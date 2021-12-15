ГлавнаяНовостиБлаготворительностьИталия. Серия А 2021/2022

Моуриньо подарит куртку фанату «Ромы», которого реанимировали на стадионе

вчера, 09:13
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 0Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)СпециаМатч завершен

Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо пообещал болельщику, у которого остановилось сердце во время матча со «Специей», подарить куртку:

Я узнал об этом только в конце игры. Если он назовет мне свой адрес, я отправлю ему свою куртку, чтобы в следующий раз, когда он придёт на матч в такой холод, эта куртка грела его.

«Рома» одержала победу над «Специей» в поединке 17-го тура итальянской Серии А. Встреча состоялась в Риме на «Стадио Олимпико» и закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 30-й минуте игры одному из болельщиков стало плохо – у 30-летнего фаната остановилось сердце. Его реанимировали с помощью дефибриллятора, а позже доставили в больницу.

«Рома» набрала 28 баллов и занимает шестую позицию в турнирной таблице итальянского чемпионата. У «Специи» 12 баллов, она идёт 17-й.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:34
Много таких случаев в последнее время и не только у болел. Корона?! Здоровья всем и встретить Новый год, а там видно будет.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 09:27
Класс. Вот крму то с везёт
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