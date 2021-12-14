«Иногда материальные вещи побеждают». Ротенберг — о карьере Кокорина

Президент «Сочи» Борис Ротенберг поделился мыслями о карьере нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
Не звали ли его в «Сочи»? Мы с ним не разговаривали. Но у нас же есть тренерский совет, который определяет селекционную политику. Я тут не вмешиваюсь. Понимаете, у нас уже и так довольно возрастная команда. Хотели бы вырастить своих ребят, которые продолжат это дело.
Кокорин в «Сочи» не вернется? Саша очень талантливый игрок. Наверное, один из самых талантливых в России. Но вот так судьба распорядилась. Где-то он сам вот так поступил... Но в «Сочи», если помните, у него все получилось.
Зря пошел в «Спартак»? Я всегда выступаю за спортивный принцип. Но иногда, видимо, побеждают какие-то материальные вещи.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» может расторгнуть контракт с Кокориным.
И я никогда не замечал таланта в этом игроке. Даже в Шатове замечал. О каком таланте Кокорина все говорят. Не пойму
И я никогда не замечал таланта в этом игроке. Даже в Шатове замечал. О каком таланте Кокорина все говорят. Не пойму
Эти слова характеризуют всё наше современное общество... Только слово "иногда" надо убрать..
Эти слова характеризуют всё наше современное общество... Только слово "иногда" надо убрать..