Канчельскис: «Возвращение в Россию поставит крест на карьере Кокорина»

Бывший полузащитник «Фиорентины» оценил перспективы нападающего флорентийского клуба .

Яркий пример целого поколения талантливых российских футболистов: когда были все условия для того, чтобы добиться чего-то существенного в футболе, но из-за собственного разгильдяйства все это умножилось на ноль.

Жаль Сашу, он мог стать большим игроком, но судьба распорядилась иначе. Кокорин сам себя задушил, тут тяжело винить кого-то другого.