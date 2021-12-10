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Фанаты «Динамо» помогут бездомным перед матчем с «Зенитом»

вчера, 14:47
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 14:00 Не начался

Объединение фанатов «Динамо» «Династия» сообщило, что перед матчем с «Зенитом» будет организован сбор вещей для бездомных.

Перед матчем «Динамо» – «Зенит» вместе с благотворительной организацией «Ночлежка» мы организуем сбор теплых вещей для бездомных.

В первую очередь необходимы: зимние мужские куртки, зимние ботинки и кроссовки в хорошем состоянии 42 размера и больше, также нужны рюкзаки (с работающими молниями) и толстовки (худи) предпочтительно больших размеров.

Сбор вещей пройдет в брендированном микроавтобусе «Ночлежки», который будет припаркован у 5-го Гейта трибуны «Д», и начнется за полтора часа до стартового свистка, в 12:30.

Приходите на матч, поддерживайте нашу команду, давайте вместе сделаем этот день и этот декабрь немного теплее для всех!

«Ночлежка» – межрегиональная благотворительная общественная организация, которая оказывает помощь тем, кто попал в беду. С 1990 года члены организации кормят, обогревают и защищают права людей без дома и регистрации.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 04:32
Мигни два раза если тебя это заставили сказать инопланетяне.
pomor45
pomor45 ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 23:16
Мусора не выдавишь - это МЕНТальность, а из БОМЖА всё уже выдавили до капли.
adrianes
adrianes
вчера в 22:32
тонко
gentlewolf
gentlewolf ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:24
Если у динамовца появляется мусор, он от него избавляется и живет себе дальше.
А вот бомжа из себя кое кому выдавливать придется по капле.
112910415
112910415
вчера в 20:08
эту идею надо признать интересной
pomor45
pomor45
вчера в 19:57
По части мусора динамикам равных нет.
pomor45
pomor45 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 19:50
С правом обменять на поллитра.
kolpino08
kolpino08
вчера в 19:17
бездомным - вещи, динамовцам - голов полную авоську (как в прошлом матче).
все довольны))
gentlewolf
gentlewolf ответ David Young (раскрыть)
вчера в 18:10, ред.
Жалобу на Ювенале прошу не рассматривать, рука дрогнула:)
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:08, ред.
За раздельным мусором в Пирере к стадиону подъезжали раздельные мусоровозы, или одна и таже машина?
juvenale
juvenale
вчера в 18:08
неплохо троллят
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 17:10
Молодцы! И мусор собрали, и теплые вещи для бездомных соберут. И посмеялись. Хорошая акция с подтекстом Зенита. И не менее достойный ответ Динамо.
протон
протон
вчера в 16:58
Тут особо без комментариев, что бы не было это благое дело.
zeni
zeni
вчера в 16:36
Для Московских бомжей их там много,Москвичей меньше.
ДСА
ДСА
вчера в 15:53
А могли бы билеты на футбол подарить...
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:36
.
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:34
Хорошая идея...
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:33, ред.
В этой благотворительной акции кроется какой-то скрытый смысл.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:31
Месть - это блюдо, которое подают холодным:
mat73
mat73
вчера в 15:22, ред.
Тонкий намёк на толстые обстоятельства!
Еще перед стартовым свистком на поле вынести показать, и оставить до конца матча за зенитовскими воротами
Timur132
Timur132
вчера в 15:16
Давненько не видел такого тролинга.
Kolymchanin
Kolymchanin
вчера в 15:05
Очень символично!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:51
Молодцы, дай бог вам здоровья ! ✊
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