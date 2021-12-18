Федун: «Как бы это обидно ни звучало, но Россия – футбольный лилипут»

Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал главную проблему российского футбола.

Как бы это обидно ни звучало, но Россия – футбольный лилипут. Страна с населением 140 миллионов человек, а сборная занимает только 34-е место в мировом рейтинге. У нас хороший футбол, но маленький. И останется таким без должной материальной базы для развития детского и юношеского футбола.