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«Иногда материальные вещи побеждают». Ротенберг — о карьере Кокорина

сегодня, 00:04

Президент «Сочи» Борис Ротенберг поделился мыслями о карьере нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Не звали ли его в «Сочи»? Мы с ним не разговаривали. Но у нас же есть тренерский совет, который определяет селекционную политику. Я тут не вмешиваюсь. Понимаете, у нас уже и так довольно возрастная команда. Хотели бы вырастить своих ребят, которые продолжат это дело.

Кокорин в «Сочи» не вернется? Саша очень талантливый игрок. Наверное, один из самых талантливых в России. Но вот так судьба распорядилась. Где-то он сам вот так поступил... Но в «Сочи», если помните, у него все получилось.

Зря пошел в «Спартак»? Я всегда выступаю за спортивный принцип. Но иногда, видимо, побеждают какие-то материальные вещи.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» может расторгнуть контракт с Кокориным.

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Все комментарии
Penokkio
Penokkio
сегодня в 11:02
Из уст Ротенберга звучит как если бы фанат фастфуда упрекал кого-то в поедании гамбургеров))
протон
протон
сегодня в 09:48
Главное, чтобы стульев рядом не было, и паков.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:06
Так бери обратно в Сочи это юное дарование!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:41
Уже смысла брать нет, играть как раньше он не сможет.
112910415
112910415
сегодня в 07:26
итак, не возьмут ...
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:19
Согласен с Вами. Распиаренное чудо.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:49
Деньги его положили на лопатки.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:35
С нашими игроками в основном так и случается
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:25
Российский футбол - среда, где материальные вещи побеждают всегда.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:41
Бабло сделало своё чёрное дело!
Брулин
Брулин
сегодня в 01:34
Материальные вещи вообще всегда побеждают, даже когда тебе кажется, что это не так. Материалистическое понимание мира - самое верное
протон
протон
сегодня в 01:15
Иронично, что про материальные ценности говорит очередной капиталист-олигарх, обогащающий свой карман за счет других)
И я никогда не замечал таланта в этом игроке. Даже в Шатове замечал. О каком таланте Кокорина все говорят. Не пойму
протон
протон
сегодня в 01:14
Но иногда, видимо, побеждают какие-то материальные вещи..."
Эти слова характеризуют всё наше современное общество... Только слово "иногда" надо убрать..
Сантус
Сантус
сегодня в 01:06
Коко будет машины мыть в Италии,но домой не вернётся.Он всё понял хорошо..Сейчас им не бабки руководят...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:16
Санёк сам всех победил))
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