Миранчук во второй раз за последние три матча «Аталанты» вышел в основе.

«Дженоа» принимает «Аталанту» в матче 19-го тура Серии А.
В составе гостей с первых минут вышел хавбек Алексей Миранчук.
Это лишь четвертый выход россиянина в основе бергамасков в этом сезоне, но при этом второй за последние три матча (12 декабря Миранчук был в основе на игру с «Вероной»).
Всего же на счету Миранчука 332 сыгранных минуты в текущей кампании и 1 гол.
Как раз эти два матча в которых выдался шанс для Миранчука выйти и продемонстрировать свои лучшие качества, сама команда в полном составе можно откровенно говоря ничего хорошего толком и не смогла показать. Соответственно и игра Миранчука выглядела подстать своим партнёрам. Если не получается игра у всей команды, то и сам Миранчук не смог ничем отличится. Он далёк от того чтобы мог взять всю игру на себя и чтобы команда потянулась за ним и поддержала его стремление, т.е он совсем не лидер в команде. Ну и в сегодняшнем матче он никак не смог себя проявить, точно также как и все играющие на поле. Правда один момент у него был, когда мяч навесом пришёл к нему возле вратарской, но он стоя спиной к воротам не смог его обработать и защитник успел выбить мяч у него с ноги. Вот в принципе и весь матч был примерно таким же. Сказывается физическая усталость всей команды Гасперини, где-то не добежали, где-то не точный пас отдали и так во всём. Нужен срочно перерыв, ведь так здорово начали и к концу межсезонья команда просела. Будем надеяться что и Миранчук и вся команда ещё выправит свои дела во время перерыва и опять будет показывать зрелищный футбол ⚽️ . Удачи Алексею в Аталанте, пока есть возможность и тебе её дают , надо ей воспользоваться ! Всем Добра !!!
Как раз эти два матча в которых выдался шанс для Миранчука выйти и продемонстрировать свои лучшие качества, сама команда в полном составе можно откровенно говоря ничего хорошего толком и не смогла показать. Соответственно и игра Миранчука выглядела подстать своим партнёрам. Если не получается игра у всей команды, то и сам Миранчук не смог ничем отличится. Он далёк от того чтобы мог взять всю игру на себя и чтобы команда потянулась за ним и поддержала его стремление, т.е он совсем не лидер в команде. Ну и в сегодняшнем матче он никак не смог себя проявить, точно также как и все играющие на поле. Правда один момент у него был, когда мяч навесом пришёл к нему возле вратарской, но он стоя спиной к воротам не смог его обработать и защитник успел выбить мяч у него с ноги. Вот в принципе и весь матч был примерно таким же. Сказывается физическая усталость всей команды Гасперини, где-то не добежали, где-то не точный пас отдали и так во всём. Нужен срочно перерыв, ведь так здорово начали и к концу межсезонья команда просела. Будем надеяться что и Миранчук и вся команда ещё выправит свои дела во время перерыва и опять будет показывать зрелищный футбол ⚽️ . Удачи Алексею в Аталанте, пока есть возможность и тебе её дают , надо ей воспользоваться ! Всем Добра !!!