Фанаты «Динамо» помогут бездомным перед матчем с «Зенитом»

Объединение фанатов «Динамо» «Династия» сообщило, что перед матчем с «Зенитом» будет организован сбор вещей для бездомных.

Перед матчем «Динамо» – «Зенит» вместе с благотворительной организацией «Ночлежка» мы организуем сбор теплых вещей для бездомных.

В первую очередь необходимы: зимние мужские куртки, зимние ботинки и кроссовки в хорошем состоянии 42 размера и больше, также нужны рюкзаки (с работающими молниями) и толстовки (худи) предпочтительно больших размеров.

Сбор вещей пройдет в брендированном микроавтобусе «Ночлежки», который будет припаркован у 5-го Гейта трибуны «Д», и начнется за полтора часа до стартового свистка, в 12:30.

Приходите на матч, поддерживайте нашу команду, давайте вместе сделаем этот день и этот декабрь немного теплее для всех!

«Ночлежка» – межрегиональная благотворительная общественная организация, которая оказывает помощь тем, кто попал в беду. С 1990 года члены организации кормят, обогревают и защищают права людей без дома и регистрации.