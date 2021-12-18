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Байрамян: «Не жалею, что выбрал сборную Армении, а не России»

вчера, 18:23

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал свое решение выступать за сборную Армении, а не России.

Я не жалею о принятом решении. Я сыграл достаточно игр за сборную Армении, мне все нравится. У меня была возможность сыграть против сборной Германии в футболке Армении. Меня даже в национальной команде подкалывают: «Че, ты не жалеешь?» Нет, не жалею! Как случилось, так случилось.

Я всегда говорил, что Армения – моя историческая родина, но и Россия мне не чужая. В России я провел всю свою карьеру, я здесь живу, она мне подарила возможность играть в футбол. Это тоже моя родина!

А откуда мы знаем, вызвал ли бы меня Георгиевич в сборную России, если бы я не принял решения играть за сборную Армении? Я точно не жалею, что выбрал Армению. Считаю, принял правильное решение.

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Все комментарии
antant1
antant1 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 05:00
А какой уровень в сборной России?)
berda2003
berda2003
вчера в 20:14
ну, если ещё и тебя, безголового, в сборную - тогда это будет полностью укомплектованное стадо баранов...
ДСА
ДСА
вчера в 20:10
Там он звёзд точно не нахватает.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 20:03
Это его право и его дело аххах
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:26
Каждый спортсмен мечтает играть за сборную, в сборную России врядли он попал а в Армении дали этот шанс, не вижу ничего криминального.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:21
В своё время Байрамян вызывался в сборную России до 21 года, где провёл 7 матчей и даже забил гол. Было это 2012 году, а потом 8 лет ждал вызова в сборную России, но так и не дождался! И когда понял, что в сборную России его не позовут, в 2020 году решил выступать за сборную Армении.
Так о каком выборе говорит Байрамян? Просто сборная Армения был запасной вариант!
YVG
YVG
вчера в 18:49
А что, кто-то делал попытки взять Байрамяна в сборную России, а он отказался? В свое время так Кутепов выбирал между Миланом и спартаком. Стоят на копейку, а изображают себя на рубль.
cska1948
cska1948
вчера в 18:40
"...А откуда мы знаем, вызвал ли бы меня Георгиевич в сборную России..."
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Вот что было определяющим в решении Байрамяна играть за Армению.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:36
Где родился, там и пригодился...
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:32
Это его дело
drug01
drug01
вчера в 18:30
Это его право!
протон
протон
вчера в 18:29
мы тоже не жалеем ))
Байрамян и в Ростове то редко попадает в стартовый состав, какая там ему ещё сборная России. Попиарится решил.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:29
Верно рассуждает. В России он бы вряд ли проходил в состав а в Армении хоть поиграет.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:28
В сборную России его просто бы никто не позвал, не тот уровень.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:26
Врёт,где Армения и где Россия!
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