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Черышев рассказал, какой совет ему дал Роналду в «Реале»

вчера, 08:49

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал об общении с форвардом Криштиану Роналду во время пребывания в «Реале».

Было ли у меня личное общение с Криштиану? Да. В первое время он давал мне, молодому, советы. Помню, Роналду всегда тренировался и играл в бутсах с железными шипами, а я – с резиновыми. Пару раз в них ехали ноги, и Криштиану сказал: «Ты фланговый футболист и не имеешь права поскальзываться. Я в начале карьеры был таким же, но в МЮ меня научили выходить на поле в железных шипах».

После этого на матчи тоже стал их надевать. Тренируюсь в резиновых, официальные встречи провожу в железных.

Этот совет Роналду впитал на всю карьеру? Да. К тому же мой отец тоже всегда говорил, что футболист не имеет права на такие ошибки из-за неправильного выбора шипов. А для Криштиану важна каждая деталь. Никогда не забуду того, какой он целеустремленный человек. Ставит цели – и достигает их. Его статистика говорит о нем больше, чем могу сказать я.

Недавно появлялась информация, что Черышев летом покинет «Валенсию».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:36
Да, Кришитану, пожалуй, самый яркий пример того, каких высот можно достичь если к таланту добавить отличную рабочую этику.
ДСА
ДСА
вчера в 09:44
Карьера в целом удалась, если бы не травмы...
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:28
Роналду дал тебе совет-Собирай монатки и дуй из Реала,с такой игрой здесь делать НЕЧЕГО!!!
Futurista
Futurista
вчера в 09:15
Хрустальный футболист с железными шипами...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:53
Не слушай Рона,слушай своё сердце!😜
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