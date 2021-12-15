Моуриньо подарит куртку фанату «Ромы», которого реанимировали на стадионе

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вчера, 09:13

Наставник «Ромы» пообещал болельщику, у которого остановилось сердце во время матча со «Специей», подарить куртку:

Я узнал об этом только в конце игры. Если он назовет мне свой адрес, я отправлю ему свою куртку, чтобы в следующий раз, когда он придёт на матч в такой холод, эта куртка грела его.

«Рома» одержала победу над «Специей» в поединке 17-го тура итальянской Серии А. Встреча состоялась в Риме на «Стадио Олимпико» и закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 30-й минуте игры одному из болельщиков стало плохо – у 30-летнего фаната остановилось сердце. Его реанимировали с помощью дефибриллятора, а позже доставили в больницу.

«Рома» набрала 28 баллов и занимает шестую позицию в турнирной таблице итальянского чемпионата. У «Специи» 12 баллов, она идёт 17-й.