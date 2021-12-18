ГлавнаяНовостиНаши за рубежомИталия. Серия А 2021/2022

Первый тренер Кокорина: «Мне жаль Сашу – такое дарование и не играет»

вчера, 19:38

Валерий Стаферов, первый тренер нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, порассуждал о возможных вариантах продолжения карьеры Александра.

По поводу Саши сложно говорить. Нужно ли ему возвращаться в Россию? Он – взрослый человек, ему уже 30 лет. Он сам определит, как поступить в этой ситуации. Может, он там вообще жить останется – отыграл до 30 лет, заработал и отдыхает. Кто знает?

Не думаю, что у него есть желание там не играть. Конечно, я расстроен тем, что у него в Италии не получается. Мне жалко его – такое дарование и не играет.

Если он поехал туда, он все понимает. А возвращаться… Опять новая команда. Еще и травмы его преследуют, со здоровьем что-то не то. Играл же в «Сочи» – получалось. Но после той неприятной ситуации тоже была травма. Может, надо было лечить, а лечения никакого не было. Нагрузки сейчас большие, пешком не играют нигде.

Недавно сообщалось, что «Фиорентина» может расторгнуть контракт с Кокориным.

Все новости
Россиянка – лучший футбольный менеджер 2021 года. Её величают «Королевой», но относятся предвзято
15 декабряСтанислав Горин в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии17
«Иногда материальные вещи побеждают». Ротенберг — о карьере Кокорина
14 декабря Комментарии16
Хайкин стал двукратным чемпионом Норвегии с «Будё-Глимт»
13 декабря Комментарии13
Гасперини объяснил, почему Миранчук редко получает игровую практику
12 декабря Комментарии32
Первый тренер Миранчука: «Гасперини прикалывается? Так нельзя издеваться»
12 декабря Комментарии17
Сёмин прокомментировал первый гол Миранчука в сезоне за «Аталанту»
12 декабря Комментарии10
Сортировать
Все комментарии
karnager
karnager
сегодня в 10:35, ред.
Как перестал Саша курить кальяны и пить дорогой алкоголь, так посыпался. Не запрещайте ему ездить в Монако, глядишь - заиграет вновь и травм не будет
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 01:05
В детстве нужно было не только футболу учить...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 23:03
Да чего его жалеть, у него всё в порядке, жизнь удалась...
Сп62
Сп62
вчера в 22:11
Ему надо начинать играть в футбол заново. Но в 30 лет, тяжеловато будет.
Palex
Palex
вчера в 21:14
Дарование? Нападающей,забившей за карьеру! столько же, сколько Левандовски за один календарный год.=,это дарование.А они почти ровесники.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 21:07
Если это по меркам российского футбола дарование, то всё плохо
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:06
Не знаю смеяться или плакать.
Futurista
Futurista
вчера в 21:03
Такое дарование...стукнуть один раз по пьяни стулом человека ..причем выбрать самого перспективного в плане последствий...
протон
протон ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:49
Совершенно верно, получился балласт на голову, вроде и продать не могут, и выпустить на поле. держись ты нам якобы нужен будешь.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:38
Скорее не крышуют а Капелло и Манчини за н-ую сумму пролоббировали приобретение Сани, а теперь "Фиорентина" с его контрактом мучается. А Манчини с Капелло такие - "Ну при нас он хорошо играл. Что вы вообще хотите?" И деньги поимели и вроде бы все честно.. А то что они его несколько лет не видели - ну что ж бывает..
YVG
YVG
вчера в 20:35
Чтобы играть нужна и голова, а не только ноги.
протон
протон ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:33
То чувство когда Сашу крышуют в клубе ) Не скажу что Капелло который советовал приобрести фиалкам...
avfc71
avfc71
вчера в 20:33
оху*ть такое дарование как весь наш футбол
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:31
У Саши все получилось в Италии. Зарплата одна из самых высоких в клубе, дают время на восстановление и статистика - огонь:
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:27
Ему надо в чемпионат каких нить теплых островов. И отдых, и платить ещё за это будут. Может, и не лимоны, зато в тепле и не напряжно...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:27
Надо не Сашу жалеть, а тех кто ему зарплату платит.
pomor45
pomor45
вчера в 20:22
Дарование погулять вволю оказалось больше дарования поиграть. К тому же, совпало с возможностями и желанием.
санек002
санек002 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 20:14
уже бывшее молодое!если только старое перспективное!хи хи!
beefs
beefs
вчера в 20:13
а хочет ли это дарование играть, и вообще что он в своей футбольной карьере показал такого выдающего...
Cat01
Cat01
вчера в 20:12
Он сам виноват
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:07
Я не пойму он о чем?

2008—2013 Флаг России Динамо (Москва) 114 (19)
2013 Флаг России Анжи 0 (0)
2013—2015 Флаг России Динамо (Москва) 57 (22)
2016—2019 Флаг России Зенит (СПб) 62 (17)
2020 Флаг России Зенит (СПб) 0 (0)
2020 → Флаг России Сочи 10 (7)
2020 Флаг России Спартак (Москва) 8 (2)
2021—н. в. Флаг Италии Фиорентина 8 (0)
Национальная сборная[* 2]
2009—2011 Флаг России Россия (до 21) 18 (8)
2011—2017 Флаг России Россия 47 (12)
shlomo
shlomo
вчера в 19:58
И снова Саша перспективный...:)
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:54
Точнее молодое, перспективное дарование
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:50
Привычка играть пешком не куда не делась.
протон
протон
вчера в 19:46
Уже 13 лет карьеры Кокорина никто не может четко обяснить, в чем же его дарование, но о нем все говорят
Может, он там вообще жить останется – отыграл до 30 лет, заработал и отдыхает.
Отдыхает при действующем контракте). Гений.
Не играет, а почти два лимона в год имеет.
Третья зарплата в клубе!
Действительно, искренне жаль паренька.
протон
протон
вчера в 19:45
А оно Сане и не надо - футбол на службе у Кокорина!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100