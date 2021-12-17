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Хабиб: «Я бы отдал „Золотой мяч“ Левандовски»

вчера, 23:33

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о том, кто должен был выиграть «Золотой мяч» в этом году.

Я бы отдал «Золотой мяч» Левандовски или Бензема. Одному из них.

Предпочтительней выглядит Левандовски. Последние три года он является лучшим футболистом в мире. Мы можем просто посмотреть на его результаты. Он выиграл Лигу чемпионов. За последние два года он забил более 120 голов.Это потрясающий результат.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 06:38
Сейчас модно высказать эту точку зрения.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:35
Мяч отдали нечего после драки кулаками махать.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:40
Действительно достоин.
1bear
1bear
сегодня в 02:37
Карим Бензема больше достоин,но получит Левандовский - уж точно лучше,чем гному ни за что...
амурец
амурец ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 02:27
если все таки за 2020 и решат выдать ЗМ, не удивлюсь если будет такой же цирк как с ЗМ 2021
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:10
Я бы тоже отдал мяч Левандовски!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:41
Вся надежда, что все-таки "Золотой мяч" за 2020 год все-таки решатся выдать. И выдать тому, кто действительно этого заслуживает.
ext583zxnsf6
ext583zxnsf6
сегодня в 00:31
Сильнее Месси были человек десять.
shur
shur
сегодня в 00:26
...Хабиб не просёк тему, вот Он опытный боец , ведёт весь поединок за
явным превосходством - это Левандовски , а против него незаметный , явно
не торопивший события титулованный боец другого плана -это Месси ,дальше
додумывай сам...!
амурец
амурец
сегодня в 00:19
Да это все понимают, что ЗМ у Левандовски просто нагло украли
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 00:01
Ну и ну.
Elliada
Elliada
сегодня в 00:00
Опомнился. Не прошло и года
протон
протон
вчера в 23:33, ред.
Левандовски заслужил как никто другой...Хабиб хоть и болеет за Роналду, высказался в пользу Левандовски верно! и Карим ближе Хабибу чем Левандовски по религиозным взглядам.
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