Радимов — о жеребьёвке Лиги наций для сборной России: «Слава богу!»

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вчера, 21:40

Наставник «Зенита-2» высказал свое мнение касательно итогов жеребьёвки Лиги наций для сборной России. Напомним, подопечные Валерия Карпина встретятся в турнире с Албанией, Израилем и Исландией.

Я не знаю, что можно сказать о таких сборных, как Албания и Израиль. Ну, Исландия ещё получше, чем шведы. Слава богу! Больше ничего не могу сказать.

Турнир Лиги наций начнется в начале июня 2022 года, плей-офф должен пройти в июне 2023 года. В 2019 году победителем Лиги наций стала сборная Португалии, в 2021 году — Франция. Турнир добавит дополнительную возможность для розыгрыша путёвки на чемпионат Европы, который состоится в 2024 году.