Роналду продаст свою футболку, чтобы помочь жертвам извержения вулкана

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вчера, 14:01

Нападающий «Манчестер Юнайтед» продолжает заниматься благотворительностью.

КриРо выставил на аукцион футболку, в которой он играл в составе сборной Португалии, чтобы помочь семьям, которые пострадали от извержения вулкана на остове Ла Пальма (входит в состав Канарского архипелага). Около 3000 зданий были разрушены после извержения вулкана, а семьи, живущие на острове, были эвакуированы.

Аукцион стартует 24 декабря, все вырученные средства будут направлены напрямую пострадавшим семьям. Роналду оставил на своей футболке автограф и подпись: