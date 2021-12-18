Первый тренер Кокорина: «Мне жаль Сашу – такое дарование и не играет»

Валерий Стаферов, первый тренер нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, порассуждал о возможных вариантах продолжения карьеры Александра.
По поводу Саши сложно говорить. Нужно ли ему возвращаться в Россию? Он – взрослый человек, ему уже 30 лет. Он сам определит, как поступить в этой ситуации. Может, он там вообще жить останется – отыграл до 30 лет, заработал и отдыхает. Кто знает?
Не думаю, что у него есть желание там не играть. Конечно, я расстроен тем, что у него в Италии не получается. Мне жалко его – такое дарование и не играет.
Если он поехал туда, он все понимает. А возвращаться… Опять новая команда. Еще и травмы его преследуют, со здоровьем что-то не то. Играл же в «Сочи» – получалось. Но после той неприятной ситуации тоже была травма. Может, надо было лечить, а лечения никакого не было. Нагрузки сейчас большие, пешком не играют нигде.
Недавно сообщалось, что «Фиорентина» может расторгнуть контракт с Кокориным.
2008—2013 Флаг России Динамо (Москва) 114 (19)
2013 Флаг России Анжи 0 (0)
2013—2015 Флаг России Динамо (Москва) 57 (22)
2016—2019 Флаг России Зенит (СПб) 62 (17)
2020 Флаг России Зенит (СПб) 0 (0)
2020 → Флаг России Сочи 10 (7)
2020 Флаг России Спартак (Москва) 8 (2)
2021—н. в. Флаг Италии Фиорентина 8 (0)
Национальная сборная[* 2]
2009—2011 Флаг России Россия (до 21) 18 (8)
2011—2017 Флаг России Россия 47 (12)
2008—2013 Флаг России Динамо (Москва) 114 (19)
2013 Флаг России Анжи 0 (0)
2013—2015 Флаг России Динамо (Москва) 57 (22)
2016—2019 Флаг России Зенит (СПб) 62 (17)
2020 Флаг России Зенит (СПб) 0 (0)
2020 → Флаг России Сочи 10 (7)
2020 Флаг России Спартак (Москва) 8 (2)
2021—н. в. Флаг Италии Фиорентина 8 (0)
Национальная сборная[* 2]
2009—2011 Флаг России Россия (до 21) 18 (8)
2011—2017 Флаг России Россия 47 (12)
Может, он там вообще жить останется – отыграл до 30 лет, заработал и отдыхает.
Отдыхает при действующем контракте). Гений.
Не играет, а почти два лимона в год имеет.
Третья зарплата в клубе!
Действительно, искренне жаль паренька.
Может, он там вообще жить останется – отыграл до 30 лет, заработал и отдыхает.
Отдыхает при действующем контракте). Гений.
Не играет, а почти два лимона в год имеет.
Третья зарплата в клубе!
Действительно, искренне жаль паренька.