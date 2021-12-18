Байрамян: «Не жалею, что выбрал сборную Армении, а не России»

Полузащитник «Ростова» прокомментировал свое решение выступать за сборную Армении, а не России.

Я не жалею о принятом решении. Я сыграл достаточно игр за сборную Армении, мне все нравится. У меня была возможность сыграть против сборной Германии в футболке Армении. Меня даже в национальной команде подкалывают: «Че, ты не жалеешь?» Нет, не жалею! Как случилось, так случилось.

Я всегда говорил, что Армения – моя историческая родина, но и Россия мне не чужая. В России я провел всю свою карьеру, я здесь живу, она мне подарила возможность играть в футбол. Это тоже моя родина!

А откуда мы знаем, вызвал ли бы меня Георгиевич в сборную России, если бы я не принял решения играть за сборную Армении? Я точно не жалею, что выбрал Армению. Считаю, принял правильное решение.