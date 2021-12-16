Шварц — о борьбе за титул: «„Динамо“ уже достигло серьёзного успеха».

Главный тренер «Динамо» порассуждал о готовности к борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

Для нас важно успешно играть, побеждать. Мы реалисты. И понимаем, что уже достигли серьёзного успеха, учитывая, что «Динамо» – молодая команда. У нас хорошие результаты, мы верим в свои силы и продолжим извлекать максимум. Сейчас ключевая задача – не сворачивать с выбранного пути.

В последней игре с «Зенитом» мы поразились большому числу болельщиков на трибунах. Конечно, мы хотим выигрывать титулы, чтобы сделать их счастливыми. Фанаты верят в нас и ждут больших побед. Но мы должны не рассуждать абстрактно о трофеях, а концентрироваться на тренировочной работе. И если мы продолжим работать так же интенсивно, большие победы обязательно придут.