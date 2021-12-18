Байрамян: «Карпин — лучший тренер в России»

Полузащитник «Ростова» похвалил рулевого сборной России .

Думаю, на сегодняшний день Валерией Георгиевич – лучший тренер в России.

То, что он сделал для сборной России и «Ростова», – бесценно. Я могу согласиться с людьми, которые за него голосовали.

Не могу комментировать ситуацию с уходом Карпина или другого тренера, я не знаю. Случилось так, как есть, мы с этим ничего поделать не можем. Не вижу смысла разбираться, кто виноват. У нас есть только время, чтобы это исправить.