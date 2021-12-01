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«Исполняем мечты!». «Зенит» решил устроить новогоднюю акцию

вчера, 18:56

Пресс-служба «Зенита» рассказала о благотворительной акции, которая пройдет в этом месяце.

С 1 по 14 декабря на специальном сайте dreams.fc-zenit.ru юные болельщики смогут оставить свои новогодние желания в формате видеообращений, а футболисты основного состава «Зенита» выберут 22 из них, которые будут исполнены.

К участию приглашаются дети от 5 до 17 лет, место жительства не имеет значения. Главное условие — быть болельщиком клуба.

Участникам необходимо заполнить короткую анкету и прикрепить видео, в котором они расскажут о своей новогодней мечте. 15 декабря в социальных сетях клуба и банка появятся имена победителей, чьи желания осуществятся.

Юные болельщики, которые посетят матч с «Ростовом» 3 декабря, смогут записать видео со своими новогодними желаниями прямо на «Газпром Арене».

В рамках предматчевого «Фан-Променада» на площадке «Детского банка» разместится специальная видеостудия, где каждый желающий сможет записать свое видеообращение и заполнить анкету для участия в акции.

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Источник: ФК "Зенит"
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ermak6848
ermak6848
вчера в 19:47
    a3r3v3
    a3r3v3
    вчера в 19:10
    Дядя Вова тоже готовится воплотить свои мечты, выдавая их за наши
    Cat01
    Cat01
    вчера в 19:08
    Готовят с детства это хорошо
    shlomo
    shlomo
    вчера в 19:07
    Хорошее дело придумали
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 19:02
    Интересная акция))
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