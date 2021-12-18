Агент: «Общение Ваноли с игроками прошло хорошо»

Андреа Д’Амико, агент нового рулевого «Спартака» Паоло Ваноли, рассказал о знакомстве итальянца с футболистами московской команды.
Общение с игроками прошло хорошо. Но для чего-то продуктивного команде уже нужно встретиться на сборах.
Андреа Д’Амико, агент нового рулевого «Спартака» Паоло Ваноли, рассказал о знакомстве итальянца с футболистами московской команды.
Общение с игроками прошло хорошо. Но для чего-то продуктивного команде уже нужно встретиться на сборах.
Здесь о футболе говорят, Вы по всей видимости перепутали сайты...
Здесь о футболе говорят, Вы по всей видимости перепутали сайты...
К сожалению замены главного в Спартаке не всегда зависят от результатов.
К сожалению замены главного в Спартаке не всегда зависят от результатов.