Миранчук во второй раз за последние три матча «Аталанты» вышел в основе.

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вчера, 22:59

«Дженоа» принимает «Аталанту» в матче 19-го тура Серии А.

В составе гостей с первых минут вышел хавбек .

Это лишь четвертый выход россиянина в основе бергамасков в этом сезоне, но при этом второй за последние три матча (12 декабря Миранчук был в основе на игру с «Вероной»).

Всего же на счету Миранчука 332 сыгранных минуты в текущей кампании и 1 гол.