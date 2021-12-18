Хомуха — о жребии в Лиге Наций: «Все команды довольно серьезного уровня»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги Наций для сборной России.
Все команды довольно серьезного уровня, просто не будет ни с кем. Да, хотелось бы вновь сыграть со Швецией, чтобы постараться взять у них реванш за поражение в первой Лиге Наций. Или с Арменией, учитывая, что к этим матчам был бы повышенный интерес в обеих странах. Но и с Исландией, Израилем и Албанией будет интересно встретиться.
И не дотянула пока до Исландии...
И не дотянула пока до Исландии...
Россия явный фаворит (на бумаге), но сейчас сборная в таком состоянии, что непонятно чего от неё ждать.
И если рассматривать этих соперников как серьёзных, то надо тогда признать, что наш уровень упал до их уровня.
Россия явный фаворит (на бумаге), но сейчас сборная в таком состоянии, что непонятно чего от неё ждать.
И если рассматривать этих соперников как серьёзных, то надо тогда признать, что наш уровень упал до их уровня.