«Иногда материальные вещи побеждают». Ротенберг — о карьере Кокорина

Президент «Сочи» Борис Ротенберг поделился мыслями о карьере нападающего «Фиорентины» .

Не звали ли его в «Сочи»? Мы с ним не разговаривали. Но у нас же есть тренерский совет, который определяет селекционную политику. Я тут не вмешиваюсь. Понимаете, у нас уже и так довольно возрастная команда. Хотели бы вырастить своих ребят, которые продолжат это дело.

Кокорин в «Сочи» не вернется? Саша очень талантливый игрок. Наверное, один из самых талантливых в России. Но вот так судьба распорядилась. Где-то он сам вот так поступил... Но в «Сочи», если помните, у него все получилось.

Зря пошел в «Спартак»? Я всегда выступаю за спортивный принцип. Но иногда, видимо, побеждают какие-то материальные вещи.