Кафельников: «„Спартак“ — пародия „Дома-2“»

Самый титулованный теннисист в истории России, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился мнением о руководстве московской команды после увольнения Руя Витории с поста наставника команды:

Когда я слышу фамилию Салихова, у меня в голове нет представлений, что это за человек. Я не хочу, чтобы «это» ассоциировалось с моей любимой командой. Мой пост в твиттере про «повариху Зарему»? Я не знаю, умеет она готовить или нет, но, надеюсь, что мне не придется оценивать ее кухарские навыки.

Что бы я сказал Федуну? Я уже встречался с ним вживую на одном из мероприятий. Это был счастливый случай — чемпионство «Спартака». Я слышал, что Федун хотел продать «Спартак» два года назад. Сейчас, видимо, не хочет. Я знаю, что для него на первом месте стоит хайп. Он безразлично относится к результатам «Спартака» и к тому, что происходит в команде. Он готов платить только за хайп в информационном поле, для него это важнее, чем сам клуб. «Спартак» — пародия «Дома-2». Есть и женщины, и мужчины. Ну а сказал бы я ему следующее: «Хватит издеваться над здравым смыслом, продавай команду».