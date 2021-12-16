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Ганчаренко: «Если отмотать назад, все в ЦСКА согласились бы продать Чалова»

вчера, 11:38

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко, ранее возглавлявший ЦСКА, порассуждал о ситуации с нападающим «армейцев» Фёдором Чаловым.

Мы не можем точно знать, когда футболист будет расти как на дрожжах и когда его нужно продать. У ЦСКА было очень много ситуаций, когда игроков продавали вовремя — Головина, Думбия, Мусу. Они тогда находились на самом пике. Может быть, руководство посчитало, что на тот момент пика у Феди не было, что он еще вырастет и лучше его продать потом. Руководство имеет на это право, хотя сейчас, возможно, и жалеет о том решении. Если отмотать назад, думаю, все в ЦСКА согласились бы продать Федю — и даже за меньше деньги.

Его проблема в психологии? На самом деле Федя сам по себе сильный парень. Где-то может улыбнуться — у него такая «улыбка Мона Лизы». Но все равно он силен внутренне и физически. Плюс не надо забывать, что он еще молодой, ему всего двадцать три. Надеюсь, у Феди еще все впереди.

Мы часто рассуждаем такими категориями: «игроки не растут, команда не растет». А что у нас в жизни постоянно растет, улучшается? Что? Экономика? Политическая ситуация?

В любом случае его история не уникальная. Важно понять: есть тренировочный процесс, и, как бы мы ни пытались персонально подходить к каждому футболисту, все равно футбол остается командной игрой. Когда ты строишь командную тактику, она кому-то подходит, кому-то нет. То же самое и с футболистами: один вырастает, второй не вырастает.

Также Ганчаренко поделился подробностями своего ухода из ЦСКА в марте этого года.

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Все комментарии
bsww
bsww
вчера в 18:37
это проблема ВСЕХ НАШИХ клубов. Поступает ДОСТОЙНОЕ предложение, отдавайте, а не ждите "завтра".
neukomm
neukomm
вчера в 18:32, ред.
Возможно, Чалову жизненно необходимо сменить клубную прописку. В другом клубе с другим руководством Чалову надо будет снова доказывать свой профессионализм, снова становиться злым и мотивированным. Потому что на данный момент в ЦСКА он в доску свой парень, знающий всех и вся; и я не удивлюсь, если продолжает считает себя крутым игроком, которого незаслуженно обижают.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:47
...и не приглашать Никчемного Агронома.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:39
Мона Лиза самим нужна
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:00
С Чаловым конечно армейцы промахнулись. Пока был спрос, надо было парня продавать. Но руководство посчитало иначе. И в итоге после фееричного сезона наметился явный регресс в игре парня. Удивляло другое, ведь несмотря на то что парень гробил моменты на корню, даже сам Ганчаренко продолжал пихать парня в основу. На вопросы журналистов Витя говорил , что парня прорвет, что надо подождать, вселяя в парня уверенность в его незаменимости. Но ведь тренирует игроков не руководство , а тренер, так что и с Ганчаренко надо бы спросить за спад Чалова.
Вернет ли Федя былую результативность - это вопрос??? Но посадить его на лавку надо было гораздо раньше, чтобы парень задумался . Теперь же , глядя на его безликую игру , есть большие сомнения, что парень заиграет как прежде.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:54
Ещё успеем продать!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 13:29
С Федей действительно прогадали , не продав его. Сейчас по факту Федя практически не приносит пользы команде, разве что для длины скамейки, чтобы разгрузить других игроков во второстепенных матчах.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:08
Витьку наверно видней
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:45
Кому-то повезло, что не купили.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:35
Как мне кажется Федя на голову лучше Заболотного, что происходит с ним непонятно, ведь играл и неплохо забивал.
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:32
Чалова, конечно, надо было продавать в АПЛ. Да и сам он, наверняка, об этом мечтал. Ну почему-то руководство решило повременить и подождать пока Федор ещё прибавит в качестве своей игры, дабы набить ещё цену за игрока. Но Чалов, к сожалению стал скисать. Видимо, повлияла ситуация с отказом клубу АПЛ. В итоге имеем то что имеем. Игра Чалова всё ухудшалось, игроку явно не .хватало новых эмоций и мотивации. В результате, некогда самый перспективный молодой российский нападающий стал лавочником в ЦСКА. Грустно всё это, но надежда ещё есть, что он не превратится в очередного Кокорина, вечно подающего надежды. Его большой плюс - возраст. Он ещё может всё наверстать, у него ещё есть время. Надо только навести порядок в голове и направить себя в нужную сторону, где все мысли и действия сосредоточены только на футболе и собственной карьере. Удачи Чалову, верим что это будет красивый камбэк, так как мы знаем его потенциал и возможности!
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:17
Если отмотать назад ....так если бы у бабушки была борода...она была бы дедушкой?
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 12:12
Пусть в Сочи переходит. Там сразу и играть и забивать начнет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:08
Теперь поздняк метаЦЦа 😅
drug01
drug01
вчера в 11:56
Теперь поздновато
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 11:48
Бедеый Чалов. Все его не любят.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:46, ред.
Рассуждения не профессионала. Если игрок с хорошими данными зачах в команде это вина тренера. Я исключаю случаи пьянки, загулов, как у Игнатьев, Федя вполне по ложительный человек и вина тренеров, что не нашли подход. Кстати не факт, что он заиграл бы в Европе. Настырности у него маловато.
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:43
Время прошло чего вспоминать...
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