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Байрамян: «Карпин — лучший тренер в России»

вчера, 13:37

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян похвалил рулевого сборной России Валерия Карпина.

Думаю, на сегодняшний день Валерией Георгиевич – лучший тренер в России.

То, что он сделал для сборной России и «Ростова», – бесценно. Я могу согласиться с людьми, которые за него голосовали.

Не могу комментировать ситуацию с уходом Карпина или другого тренера, я не знаю. Случилось так, как есть, мы с этим ничего поделать не можем. Не вижу смысла разбираться, кто виноват. У нас есть только время, чтобы это исправить.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 20:09
- Про Черчесова то же самое говорили... А что произошло потом? Ну да вы в курсе...
Марат Алиев 1
Марат Алиев 1
вчера в 19:56
Георгиевич хороший тренер согласен, но тот же Хоренчик при Бекиевиче Баварии дышать не дал на своём фланге и играл лучше
romario 94
romario 94
вчера в 19:03
Валеру уважают многие футболисты, которые с ним работали. Ну, за исключением, одной 75, которая любит вялого погонять. А так, в целом, в футбольном мире его считают нормальным мужиком.
1bear
1bear
вчера в 18:16
Валера - тренер хороший ,но не лучший
lotsman
lotsman
вчера в 17:01
Хотелось бы знать, бесценное - это что?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:00
Ростовчане близко знают Георгиевича, они могут дать оценку.
протон
протон
вчера в 16:54
И он говорит что он сделал для сборной России бесценно.
А что он сделал?
stanichnik
stanichnik ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 15:03, ред.
Доброго Здоровья, nikola!
Он не Хачик, он Хоренчик!))) Хорен Робертович Байрамян, наш местный любимчик ростовских футбольных фанатов.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:59
В отличии от столичных команд, в Ростове всегда и футболисты, и особенно фанаты с уважением относились к наставникам работавшим с местной командой, будь то наши или зарубежные специалисты, вне зависимости добивались ли они трофеев или опускались в лигу ниже классом. Поддержка команде и тренерскому штабу была обеспечена самая мощная, недаром по заполняемости стадиона в допандемийный период футбольный клуб Ростов входил в число самых посещаемых клубов в РПЛ. Хоть при Карпине дончане не добились больших высот, но Валерия Георгиевича в городе любят и уважают не меньше, чем Андреева, Балахнина, Долматова, Божовича или Бердыева. Где бы не пришлось Карпину работать дальше к нему не пропадёт интерес и пусть ему всегда сопутствует удача. Болейте за своих, а не против чужих!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:43
Самый лучший из армян это Хачик Байрамян !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:30
Пока сомнений нет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:18
А вдруг и правда лучший!
Cat01
Cat01
вчера в 14:13
Поэтому он сборной России рулит
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 14:05
Если бы не заиграл за сборную Армении,при Карпина у Хорика был бы шанс на сборную России
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:01
Один из...
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 13:45
Что бы стать лучшим в чем то, нужно чего то добиться..
YVG
YVG
вчера в 13:42
Это для кого как.
shlomo
shlomo
вчера в 13:37
Смотрите не перехвалите...:)))
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