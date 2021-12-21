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Канчельскис: «Возвращение в Россию поставит крест на карьере Кокорина»

вчера, 15:04

Бывший полузащитник «Фиорентины» Андрей Канчельскис оценил перспективы нападающего флорентийского клуба Александра Кокорина.

Яркий пример целого поколения талантливых российских футболистов: когда были все условия для того, чтобы добиться чего-то существенного в футболе, но из-за собственного разгильдяйства все это умножилось на ноль.

Жаль Сашу, он мог стать большим игроком, но судьба распорядилась иначе. Кокорин сам себя задушил, тут тяжело винить кого-то другого.

Возвращение в Россию? Это поставит крест на его карьере. Как только Кокорин вернется в РПЛ, он автоматически завершит карьеру. В болоте тонешь быстрее. Ему нужно искать варианты аренды в Италии или в каком-нибудь менее конкурентном европейском чемпионате.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:20
как, ещё один крест ?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:37
Все самое страшное для Александра уже позади. Об завершении карьеры разве что не объявлено официально ввиду того что по контракту с "Фиорентиной" деньги еще капают на счет. И единственной возможностью еще немного получить денег от футбола (но уже не столько много) будет заключение контракта с "Химками" или "Уралом", которые испытывают желание его подписать то ли ради пиара, то ли надеясь на возрождение футболиста, которое уже произойдет с ничтожной долей вероятности.
протон
протон
вчера в 17:14
Ни один себя уважающий клуб не подпишет этого человека.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 16:48
Да,карьера в самом разгаре)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:50
А что ему делать если в Италии не хотят его видеть. А может в спартак?
1bear
1bear
вчера в 15:40
а что - разве крест ещё не поставлен зоной
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:14
На его карьере давно уже поставлен жирнющий крест.
Elliada
Elliada
вчера в 15:05
Возвращение поставит крест? То есть в Италии он показывает великолепный футбол?
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 15:04
Он прав.
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