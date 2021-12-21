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Миранчук во второй раз за последние три матча «Аталанты» вышел в основе

вчера, 22:59

«Дженоа» принимает «Аталанту» в матче 19-го тура Серии А.

В составе гостей с первых минут вышел хавбек Алексей Миранчук.

Это лишь четвертый выход россиянина в основе бергамасков в этом сезоне, но при этом второй за последние три матча (12 декабря Миранчук был в основе на игру с «Вероной»).

Всего же на счету Миранчука 332 сыгранных минуты в текущей кампании и 1 гол.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:12
определённо готовят к продаже
протон
протон
сегодня в 08:41
Мира смотрелся очень хорошо, но если команда такая дубовая, не его это вина , а тренера
протон
протон
сегодня в 08:40
Деградация футбопинателей из РФ налицо. Аршавин, Павлюченко и т. д. В прессе(не путать с нынешней желтухой) только восторженные возгласы.) Забивали отдавали, играли в своё удовольствие. Сейчас полтора футболера... считаем касания, обводки, время на поле. И шедевр!!)))) Встретился с мячом)))))))))).
протон
протон
сегодня в 08:39
Не удивительно, трансферное окно близко
Предпродажная подготовка. Мира, соберись ты для возможного будущего тренера играешь.
n8jzqckpee99
n8jzqckpee99
сегодня в 06:55
Всё равно валить надо
Землянин
Землянин
сегодня в 04:53
Перед перерывом показывают товар лицом - всидимо тоже хотят его освободить от клуба
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:48
Аталанта усилится и не будет в основе Миранчука.
Дрючик 76
Дрючик 76
сегодня в 03:05
Ну тут памятник у стадиона Локомотив корячится минимум!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:48, ред.
Миранчук во второй раз за последние три матча «Аталанты» вышел в основе.
Как раз эти два матча в которых выдался шанс для Миранчука выйти и продемонстрировать свои лучшие качества, сама команда в полном составе можно откровенно говоря ничего хорошего толком и не смогла показать. Соответственно и игра Миранчука выглядела подстать своим партнёрам. Если не получается игра у всей команды, то и сам Миранчук не смог ничем отличится. Он далёк от того чтобы мог взять всю игру на себя и чтобы команда потянулась за ним и поддержала его стремление, т.е он совсем не лидер в команде. Ну и в сегодняшнем матче он никак не смог себя проявить, точно также как и все играющие на поле. Правда один момент у него был, когда мяч навесом пришёл к нему возле вратарской, но он стоя спиной к воротам не смог его обработать и защитник успел выбить мяч у него с ноги. Вот в принципе и весь матч был примерно таким же. Сказывается физическая усталость всей команды Гасперини, где-то не добежали, где-то не точный пас отдали и так во всём. Нужен срочно перерыв, ведь так здорово начали и к концу межсезонья команда просела. Будем надеяться что и Миранчук и вся команда ещё выправит свои дела во время перерыва и опять будет показывать зрелищный футбол ⚽️ . Удачи Алексею в Аталанте, пока есть возможность и тебе её дают , надо ей воспользоваться ! Всем Добра !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:05
Да лучьшеб не выходил!
Иван Пойлов
Иван Пойлов
сегодня в 00:41
Ну что ставочники всем привет от Конч... Ой Аталанты
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 00:41
Упирается Миранчук,не хочет в Зенит
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:22
Если реально смотреть на вещи, то Миранчук - это временная единица в основе Аталанты.
1bear
1bear
сегодня в 00:14
то-то Аталанта забить не может
Gahi
Gahi
вчера в 23:45, ред.
Нужно доказывать игрой на поле при каждой возможности попадания в стартовый состав Алексею. Удачи
Cat01
Cat01
вчера в 23:19
Это уже прогресс
протон
протон
вчера в 23:06
Что называется, показать товар лицом
Splurgeloa
Splurgeloa
вчера в 23:05
Миранчук полнейшее дно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:03
Надо забивать голы, чтобы застолбить себе место в основе.
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