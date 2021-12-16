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Радимов — о жеребьёвке Лиги наций для сборной России: «Слава богу!»

вчера, 21:40

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов высказал свое мнение касательно итогов жеребьёвки Лиги наций для сборной России. Напомним, подопечные Валерия Карпина встретятся в турнире с Албанией, Израилем и Исландией.

Я не знаю, что можно сказать о таких сборных, как Албания и Израиль. Ну, Исландия ещё получше, чем шведы. Слава богу! Больше ничего не могу сказать.

Турнир Лиги наций начнется в начале июня 2022 года, плей-офф должен пройти в июне 2023 года. В 2019 году победителем Лиги наций стала сборная Португалии, в 2021 году — Франция. Турнир добавит дополнительную возможность для розыгрыша путёвки на чемпионат Европы, который состоится в 2024 году.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:17
известная поговорка заканчивается словами ".. а сам не плошай ! "
а у нас с этим вечная проблема !
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:22
Сглазит Буланов, как пить дать!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:25
Соперники норм достались!
протон
протон
вчера в 23:05
Буланов! Что ты несешь? Уйдите вы уже все в болото вместе с Папой! От туда, откуда вышли.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:48
А чем слабее нас Исландия и Израиль?
Да и Албания совсем не мальчики для битья.
У нас нет тренера нормального, есть только Карпин.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 22:08
С жребием нам повело, теперь бы самим не 79аться.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:57
Сборная Исландия не так давно была достойна титула "гроза авторитетов" и была любимцем российских болельщиков. Сейчас она конечно не выглядит такой грозной, но наша сборная способна отыскать приключения на пятую точку с любой из выпавших по жребию команд.
drug01
drug01
вчера в 21:53
Радоваться рано....
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:52
Что сказать жеребьёвке? Повезло.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:51
Ну вот и на нашей улице праздник !!!)
beefs
beefs
вчера в 21:43
легче группу не придумать...
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