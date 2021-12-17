Хабиб: «Я бы отдал „Золотой мяч“ Левандовски»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о том, кто должен был выиграть «Золотой мяч» в этом году.

Я бы отдал «Золотой мяч» Левандовски или Бензема. Одному из них.

Предпочтительней выглядит Левандовски. Последние три года он является лучшим футболистом в мире. Мы можем просто посмотреть на его результаты. Он выиграл Лигу чемпионов. За последние два года он забил более 120 голов.Это потрясающий результат.