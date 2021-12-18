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Агент: «Общение Ваноли с игроками прошло хорошо»

вчера, 08:49

Андреа Д’Амико, агент нового рулевого «Спартака» Паоло Ваноли, рассказал о знакомстве итальянца с футболистами московской команды.

Общение с игроками прошло хорошо. Но для чего-то продуктивного команде уже нужно встретиться на сборах.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:26, ред.
Чист
Чист ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 21:17
а провожают с деньгами
Шуnя771
Шуnя771 ответ suiw (раскрыть)
вчера в 18:34, ред.
Для Вас "4-я команда Италии, 9- я Англии" не показатель?

Здесь о футболе говорят, Вы по всей видимости перепутали сайты...
Хиромант
Хиромант ответ war4ar (раскрыть)
вчера в 17:20
- Да и правда... Как встретишь Новый Год - так его и проведёшь. По-ходу теперь тренеры Спартака будут меняться каждый декабрь! Спасибо Федуну! Не даёт нам расслабиться и спокойно встретить Новый Год! Ну Йоло Пуки, в натуре!!!
протон
протон
вчера в 16:56
ни один футболист Спартака не поблагодарил Руя за работу публично и не пожелал удачи....настоящая семья....надеюсь вашу руководительницу вместе с вами как крошки сметут из Спартака.
4RT
4RT
вчера в 14:38
Этим крысам всё равно
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ suiw (раскрыть)
вчера в 14:12
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    вчера в 14:10
    Интересно,все ушли в отпуск,а тут еще оказывается игроки остались на базе, это наверное из молодёжки или Рассказов с Ещенко гуляли и выловили их
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    вчера в 13:49
    Ну о чём можно сейчас говорить. Как встретить Новый год и где можно отдохнуть. Поэтому встретились хорошо.
    war4ar
    war4ar
    вчера в 13:13
    Эти игроки каждый год новых тренеров видят, вряд-ли их чёс от можно удивить )) как в фильме майор пейн , когда им объявили у нас новый командир :" у нас новый тренер , улыбнулся джикия . Да , воняев, хором подхватили остальные ")) у букмекеров ставки уже есть на срок его работы??
    санек002
    санек002 ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 13:01
    увы и ах!
    YVG
    YVG
    вчера в 12:16
    Опять будет одна пустая болтовня.
    suiw
    suiw ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 12:08, ред.
    Успех в Европе зависил от одного пенальти. И не надо преувеличивать силу соперников. 4- я команда Италии, 9- я Англии и предпоследняя Польши
    suiw
    suiw
    вчера в 12:00
    Общение в онлайне прошло хорошо, инет не глючил
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 11:52
    Еще бы! Они же с легким сердцем отпустили Виторию, как будто были к этому морально готовы)
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 11:37
    С самого начала ругаться никому не хочется.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ санек002 (раскрыть)
    вчера в 11:30
    Не факт... На примере Руя и его успехов со Спартаком в Европе.
    К сожалению замены главного в Спартаке не всегда зависят от результатов.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 11:01
    А что, могло и плохо пройти? Могли в табло настучать?
    санек002
    санек002 ответ mihaluch (раскрыть)
    вчера в 10:46
    встретили по одежке а провожать будут по результатам!
    berda2003
    berda2003
    вчера в 10:39
    общение - не повод для знакомства...
    lotsman
    lotsman
    вчера в 10:34
    Поприветствовали друг друга, а знакомиться будут на сборах.
    drug01
    drug01
    вчера в 10:01
    Игры покажут все на деле
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 09:54
    А игрокам слово давали.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 09:54
    «Общение Ваноли с игроками прошло хорошо» !!!)
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 09:45
    Встретили хорошо но как провожать будут?
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 09:45
    Буфет закрыт на переучёт...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 09:42
    Посмотрим что будет после зимней паузы и добьется ли Ваноли от ̶Ф̶е̶д̶у̶н̶а̶ Заремы внятного усиления.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 09:37
    Время покажет что и как...
    shlomo
    shlomo
    вчера в 09:35
    Посмотрим, что будет после общения...
    beefs
    beefs
    вчера в 09:34
    а с кем он общался если все уже на Мальдивах...
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