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Кафельников: «„Спартак“ — пародия „Дома-2“»

вчера, 17:30

Самый титулованный теннисист в истории России, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился мнением о руководстве московской команды после увольнения Руя Витории с поста наставника команды:

Когда я слышу фамилию Салихова, у меня в голове нет представлений, что это за человек. Я не хочу, чтобы «это» ассоциировалось с моей любимой командой. Мой пост в твиттере про «повариху Зарему»? Я не знаю, умеет она готовить или нет, но, надеюсь, что мне не придется оценивать ее кухарские навыки.

Что бы я сказал Федуну? Я уже встречался с ним вживую на одном из мероприятий. Это был счастливый случай — чемпионство «Спартака». Я слышал, что Федун хотел продать «Спартак» два года назад. Сейчас, видимо, не хочет. Я знаю, что для него на первом месте стоит хайп. Он безразлично относится к результатам «Спартака» и к тому, что происходит в команде. Он готов платить только за хайп в информационном поле, для него это важнее, чем сам клуб. «Спартак» — пародия «Дома-2». Есть и женщины, и мужчины. Ну а сказал бы я ему следующее: «Хватит издеваться над здравым смыслом, продавай команду».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:31
Когда я слышу фамилию Кафельников тоже вспоминаю о переобувке.
Не ходи не болей и не поливай и без тебя куча экспертов, знатоков и блогеров, всё и везде хайп....
протон
протон
сегодня в 00:01
Хайп нужен Федунихе, что она и продемонстрировала, вываливая всю внутреннюю кухню в своём телеграмм канале. А Федун похоже наигрался в управленца и отдал все полномочия башкирской звезде плейбоя.
Пока Федун в Спартаке, хорошего лучше не ждать. Будет только хуже, вплоть до ФНЛ!
протон
протон ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 00:00
Всё в точку. как никогда))) Спартак стал неким треш-токером в сетях, людям нужен Хайп, так вот получите) было бы скучно если не такой Спартак.
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 23:13
Что тут скажешь
Какой клуб, такой и болельщик
СиБЕЕРяк
СиБЕЕРяк
вчера в 21:47
Неужели мнение этого предателя Родины кого-то интересует?! Пусть п..дит, что хочет и остается на линии...
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
вчера в 21:11
Вот такие псевдоболельщики и превращают клуб в дом2. Конкретику, давай пожалуйста, а по пустому брехать точно дом2.
Сп62
Сп62
вчера в 21:01
Хотелось бы услышать от болельщика анализ игры команды, анализ работы тренера, а он опустился до обыкновенной склоки. Вот это действительно Дом-2.
Мишима
Мишима ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:39
Ахахаха)))) в голос
ДСА
ДСА
вчера в 20:09
Надо брать выше, это не дом-2, это Дум-3.
kolpino08
kolpino08
вчера в 19:47
нееее....
Дом-2 это пародия на Спартак!
так оно вернее будет. Посмотрели на жизнь клуба изнутри и придумали свое шоу)))
YVG
YVG
вчера в 19:17
Не дай Бог иметь таких болельщиков.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:16
Кафель уже забыл,как он клялся не посещать матчи "Спартака",пока его хозяином будет Федун.Потом побеседовал с политолигархом,и изменил своё мнение.Теперь-новый вариант развития событий! Вогт же хвост бездомной собаки!!!
nik52
nik52
вчера в 19:10
Сам ты хайп.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:09
Женщина на корабле не к добру!
Веками проверено!
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:03
Ну когда же Спартак задышит спокойно
МапС
МапС
вчера в 19:00
Если Кафель сравнивает Спартак с Домом-2, то он последний по-ходу смотрит.
Слова правильные, но болельщик он хреновый.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 18:43
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:42
Исходя из этой логики, вот истинная причина увольнения Руя:
Sergey Ozerov
Sergey Ozerov
вчера в 18:38
Что интересно,сам Кафельников превратился в дом-2,только и строчит злобные сплетни. И он называет себя болельщиком Спартака? 77!(((
stachel
stachel
вчера в 18:37
Скорее всего не Дома-2, а Белого братства ))
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:35
Фанаты, почему вы не бойкотируете это?
Или мозгов хватает только на файеры?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:33
Обратите внимание, это не я сказал а фанат спартака.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:20
Почему пародия ?
Это и есть Дом - 2 , а Салихова это сосущая на экране Собчак !
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:13
Кафелю так же нужен только хайп, походу.
протон
протон
вчера в 18:00
В глав. ролях Заремка
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:59
Женька прав,не дня без скандала!
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:58
Хорошие слова.
particular
particular
вчера в 17:54
И Федун и титулованный Джон могут позволить себе издеваться над здравым смыслом... Что, собственно говоря, они и делают :)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:53, ред.
Это не троллинг) Так думает данный человек)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:52
Если бы такую "уборщицу" уволили, ненавидели бы уж почти все мои знакомые)
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