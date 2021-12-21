Канчельскис: «Возвращение в Россию поставит крест на карьере Кокорина»

Бывший полузащитник «Фиорентины» Андрей Канчельскис оценил перспективы нападающего флорентийского клуба Александра Кокорина.
Яркий пример целого поколения талантливых российских футболистов: когда были все условия для того, чтобы добиться чего-то существенного в футболе, но из-за собственного разгильдяйства все это умножилось на ноль.
Жаль Сашу, он мог стать большим игроком, но судьба распорядилась иначе. Кокорин сам себя задушил, тут тяжело винить кого-то другого.
Возвращение в Россию? Это поставит крест на его карьере. Как только Кокорин вернется в РПЛ, он автоматически завершит карьеру. В болоте тонешь быстрее. Ему нужно искать варианты аренды в Италии или в каком-нибудь менее конкурентном европейском чемпионате.