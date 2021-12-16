Ротенберг: «Завершение карьеры на данный момент не рассматриваю»

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг прокомментировал информацию, согласно которой он хочет завершить карьеру в 2022 году.
Меньше всего я сейчас думаю о прощальном матче, у меня нет такой цели. Мой контракт с «Локомотивом» действует до 31 декабря. Я жду решения тренерского штаба и руководства клуба.
В любом случае я продолжаю тренироваться и готовиться, чтобы вновь выйти на поле.
Повторюсь, завершение карьеры я на данный момент не рассматриваю. Приложу максимум сил, чтобы снова вернуться на поле.
Боря, хоть в родственных связях, но далеко не Неста и не Мальдини :)
Боря, хоть в родственных связях, но далеко не Неста и не Мальдини :)
https://youtu.be/P9PuiPZcMyU