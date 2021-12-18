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Хомуха — о жребии в Лиге Наций: «Все команды довольно серьезного уровня»

вчера, 08:26

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги Наций для сборной России.

Все команды довольно серьезного уровня, просто не будет ни с кем. Да, хотелось бы вновь сыграть со Швецией, чтобы постараться взять у них реванш за поражение в первой Лиге Наций. Или с Арменией, учитывая, что к этим матчам был бы повышенный интерес в обеих странах. Но и с Исландией, Израилем и Албанией будет интересно встретиться.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:25
приходится всех подряд считать серьёзными соперниками, такова новая реальность (
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:02
Это Россия съехала до уровня Албании-Израиля.
И не дотянула пока до Исландии...
ОПС
ОПС
вчера в 13:18
Эти команды "серьезного уровня" Россия должна проходить на одной ноге. А другого просто быть не может.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:05
Команды как команды,все проходные
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:47
Ну конечно, уровень Исландии, Албании и Израиля запредельно серьёзный! Серьёзнее и представить трудно! Ну даже с этими серьёзными футбольными гигантами, судя по всему, у нас будут настоящие серьёзные проблемы.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 09:04
Армения,особенно серьезный соперник,раслабляться нельзя ,иначе ......!!!!
BreezeCOOL
BreezeCOOL
вчера в 08:54
Не позорся! эту соперники уровня ФНЛ
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 08:49
Если честно, то не какого они не серьёзного уровня, даже Исландия вспыхнув на ЧЕ 2016 и показав добротный футбол на ЧМ 2018 опять возвратилась на свой прежний уровень.
Россия явный фаворит (на бумаге), но сейчас сборная в таком состоянии, что непонятно чего от неё ждать.
И если рассматривать этих соперников как серьёзных, то надо тогда признать, что наш уровень упал до их уровня.
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:42
Но всё таки соперники проходимые.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 08:38
Соперники крепкие, но Россия все,-таки фаворит в этой группе, хотя о Лиге Наций надо начинать думать после стыковых матчей.
beefs
beefs
вчера в 08:30
легко не будет...
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