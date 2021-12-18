Первый тренер Кокорина: «Мне жаль Сашу – такое дарование и не играет»

Валерий Стаферов, первый тренер нападающего «Фиорентины» , порассуждал о возможных вариантах продолжения карьеры Александра.

По поводу Саши сложно говорить. Нужно ли ему возвращаться в Россию? Он – взрослый человек, ему уже 30 лет. Он сам определит, как поступить в этой ситуации. Может, он там вообще жить останется – отыграл до 30 лет, заработал и отдыхает. Кто знает?

Не думаю, что у него есть желание там не играть. Конечно, я расстроен тем, что у него в Италии не получается. Мне жалко его – такое дарование и не играет.

Если он поехал туда, он все понимает. А возвращаться… Опять новая команда. Еще и травмы его преследуют, со здоровьем что-то не то. Играл же в «Сочи» – получалось. Но после той неприятной ситуации тоже была травма. Может, надо было лечить, а лечения никакого не было. Нагрузки сейчас большие, пешком не играют нигде.