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Роналду продаст свою футболку, чтобы помочь жертвам извержения вулкана

вчера, 14:01

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду продолжает заниматься благотворительностью.

КриРо выставил на аукцион футболку, в которой он играл в составе сборной Португалии, чтобы помочь семьям, которые пострадали от извержения вулкана на остове Ла Пальма (входит в состав Канарского архипелага). Около 3000 зданий были разрушены после извержения вулкана, а семьи, живущие на острове, были эвакуированы.

Аукцион стартует 24 декабря, все вырученные средства будут направлены напрямую пострадавшим семьям. Роналду оставил на своей футболке автограф и подпись:

Даже сила вулкана не сможет справиться с Ла Пальмой. Я поддерживаю этот прекрасный остров.

Роналду продаст свою футболку, чтобы помочь жертвам извержения вулкана

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Все комментарии
СДС
СДС ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 00:33
А зачем вся эта показуха , продам майку - отправлю деньги...... У него на счету сотни миллионов.,. И что он не может просто перечислить сумму в благотворительную организацию..... Многие футболисты занимаются благотворительностью и никто так не афиширует.... Он даже и на этом пытается выйти.....
armeec_
armeec_ ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 22:14
имхо. тут каждый должен думать своей головой, а не боготворить хайп.
Вот взять данную ветку с новостью. Вроде и плохо сказать нечего, а с другой стороны понимаешь, что, нуссс хайп ......
Увы, такой двуличный мир сейчас. Тут видим, а тут не видим,а это другое и.т.д Целые страны разрушают и не видят, а где то чёрт разыграл комедию, весь мир на ушах.
Шишанутый
Шишанутый ответ СДС (раскрыть)
вчера в 21:47
Я уверен ,что он поможет и отправит, сколько надо денег, а майку он запостил спецально, чтобы привлечь вниманее к проблеме и показать другим пример, чтобы тоже последовали за ним и все вместе помогли нуждающимся.
Imrebellion
Imrebellion ответ armeec_ (раскрыть)
вчера в 21:17
Да у всех свобода действий в пределах закона. Но каждое из них приводит к последствиям. Так, пусть неудачные ходы воспримутся негативно по здравому смыслу общества. Какие тут проблемы? Или все мы должны боготворить его за нехитрый план по выбиванию денег из воздуха с возможностью лишний раз засветиться в лучшем свете?
armeec_
armeec_ ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 21:06
Ну так о том и речь, что хайпить на нём никто не запрещал.
Даже казалась бы, на такой обычной футболке ((
протон
протон
вчера в 20:43
Ну и сколько интересно за неё дадут?
Imrebellion
Imrebellion ответ armeec_ (раскрыть)
вчера в 20:24
я о чем? Роналду один из лучших за всю историю и даже прямо сейчас. Пиарят - ну и пусть. Просто не надо прям сильно вестись за это и отвечать на любой коммент "Ты что!? Знаешь он какой святой добродетель??!!". А речь шла просто о выборе именно этого действия пиарщиков.
Алексей Солдатов 1
Алексей Солдатов 1
вчера в 20:22
Если ты помогаешь, бескорыстности, то делаешь это скрытно и не пытаешься об этом заявить на весь мир. Это так омерзительно читать.

По мне он хочет заявить, смотрите какой я молодец, пожертвовал футболкой.

Тут два момента алчности - желание что бы его футболку купили по дороже, что бы была самая дорогая футболка, а чего у месси солфетку со слезами за миллион евро продали, пусть у роналду футболку за 10 купят наверняка, кто-то захочет помочь.

А заявить об этом на весь мир - пропиариться на горе других.

Низко.
СДС
СДС ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 20:02
Хахаа ... Да как человек он лучший .... Вот именно он так и говорит , что Я ЛУЧШИЙ.... Мог бы не только майку продать .... А пол своего гардероба)))))....
lotsman
lotsman
вчера в 19:31
Интересно, это Роналду так решил или это наши писаки так преподнесли. Помочь жертвам в чём? Воскресить их? Или может он хочет помочь пострадавшим от вулкана? Но во всяком случае, он молодец.
armeec_
armeec_ ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 19:27
Ну ты выдал опусс))
Как бы я не относился к Роналду, но он в свои 36 на голову сильней как минимум 90% всех футболистов мира.
а то, что его пиарят? ну наверное не просто так, есть от этого далеко недорогой выхлоп. тут просто деньги, ничего личного как говорится. Пока прокатывает, реклама прет.
таже история и с Месси
particular
particular
вчера в 19:25
Жертвам вулкана уже никто и ничто не поможет... А вот, пострадавшие будут благодарны... Возможно...
valeron4321
valeron4321
вчера в 19:24
Так бы и написали, что Роналду пожертвовал свою майку с автографом)
Во всем мире это называется рекламой) Может у нас по другому.
Хотелось бы узнать, кто же действительно тот герой, который восстановит 3000 разрушенных зданий и подарит их пострадавшим наравне с матпомощью.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 19:08
Роналду занимается благотворительностью- а собаки, как всегда, лают.
1bear
1bear
вчера в 18:48
дорогой Дед Мороз ,а нет - дорогой Роналду ! В нашей деревне не было извержения вулкана,но живём мы так,как будто бы и было,то есть хреново...
Пришли и нам футболок и лучше утеплённых....))))))
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:42
Благотворительность это здОрово.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:41
Потом трусы и прочее,их не жалко.Лучше нестиранные,с подтверждением биохимических анализов,свидетельствующих о подлинности.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:34
Купил такую в позапрошлом годе по просьбе знакомого в Лишбоне за 15 денег, правда, без автографа, неужто кто намного больше даст, пусть и с автографом?
Imrebellion
Imrebellion ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 18:27
Жаль, имеем что имеем. то как воспринимает это комьюнити, отражается везде - среди друзей, знакомых, по всему интернету. Из-за этого лично я тоже начинаю недолюбливать (образ) Роналду, хотя игрок суперский. Златан еще в самом начале говорил про результат пиара (в частности Мендеша).
протон
протон
вчера в 18:25
Мне кажется этот приём с футболкой просто для привлечения внимания и денег с аукциона к данной проблеме. Кроме футболки он скорее всего ещё и деньги в фонды перевёл, как он часто делает и не афиширует.
Ironigor
Ironigor ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 18:21
Это ты про Кокорина написал ?!!)
Imrebellion
Imrebellion ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:14
Какие огромные деньги? Журналисты даже до агента не могут достучаться, а остальное это нарушения прав. Реклама машин, одежды и прочих вещей осуществляется по контракту. А все неприятные заголовки всплывали из-за пострадавших лиц, закона и клубных проблем (с Пересом, Аньелли и т.д.).
Просто жалко как люди ведутся на любой инфоповод. По факту, каждый год из Криштиану пытаются лепить самые разные образы: Талант от бога - не талантлив, а 200% работа над собой - суперэгоист - самый командный игрок + тренер - всё время тренируется - успевает на все мероприятия - в матчах тоже всегда пахал - нет, никогда не пахал, грамотно двигался - в больницах литрами крови раздает - не пьет спиртное, всегда порядочный, без проблем с налогами.... - и т.д.
Может пора уже просто смотреть как они играют на поле? А то люди теряют адекватность из-за новостей про своих идолов. И да, основная претензия к умникам "антиморалистам" - устроить аукцион с обычной футболкой (совсем не знаковой) ради блага всего острова звучит глупо даже на идейном уровне, не говоря о детальном.
dzvinka
dzvinka ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 18:11, ред.
я об этом как то пытался донести здешнему комьюнити в прошлом, но безрезультатно.
Миллик дал бабла на операцию разрыва крестов молодому футболеру с балкан, у которого тупо небыло бабла не то что на операцию - на бутсы нормальные. При этом Милик не постил это во всех инфо-источниках, и с этого не делалась раздутая рекламная кампания. Но кто такой Милик, если тут "великий" Роналду подписал футболку маркером во время завтрака, и теперь стая его маркетологов постит во всех ресурсах чудесную новость о благотворительном аукционе. Дело конечно хорошее, деньги может и пойдут пострадавшим, но для самих зачинщиков это как раз маркетинговых ход, рекламная кампания того же Роналду. win-win как говорят нынче барыги и маркетологи. А тут уже судите сами, что вам больше нравится. Как по мне, это не благотворительность, это ПиАр на благотворительности (имхо)
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:04
Красавчик Роналду, он не когда не остается в стороне от горя людей, он всем хочет помочь. Рон лучший как спортсмен и лучший как человек. Не то что гном который кидает людям обьедки со стола.
aNOOBis
aNOOBis ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 17:56
У меня всю жизнь практически были собаки, и сейчас есть, они те ещё пройдохи
aNOOBis
aNOOBis ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:52
Тот кто покупает, возможно "инвестирует" или, может быть, просто фанат. Раньше девочки фанатели от "Битлз", от группы "На-На", от Влада Сташевского, каждому своё...кто-то с Кругом фотографировался.
Ironigor
Ironigor ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 17:33
Ничего я не фантазирую , а вот ты скорее всего.
Вот если бы Рон не был тем кем он является, то точно никто и ничего бы не знал о его гостиницах о машинах и т.д и т.п . Люди (журналисты, папарацци , частные агентства и т.д и т.п ) за любую информацию про Рона получают огромные деньги 💰 💰 💰, это их работа всё знать про звёзд и их зарплата !!!
berda2003
berda2003 ответ We are but a simple servant (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:17
    Imrebellion
    Imrebellion ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 17:08
    Чел, ты наверное нафантазировал образ звезды по-своему. Журналисты и папарацци не идут за ними каждый день повсюду. Он может сколько угодно тусоваться, покупать недвижимость, заниматься офшорами, перемещать весь свой гараж по городам и никто не узнает что происходит. Для всей бытовухи у него есть свои люди, также как имиджмейкеры. Большинство вопросов к ним. Глупо верить что такой спортсмен до мозга костей еще и занимается логистикой, бухгалтерией, смм продвижением, следить за новостями и еще сотнями дел связанной с брендом.
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 17:06
    А месси что продаст? Салфетку в слезах?
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