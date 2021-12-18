Федун: «Как бы это обидно ни звучало, но Россия – футбольный лилипут»

Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал главную проблему российского футбола.
Как бы это обидно ни звучало, но Россия – футбольный лилипут. Страна с населением 140 миллионов человек, а сборная занимает только 34-е место в мировом рейтинге. У нас хороший футбол, но маленький. И останется таким без должной материальной базы для развития детского и юношеского футбола.
Федун лучше Педров за 18 лямов будет покупать, а потом плакаться, что в России молодых игроков плохо растят.
А вот если каждый из себя не будет строить философа и размышлять о смысле жизни, а на своём месте займётся делом, может тогда будет толк от таких как Федун, а сейчас Федуну Спартак нужен только из-за льгот, пиара и не более.
Федун лучше Педров за 18 лямов будет покупать, а потом плакаться, что в России молодых игроков плохо растят.
А вот если каждый из себя не будет строить философа и размышлять о смысле жизни, а на своём месте займётся делом, может тогда будет толк от таких как Федун, а сейчас Федуну Спартак нужен только из-за льгот, пиара и не более.
Если извлечь систему Спартака из футбола страны - он точно ничего не потеряет.
Игроков в основном для ФНЛ и другие клубы могут поставлять.
А что не тренер, то хохма, сейчас РПЛ слава Богу без них обходиться.
Ну не умеют в Спартаке со своими воспитанниками работать. А вот ненужных игроков иной раз другие клубы до ума доводят и из них получаются хорошие футболисты, но заслуги Спартака ноль! Хотя один плюс есть, игроки хотят доказать, что в Спартаке работают не профессионалы и наказать их за это!
P.S. Скажу сразу я не призываю школу Спартака закрыть, уже сам факт, что мальчишек берут заниматься спортом это хорошо!
Если извлечь систему Спартака из футбола страны - он точно ничего не потеряет.
Игроков в основном для ФНЛ и другие клубы могут поставлять.
А что не тренер, то хохма, сейчас РПЛ слава Богу без них обходиться.
Ну не умеют в Спартаке со своими воспитанниками работать. А вот ненужных игроков иной раз другие клубы до ума доводят и из них получаются хорошие футболисты, но заслуги Спартака ноль! Хотя один плюс есть, игроки хотят доказать, что в Спартаке работают не профессионалы и наказать их за это!
P.S. Скажу сразу я не призываю школу Спартака закрыть, уже сам факт, что мальчишек берут заниматься спортом это хорошо!