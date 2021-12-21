Черышев рассказал, какой совет ему дал Роналду в «Реале»

Полузащитник «Валенсии» рассказал об общении с форвардом во время пребывания в «Реале».

Было ли у меня личное общение с Криштиану? Да. В первое время он давал мне, молодому, советы. Помню, Роналду всегда тренировался и играл в бутсах с железными шипами, а я – с резиновыми. Пару раз в них ехали ноги, и Криштиану сказал: «Ты фланговый футболист и не имеешь права поскальзываться. Я в начале карьеры был таким же, но в МЮ меня научили выходить на поле в железных шипах».

После этого на матчи тоже стал их надевать. Тренируюсь в резиновых, официальные встречи провожу в железных.

Этот совет Роналду впитал на всю карьеру? Да. К тому же мой отец тоже всегда говорил, что футболист не имеет права на такие ошибки из-за неправильного выбора шипов. А для Криштиану важна каждая деталь. Никогда не забуду того, какой он целеустремленный человек. Ставит цели – и достигает их. Его статистика говорит о нем больше, чем могу сказать я.