставку хорошего человека и тренера.
за
за
вчера в 22:06, ред.
"Я на новенького!", прокричала Зарема.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100