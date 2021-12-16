Шварц — о борьбе за титул: «„Динамо“ уже достигло серьёзного успеха».

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц порассуждал о готовности к борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
Для нас важно успешно играть, побеждать. Мы реалисты. И понимаем, что уже достигли серьёзного успеха, учитывая, что «Динамо» – молодая команда. У нас хорошие результаты, мы верим в свои силы и продолжим извлекать максимум. Сейчас ключевая задача – не сворачивать с выбранного пути.
В последней игре с «Зенитом» мы поразились большому числу болельщиков на трибунах. Конечно, мы хотим выигрывать титулы, чтобы сделать их счастливыми. Фанаты верят в нас и ждут больших побед. Но мы должны не рассуждать абстрактно о трофеях, а концентрироваться на тренировочной работе. И если мы продолжим работать так же интенсивно, большие победы обязательно придут.
Ранее Шварц был удостоен значимой награды по итогам месяца в РПЛ.
Динамо действительно является на сегодняшний день одной из самых прогрессирующих клубов РПЛ на ряду с командой Крылья Советов, которые ворвались в высший дивизион из ФНЛ. И оба эти клуба являются самыми молодыми командами по составу игроков. И это может быть только заслуга тренерского штаба, который смог создать из молодого поколения игроков сплав единого механизма ,который стал в чемпионате России конкурентно способным коллективом борящийся не просто за место в лидирующей группе, но и за медали чемпионата, а также за попадание в лигу чемпионов . И это ли не показатель успешного развития всей клубной системы с самого верха до обслуживающего персонала . Все работает во благо одной цели, - создание команды победителя . И это только может радовать всех болельщиков команды Динамо. Можно только по доброму пожелать дальнейших Успехов и конечно Удачи Динамикам !!!
Всем Добра !!!
Динамо действительно является на сегодняшний день одной из самых прогрессирующих клубов РПЛ на ряду с командой Крылья Советов, которые ворвались в высший дивизион из ФНЛ. И оба эти клуба являются самыми молодыми командами по составу игроков. И это может быть только заслуга тренерского штаба, который смог создать из молодого поколения игроков сплав единого механизма ,который стал в чемпионате России конкурентно способным коллективом борящийся не просто за место в лидирующей группе, но и за медали чемпионата, а также за попадание в лигу чемпионов . И это ли не показатель успешного развития всей клубной системы с самого верха до обслуживающего персонала . Все работает во благо одной цели, - создание команды победителя . И это только может радовать всех болельщиков команды Динамо. Можно только по доброму пожелать дальнейших Успехов и конечно Удачи Динамикам !!!
Всем Добра !!!