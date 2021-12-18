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Федун: «Как бы это обидно ни звучало, но Россия – футбольный лилипут»

вчера, 13:44

Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал главную проблему российского футбола.

Как бы это обидно ни звучало, но Россия – футбольный лилипут. Страна с населением 140 миллионов человек, а сборная занимает только 34-е место в мировом рейтинге. У нас хороший футбол, но маленький. И останется таким без должной материальной базы для развития детского и юношеского футбола.

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Все комментарии
Comentarios
Comentarios ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 07:06
Да я считаю его психически нездровым.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:07
Моё мнение - дело не в материальной базе детского и юношеского футбола.....
Я уверен что в Хорватии материальная база куда меньше нашей...да у нас в футбольных академиях народу больше чем население Хорватии..)))
Только там работают ПРОФЕССИОНАЛЫ на благо развития футбола...а у нас "менеджеры" на благо своего кармана......
Поэтому хорватами напичканы классные клубы из топ-5...а мы празднуем 4 дня
победу над Мальтой....
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:55
Что правда, то правда!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:40
Так тему то Федун поднял! А о ком тогда говорить?
Тренерам мало платят, а почему Федун мало платит тренерам в школе Спартака или наоборот платит много если выхлопа ноль? Почему делает беспонтовые покупки, за счёт которых школа могла бы растить пацанов несколько лет.
Вот о чём речь!
Ладно не доставайте меня отмазками, я спать!
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 22:25
Я ни в коим разе не защищаю работу Федуна в Спартаке. Но в данном случае я хотел говорить о российском футболе. А ты всё Федун и Федун. Как буд-то свет клином и футбол тоже на нём сошлись.
13 RUS
13 RUS
вчера в 22:14
Ахах, ну да да, Лёня, контракты им переподписываешь каждый месяц, оно и видно какая в клубе твоем молодежь целеустремленная растет, мотивация уровня пердива👎 о какой сборной речь вообще завёл?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:59
У Федуна есть своя школа, пусть за неё и отчитывается! А то взяли моду моду кричать про государство. То есть государство должно для частного клуба растить футболистов? Федун халяву должен ловить? Вот в этом и разница!
Федуна можно понять, школа Спартака ещё в союзные времена была скудная на своих воспитанников. Но там же опять были гос деньги. А сейчас то где футболисты уровня сборной? Федун 20 лет у руля!!! Где там?
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:48
Ты пытаешься заострить внимание на подготовке Спартаком игроков для сборной. Я же пытаюсь доказать, что таланты в сборную, а прежде в клубы должны приходить из массового футбола, которого у нас нет. И не Федун и не кто другой, кроме государства, не могут его организовать. Разницу чувствуешь?
Байкал-38
Байкал-38 ответ karnager (раскрыть)
вчера в 21:42
Я больше скажу, Федун это лучшее что было у Спартака!!! Романцев сначала кинул Николая Старостина, потом пропил Спартак Червиченко, Федун выкупил и спас клуб от унижения! Поэтому любой спартач должен молиться на Федуна...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:36
А что школа Спартака не влияет на подготовку игроков сборной?
Давай разберёмся.
Совет директоров Спартака о чём размышляет? Растим своих или покупаем других?
Своих для сборной не получается, да и для клуба тоже проблема! Давай лучше эти деньги на Педро или ещё кого истратим, так получается? А может как ты говорил эти деньги на тренеров истратить? Шапито одним словом!!!
karnager
karnager ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:35, ред.
потому что Федун коммерс, а не творец
Байкал-38
Байкал-38 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:28
Ну мы то понимаем, что речь идёт на данный момент!
Давай не будем строить иллюзий, что осенний цикл прошёл без Дзюбы и Карпин извиниться перед Дзюбой и возьмёт его в команду!
По поводу Локо я сейчас комментировать не буду. И не только из-за того, что не хочу, просто я не понимаю. что происходит. С одной стороны взяли менеджеров, которые хотят растить и продавать, пример Зальцбург и Лейпциг, но у Локо и так молодёжь талантливая, но я и не против другой молодёжи, но опять же нужны и опытные игроки для обучения! Гжегожа зря продали! Посмотрим!
Kolenok
Kolenok
вчера в 21:23
Так мы во всех видах спорта,лилипуты,спасибо партии!
lobsterdam
lobsterdam ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:14
к сожалению, опять же приходится разъяснять очевидные, на мой взгляд, вещи. Слова "наш герой" использовались лишь в качестве фигуры речи, поэтому прошу не воспринимать мной сказанное слишком буквально. Сериалы не смотрю (видимо, не дорос до таких творческих вершин), а и по ТВ - только футбол и только АПЛ, ЛЧ и редко Серию А, поэтому попса во всех ее проявлениях мне не интересна...
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:05
Ещё раз повторю. Такие, как Федун, не решают глобальных проблем развития детского футбола. Они решают свои частные проблемы. Если нет у простых мальчишек доступа к любимому виду спорта, больших результатов ожидать трудно. Исключение составлют не массовые виды. Такие, как тенис, борьба, фигурное катание и т.д. В Германии, кстати, детский футбол находится под опекой государства.
Расценки на секции, которые ты привёл, зависят от регионов. В Москве, наверное, они ещё выше. Как говорят, родину не выбирают.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:03, ред.
На данный момент ни кто не является игроками Сборной . Состав Карпин обьявит к мартовским играм.
А что мы соперники в чемпионате это так. Но вот я смотрю на Локомотив и он идет семимильными шагами повторяя весь бардак , который есть у Спартака. Думаю Семина выперли из команды , а это бумеранг. Просто жаль. Видно , как команду забивают на глазах у всех. И так мало хороших команд РПЛ , которые можно смотреть ...и их становиться все меньше и меньше
Байкал-38
Байкал-38 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:43
Перед тем как отвечать дальше, просто хочу спросить: "Дзюба на данный момент является игроком сборной России?". На данный момент по моим сведениям Дзюба не является игроком сборной и даже в планы не входит!
Да и ты правильно заметил, что я ненавижу Спартак, но только за пафос и неумения признать очевидное!!!
Тем неимение я с уважением отношусь к большинству игроков и тренерам команды.
Я уважаю Старостиных, Бескова, Черенкова и т.д. я уважаю историю Спартака СССР!!! Я болел за Спартак в еврокубках в 90-х, 00-х и болею до сих пор, но я ненавижу пафос и дурость!!! А в чемпионате мы соперники!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 20:33
Может это и ваш герой, но точно не мой!
Я вообще живу по принципу, лучше не знать всей правды!
А то нравится песня, а потом узнаёшь, что он гей даже самому стрёмно от этого становится.
Приведу пример. Услышал в сериале "Кухня" песню "слово пацана" группа шляпники. Вроде всё грамотно поют и по теме, но потом узнаю, что они на сцене целуются и заявили, что относятся совсем не к "пацанам". Так, что это проблемы Дзюбы, но это уж точно лучше, чем у шляпников...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:27, ред.
Нокаутов я ни когда не получал в жизни , сам иногда их делал когда в юношестве занимался боксом.
А про дзюбу я стал писать , когда ты написал , что из академии Спартака нет ни кого в Сборной , написал нуль ...Вернись к первоисточникам. Значит ты не знаешь положение дел и весь негатив прешь на Спартак ??? Раз нуль в Сборной....Знаю Николай , что ты этот клуб ненавидешь даже не замечая игроков Сборной , которые прошли Академию Спартака.
И теперь про онанизм дзюбы??? А откуда ты знаешь , что он начал им заниматься в юношеском возрасте , когда был в спартаке??? Ты же с ним надеюсь в это время рядом не был и свечку не держал.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:25
У нас в Иркутске 4000 в месяц или каждая тренировка (2 раза в неделю) 600 рублей. Внука вожу, поэтому и знаю. В январе будет 4 года, а в 7 лет планирую на хоккей с мячом отдать, вот там затраты возрастут в плане экипировки.
Согласен, что в советское время было, что бесплатно, но не всё. Я занимался футболом и борьбой (классикой) если на соревнование нас возили бесплатно за счёт трудовых резервов, то форму зачастую сами приобретали. Это я про борьбу, выступал на зонах и союзе, а футбол только на область, там по проще было. На футболе нам не платили, но некоторым командам платили ещё как, за игру рубль давали, за некоторые три рубля. И это пацанам!!!

Но это всё лирика! Почему Федун не может найти, отобрать, научить у нас, но покупал таких как Педро? Сколько я слышал ценников, но Каррера сказал, что за него 18 лямов отдали! И как сейчас Федун смеет такое говорить?
Вот такие как Федун и губят наш футбол, а потом ещё стараются других обвинить!
lobsterdam
lobsterdam ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:22
Но у нашего героя, видимо, детство-юношество продолжается....
steelhead
steelhead ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 20:21
Ремарка насчет сборной. Автобус это еще норм, в крайнем матче с Хорватией просто обо76ись, наверное, глядя на отмененный по этому же поводу матч Оренбурга с Сочи))))). Смех смехом, но гниль всегда вылазит, часто в крайне неожиданных формах. А у нас чо - Федотов супертренер, Сочи суперкоманда. Хотя весь секрет успешности - зп в конвертах и короткие контракты. Жилы рвать не будешь, желающих - вагон. Никаких агентов-шмагентов туда на пушечный не подпускают, насколько понимаю. И Карпин топом стал, хотя, собственно, смотри Хорватия - РФ, Удивляет оптимизм болел: Польша и Шведы норм соперники, якобы. Левандовский то за нас играет, ага. Под фамилией не то Смолов, не то Соболев. У нас ровно 0 шансов на поездку на мир, но кто об этом сейчас говорит?
lobsterdam
lobsterdam ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:19
речь шла не столько о Спартаке, это все-таки столичный клуб с приличным финансированием ( мне ничего неизвестно о детском футболе именно в Спартаке), сколько о положении дел в футболе вообще. Эту тягомотину о необходимости развития футбола из уст всяких футбольных и около футбольных деятелей лично я вижу и слышу давно, очень давно... одно и тоже, вот о чем речь.
pomor45
pomor45
вчера в 20:14
Оказывается Федун очень самокритичный мужик. Он же один из столпов этого лилипутского футбола.
Байкал-38
Байкал-38 ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 20:09
То есть в школе Спартака работают за смешные деньги?
Значит ты со мной согласен, что Федун шалобол!
berda2003
berda2003
вчера в 20:08
потому, что футбольным лилипутом управляют - маленькие футбольные карлики...
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:08
Как можно отобрать таланты, если посещение футбольной секции ребёнком обходится в 2 тыс. А для хоккейной секции одной амуниции необходимо на десятки тысяч. В советское время для детей все секции были бесплатны (оплачивались из наших налогов). Почему же сейчас, когда страна стала богаче, наши дети не имеют возможности бесплатно тренероваться.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:07
А почему вы каждый раз вспоминаете это в разговоре про Дзюбу?
Просто если сравнивать Спартак и Дзюбу, то Дзюба выходит абсолютным победителем и спартачам ничего не приходиться делать как вспоминать вот такую мерзость. Вы ведь говорите при удобном случае это воспитанник школы Спартака, а почему тогда не говорите, что на камеру 74т воспитанник Спартака? И более того пытаетесь всеми правдами или неправдами откреститься от этого. А вот теперь наверное будет нокаут! Онанизм начинается в юношеском возрасте, как раз тогда когда Дзюба был в школе Спартака!
lobsterdam
lobsterdam ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:58
Уточню, чтобы вырастить приличных игроков из детей нужны ГОДЫ, это во-первых, а во-вторых, (или скорей, во-1-х) нужны толковые детские тренеры (но у нас и для взрослых-то их нет!), а это уже ДЕСЯТИЛЕТИЯ. И кто будет работать с детьми за смешные зарплаты, если шахтер в забое (!!) получает 30-40 в месяц?, а уж детский тренер...Полагаю, что поезд не только ушел, но уже и не вернется!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:57
А откуда берутся игроки для сборной России или других стран?
Детский спорт от государства это прежде всего здоровье нации, а вот футбольная карьера футболиста это коммерческое предприятие. Сборная же совсем другое. По словам Федуна государство должно подготавливать молодых игроков, а потом частный клуб должен выбирать за бесплатно лучших игроков? А не охренел ли Лёня с такой идеей? Как раз на сегодняшний день успехи сборной в руках таких как Федун, Галицкий и других функционеров клуба!
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