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Геркус: «Гисдоль не очень подходит „Локомотиву“»

вчера, 10:57

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о выступлении «железнодорожников» в текущем сезоне.

Если коротко — плохо, но не катастрофа. Пока «Локомотив» повторяет прошлогодний график — 28 очков после 18 туров. Тогда тоже была завалена осень, весной исправились, появилась динамика, где-то повезло, но результаты были впечатляющими. Дошли в итоге до третьего места. Сейчас допустимы те же ожидания: все выздоровеют, команда поработает на сборах, жизнь наладится. Не знаю насчет третьего места, но подняться выше нынешнего шестого вполне возможно. Другой вопрос — масштаб клубных притязаний. Если в клубе рассчитывают на золото или серебро, думаю, это нереально в данный момент.

Для меня странно, что позвали именно этого специалиста [Маркуса Гисдоля]. Можно было найти сильнее, да и опытнее, кстати: Гисдоль раньше не играл на два фронта, в чемпионате и еврокубках. Это было заметно и это сказывалось, он не умеет готовить команду в коротких паузах, что подтверждает и возросшее число травм. В обычном цикле Гисдоль раньше работал, в укороченном нет. Не знаю подробностей, но выглядит именно так. На мой взгляд, он не очень подходит «Локомотиву».

Рангник не разбирается в тренерах? Разбирается, наверное, но, возможно, недооценил наш чемпионат. Рангник думал, это слишком просто: сейчас придет и все наладит. Разговаривал с ним на эту тему — сложилось именно такое ощущение. Мы сами наш чемпионат недооцениваем, а он и подавно: Ральфу кажется, что здесь легко, а здесь трудно. Посмотрите, каким командам проигрывал Гисдоль — «Уралу», «Арсеналу», «Ахмату». Не лидерам, мягко говоря. Потому что у нас крепенький турнир, несмотря на все сложности. И тренеры что-то могут, и прессинговать команды умеют, и давление есть медийное. Не так уж в нашей лиге все запущено, средненько играть мы способны.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
вчера в 13:37
Лично я перед началом чемпионата ожидал от Локо бОльшего, а там пока цирк при большом распиле.
ДСА
ДСА
вчера в 12:48
Наверное так оно и есть.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:38
Весной оценим.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:09
Не прошло и пол года, а уже всем всё не нравится.
А может как в Спартаке Федун делает, это вы думаете лучший вариант ?!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:51
Не надо было звать Рангника, который видел в "Локомотиве" только средство по легкому заработать, а Гисдоль - лишь сопутствующий эффект.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:07
Надежда умирает последней...
shlomo
shlomo
вчера в 11:01
Пока говорить не о чем время покажет...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:58
Очень,не очень,увидим!
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