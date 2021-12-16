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Шварц — о борьбе за титул: «„Динамо“ уже достигло серьёзного успеха»

вчера, 11:25

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц порассуждал о готовности к борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

Для нас важно успешно играть, побеждать. Мы реалисты. И понимаем, что уже достигли серьёзного успеха, учитывая, что «Динамо» – молодая команда. У нас хорошие результаты, мы верим в свои силы и продолжим извлекать максимум. Сейчас ключевая задача – не сворачивать с выбранного пути.

В последней игре с «Зенитом» мы поразились большому числу болельщиков на трибунах. Конечно, мы хотим выигрывать титулы, чтобы сделать их счастливыми. Фанаты верят в нас и ждут больших побед. Но мы должны не рассуждать абстрактно о трофеях, а концентрироваться на тренировочной работе. И если мы продолжим работать так же интенсивно, большие победы обязательно придут.

Ранее Шварц был удостоен значимой награды по итогам месяца в РПЛ.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:01
    Mangur
    Mangur
    вчера в 14:51, ред.
    Хмм. Соглашусь. "Титулы в футболе, как и в любом другом виде спорта имеют огромное значение. "Но футбол это зрелище, это театр. И если футбол не доставляет эстетическое удовольствие, то только ИСТИННЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ, а не фанаты, которым важны титулы (понты для понтов перед другими фанатами, других команд) буду смотреть все игры своей любимой команды. Но таких БОЛЕЛЬЩИКОВ значительно меньше чем потенциальных зрителей. В этом сезоне Динамо выполняет роль катализатора и создает интригу, показывая, при этом, зрелищный футбол. Чем больше будет команд с ярко выраженной индивидуальностью в нашем футболе, тем интереснее будет болельщикам. Стадионы будут заполняться и общее качество футбола вырастет в чемпионате России. Я болельщик Динамо с того момента когда впервые увидел игру Великого Яшина. Тот МАТЧ когда Яшин передаёт перчатки Владимиру Пильгую навсегда покидая Ворота Динамо. Впечатлило. Красивый ЭЛИТНЫЙ ФУТБОЛ,. Были яркие исполнители. Шварц возвращает в Динамо тот ЭЛИТНЫЙ ФУТБОЛ, Главное не что бы не помещали те у кого чешутся руки заработать на распродаже КОМАНДЫ. Он внедряет систему. Удачи ему.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:00
    Шварц — о борьбе за титул: «„Динамо“ уже достигло серьёзного успеха».
    Динамо действительно является на сегодняшний день одной из самых прогрессирующих клубов РПЛ на ряду с командой Крылья Советов, которые ворвались в высший дивизион из ФНЛ. И оба эти клуба являются самыми молодыми командами по составу игроков. И это может быть только заслуга тренерского штаба, который смог создать из молодого поколения игроков сплав единого механизма ,который стал в чемпионате России конкурентно способным коллективом борящийся не просто за место в лидирующей группе, но и за медали чемпионата, а также за попадание в лигу чемпионов . И это ли не показатель успешного развития всей клубной системы с самого верха до обслуживающего персонала . Все работает во благо одной цели, - создание команды победителя . И это только может радовать всех болельщиков команды Динамо. Можно только по доброму пожелать дальнейших Успехов и конечно Удачи Динамикам !!!
    Всем Добра !!!
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 13:08
    Останавливаться не стоит.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 12:39
    Если хорошо напрячься то можно зенит подвинуть.
    протон
    протон
    вчера в 12:20
    Шварц создает впечатление работяги заточенного на результат. Удачи ему, его Динамо выглядит хорошо!
    ОПС
    ОПС
    вчера в 12:03
    Тормозить не надо и все будет хорошо.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 11:57
    Это только начало
    beefs
    beefs
    вчера в 11:54
    с ним трудно не согласиться...
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    вчера в 11:50
    Ну да, но не нужно останавливаться.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 11:44
    Нормальный ход набрали
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