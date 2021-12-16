Ганчаренко: «Если отмотать назад, все в ЦСКА согласились бы продать Чалова»

Главный тренер «Краснодара» , ранее возглавлявший ЦСКА , порассуждал о ситуации с нападающим «армейцев» .

Мы не можем точно знать, когда футболист будет расти как на дрожжах и когда его нужно продать. У ЦСКА было очень много ситуаций, когда игроков продавали вовремя — Головина, Думбия, Мусу. Они тогда находились на самом пике. Может быть, руководство посчитало, что на тот момент пика у Феди не было, что он еще вырастет и лучше его продать потом. Руководство имеет на это право, хотя сейчас, возможно, и жалеет о том решении. Если отмотать назад, думаю, все в ЦСКА согласились бы продать Федю — и даже за меньше деньги.

Его проблема в психологии? На самом деле Федя сам по себе сильный парень. Где-то может улыбнуться — у него такая «улыбка Мона Лизы». Но все равно он силен внутренне и физически. Плюс не надо забывать, что он еще молодой, ему всего двадцать три. Надеюсь, у Феди еще все впереди.

Мы часто рассуждаем такими категориями: «игроки не растут, команда не растет». А что у нас в жизни постоянно растет, улучшается? Что? Экономика? Политическая ситуация?

В любом случае его история не уникальная. Важно понять: есть тренировочный процесс, и, как бы мы ни пытались персонально подходить к каждому футболисту, все равно футбол остается командной игрой. Когда ты строишь командную тактику, она кому-то подходит, кому-то нет. То же самое и с футболистами: один вырастает, второй не вырастает.