ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Ротенберг: «Завершение карьеры на данный момент не рассматриваю»

вчера, 16:47

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг прокомментировал информацию, согласно которой он хочет завершить карьеру в 2022 году.

Меньше всего я сейчас думаю о прощальном матче, у меня нет такой цели. Мой контракт с «Локомотивом» действует до 31 декабря. Я жду решения тренерского штаба и руководства клуба.

В любом случае я продолжаю тренироваться и готовиться, чтобы вновь выйти на поле.

Повторюсь, завершение карьеры я на данный момент не рассматриваю. Приложу максимум сил, чтобы снова вернуться на поле.

Все новости
Губерниев — о Fan ID: «Как мы можем повлиять на ситуацию? Никак»
Сегодня, 15:44 Комментарии5
Галоян: «Если есть вариант в Европе, то нужно ехать туда»
Сегодня, 13:58 Комментарии10
Самедов – о жеребьевке в Лиге наций: «Дай бог, выйдем с первого места»
Сегодня, 13:33 Комментарии6
Ваноли — о «Спартаке»: «Верю в эту большую команду»
Сегодня, 13:00 Комментарии27
Якубко: «Черчесов считает себя королём мира. Специфический человек»
Сегодня, 12:19 Комментарии15
Червиченко — о Ваноли: «Просто кому-то хочется доказать свою значимость»
Сегодня, 11:57 Комментарии10
Сортировать
Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:18
А значит перепутал, ну тем более )))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 21:49
Ну так не у дяди, а у бати. Он же Борис Борисович, а именно Борис Ротенберг (младший из братьев) и является поклонником спорта, владельцем гоночной команды и футбольного клуба. Аркадий же только с Путиным в дзюдо)
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 21:36
Ну так у Дяди есть карманный клуб в Сочи, пусть туда переходит, за одно и новых спонсоров приведёт, глядишь зенит-2 наконец будет с зенитом-1 бороться )))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:18
Там нечего беспокоиться, при желании он может играть и до 60 лет в "Локомотиве". Если кто не знает, когда назначали Белозерова главой РЖД, то в первую очередь все СМИ писали, что "РЖД возглавил человек Ротенберга". Когда он был главой Росавтодора, почти все подряды получал "Мостотрест" Ротенбергов.
112910415
112910415
вчера в 19:53
Рангник завещал Гисдолю строить команду команду вокруг этого Бориса !
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 19:49
Вот у чела карьера,яйца в штанах катает сидя на лавочке,Локо не даждётся прощального матча...папа оплатил за всё,до приклонных лет,до ,,заслуженной,,старости.
memphis
memphis
вчера в 19:36
В Спартак перейдет зимой
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:24
Действительно :Папа платит,и Боря может изображать каторжный труд футболиста хоть до общегражданской пенсии.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:04
Есть ещё Казанка, где ждут.
протон
протон
вчера в 18:02
Будет за счастье понаблюдать этого кудесника мяча как можно дольше
m8qnep7wbhq5
m8qnep7wbhq5
вчера в 17:22
Такую феерическую карьеру нельзя так просто взять и закончить
particular
particular
вчера в 17:21
Борис в надежде на продолжение карьеры, а клуб в ожидании возможности прекратить сотрудничество :)
Боря, хоть в родственных связях, но далеко не Неста и не Мальдини :)
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:20
О нём уже все забыли...
YVG
YVG
вчера в 17:18
Такие футболисты на дороге не валяются.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 17:14
Безусловно Локо должен предложить контракт своей легенде.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:08
Завершение карьеры?
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:05
Он такой же футболист, как Софья Эрнст актриса.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:02
Даже не представляю, кто это?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:00
Кто он такой, чтобы проводить прощальный матч?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 17:00
Кто такой ротенберг?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:57
И не слышал о таком защитнике....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:49
А я думал он давно на пенсии.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100