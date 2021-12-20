Роналду продаст свою футболку, чтобы помочь жертвам извержения вулкана

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду продолжает заниматься благотворительностью.
КриРо выставил на аукцион футболку, в которой он играл в составе сборной Португалии, чтобы помочь семьям, которые пострадали от извержения вулкана на остове Ла Пальма (входит в состав Канарского архипелага). Около 3000 зданий были разрушены после извержения вулкана, а семьи, живущие на острове, были эвакуированы.
Аукцион стартует 24 декабря, все вырученные средства будут направлены напрямую пострадавшим семьям. Роналду оставил на своей футболке автограф и подпись:
Даже сила вулкана не сможет справиться с Ла Пальмой. Я поддерживаю этот прекрасный остров.
Человек делает добро !!!
Хочу спросить людей которые язвят по этому поводу, а что каждый из вас делает доброго, в тот момент когда у вас в кармане условно тысячу рублей. Кому вы в этот момент помогли , какому нуждающемуся перечислили на операцию, за какого инвалида заплатили за новую коляску , оплатили ЖКХ и т.д и т.п . Прежде всего нужно начинать с себя, а писать сидя на диване гневные комментарии это ни есть хорошо.
Каждый день в мире случаются трагедии и какие-то катаклизмы и помочь всем невозможно. И то что он делает это добро . А уж если вы хотите узнать сколько добрых дел он сделал и делает до сих пор , вы при большом желании можете узнать открыв поисковики в интернете. И после этого вы сами поменяете отношение к нему , если конечно вы просто без причины антиРон .
Добро побуждает только к добру ! Будьте терпимы , Всем Добра !!! Спорить по этому поводу не буду !!!
Человек делает добро !!!
Хочу спросить людей которые язвят по этому поводу, а что каждый из вас делает доброго, в тот момент когда у вас в кармане условно тысячу рублей. Кому вы в этот момент помогли , какому нуждающемуся перечислили на операцию, за какого инвалида заплатили за новую коляску , оплатили ЖКХ и т.д и т.п . Прежде всего нужно начинать с себя, а писать сидя на диване гневные комментарии это ни есть хорошо.
Каждый день в мире случаются трагедии и какие-то катаклизмы и помочь всем невозможно. И то что он делает это добро . А уж если вы хотите узнать сколько добрых дел он сделал и делает до сих пор , вы при большом желании можете узнать открыв поисковики в интернете. И после этого вы сами поменяете отношение к нему , если конечно вы просто без причины антиРон .
Добро побуждает только к добру ! Будьте терпимы , Всем Добра !!! Спорить по этому поводу не буду !!!
А тут очередная бездарная попытка ловить хайп. Даже звучит смешно, "Продаёт футболку чтобы помочь пострадавшим", зашибись организатор. Давайте не забывать, сколько раз слезоточливые посты и подобного рода новости оказались пустышками или фейковыми.
А тут очередная бездарная попытка ловить хайп. Даже звучит смешно, "Продаёт футболку чтобы помочь пострадавшим", зашибись организатор. Давайте не забывать, сколько раз слезоточливые посты и подобного рода новости оказались пустышками или фейковыми.