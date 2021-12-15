Россиянка – лучший футбольный менеджер 2021 года. Её величают «Королевой», но относятся предвзято

1639563719

сегодня, 13:21

Поверила в Тухеля и выиграла Лигу чемпионов.

Идеально использует недооценку со стороны мужчин

Грановская не дает интервью, и правильно делает. В кругу друзей ее можно найти разве что на ужине с подружками-одноклассницами. Но фото выложили друзья юности. Скрытность для менеджера — верная тактика. Образ «серого кардинала» насыщается тенью.

Москвичка с канадским паспортом, учебой в МГУ на факультете иностранных языков и прошлым в нефтяной отрасли давно работает с Абрамовичем. И неожиданно для многих в «Челси» именно Грановская стала главной. Марина Владимировна моложе многих коллег-менеджеров.

А еще это женщина в профессии, где в основном мужчины, причем часто наглые и жесткие торгаши. Из более двух сотен директоров в английском футболе лишь несколько десятков дам. Нередко это дочери или жены владельцев, как у «Вест Хэма», где в совет включали бывшую порнозвезду, подружку совладельца.

Лишь у двух клубов АПЛ женщины-управленцы по влиятельности близки к Грановской. Но Марина правит в самом «Челси», и с 2013 года рулит официально. И поскольку Слуцкий прав, что внутри футбольных команд шутки чаще основаны на расизме, сексизме и шовинизме, то Грановская точно сталкивалась с неприятием.

Об агентах можно не начинать – все думали, что обманут женщину в футболе. Лучше всего ситуацию иллюстрирует взаимодействия с потомственным наглецом Де Лаурентисом. Когда Грановская пришла за Кавани, то владелец «Наполи» подколол руководительницу «Челси».

Де Лаурентис вспомнил давнюю итальянскую песню с припевом: «Марина, Марина, Марина». В тексте нет грубостей, поется о любви к красивой брюнетке и желании на ней жениться. Но владелец «Наполи» видел в 2013-м в Марине строго симпатичную женщину, не более.

Спустя годы неаполитанцы так и не выиграли Серию, а Грановская уже как официальный босс взяла семь больших кубков, хотя до этого побеждала с Моуриньо. Забрала у «Наполи» Жоржиньо, когда захотела. Предвзятость против гендера иногда ей помогает. Все, с кем работала, повторяют одно и то же.

У Грановской репутация честной, что в торговле редкость. В отличие от многих мужчин-директоров, которые постоянно врут, Марина держит слово. Другие затягивают переговоры, а у Грановской как сказала – так будет. Ее сложно переубедить без аргументов. Тот же Джон Терри думает, что его любят все женщины галактики.

А когда капитан-ветеран пришел за новым контрактом, то услышал: «Или подписываешь, что предлагаем, или сваливай». Подход Грановской работает, мужскую психологию хорошо изучила. Чем влиятельнее и самовлюбленнее мужчины на публике, тем чаще прячут комплексы за бравадой. Того же Рюдигера выматывает искусно.

Подтянула «Челси» ближе к «Ливерпулю» и «Манчестер Сити»

Крутость Грановской идеально описывает трансфер Азара. Когда Эден был в кондиции и нужен самому «Челси», то постоянно получал отказ на запрос о переходе в «Реал». А когда в Лондоне поняли, что можно прощаться, то наивный Перес вывалил 160 млн евро за парня на пороге серии травм.

Не будем выдумывать, идеальный образ Грановской создан, в том числе, из-за ее пола и внешности. Многим фанатам «Челси» нравится ее внешность. Прочитайте любые оценки, через комментарий слово «горячая». Клуб поклонников Грановской сформирован давно, постоянно называют ее Королевой.

Нет смысла врать, человечество любит красивых. А если еще и умные – вдвойне приятно иметь дело. Но интересно было бы узнать настоящую Грановскую. Есть командное фото после победы женского состава «Челси», и там у нее искренняя улыбка, которая сильно отличается от голливудской сдержанной версии.

Видно, что держит себя в рамках. Очевидно, что специально или случайно, но удачно работает на образ. Понимает давление. Вудворду простили превращение МЮ в богатую версию «Эвертона». А Грановскую пропесочат за трансферы Вернера и Лукаку, если форварды не начнут забивать вместо защитников.

Вместо серии поздравлений под постом о том, что Грановская получила награду лучшему футбольному менеджеру Европы в 2021-м, фанаты «Челси» в комментариях пристали с требованиями продлить контракт Рюдигера.

Антонио играет классно, но народ необоснованно злой, если рулит женщина. Грановская ведь знает больше внутри клуба. Понимает, где хочет играть сам немец. Осведомлена о финансовых делах «Челси». Сократила долги на полмиллиарда, зарабатывает на продажах и арендах.

Марина Владимировна подходит «Челси», чувствует, кто нужен команде со своеобразным стилем, отличным от подходов Клоппа и Гвардиолы. Ее прошлогодняя впечатляющая закупка привела в победный финал ЛЧ , хотя в середине сезона говорили, что притащила в клуб сомнительных новичков.

Сейчас спорят о Сауле и Лукаку, всегда припоминают Кепу вместо Куртуа. Но вратарь выиграл важные серии пенальти, хавбек Ньигес лишь в аренде, а Ромелу еще может заиграть, он профессионал, который привык к серым отрезкам и последующим реваншам.

Обладает аналитическим подходом к выбору футболистов

Не похоже, чтобы Грановская опиралась на интуицию. Очевидно, что Марина Владимировна выработала алгоритм оценки футболистов. Человек с гуманитарным образованием мыслит как математик. Осталось попросить Дрогба нанять шаманов, чтобы футбольные боги сняли проклятие с центрфорвардов «Челси».

Только заговоренный Диего Коста избежал участи Торреса, Шевченко, Креспо, Муту, Мораты, а теперь, похоже, и Лукаку. Грановская не так крута в поисках форвардов, как скауты «Атлетико», хотя пыталась хитрить – забирала нападающих этого клуба. Но чаще получалось, как с беднягой Фалькао.

Зато народ на другие позиции выбирает круче. По легенде сообщение Абрамовичу, что собирается заплатить за Канте более 50 млн евро, Марина начала словами: «Только не падайте в обморок, он стоит этих денег». В Нголо после чемпионства «Лестера» сомневались в больших клубах, только ПСЖ пытался его заполучить.

Всегда рискуешь после сенсационных чемпионств получить героя одного сезона. Француз ведь подметал улицы, играл во второй лиге. Канте без престижной футбольной школы, скромный и тихий парень, в нем почти все сомневались. А Грановская была уверена, что француз повторит успех и окажется стабильным.

Кто выиграл плей-офф Лиги чемпионов для «Челси»? Канте, который на следующий день после финала не лежал с похмельем, а отправился на пробежку, поэтому не ответил на звонок Варди. Потом перезвонил и извинился. Нголо ездит на базу сборной Франции на электричке, а на поле сияет, как болид «Формулы 1».

Гениальная ставка Грановской. Отличительная черта менеджера – даже когда есть дорогущие локальные поражения, все завершается глобальным триумфом. В день отставки Лэмпарда, инициированной Грановской, и выбора Тухеля, которого погнали из ПСЖ после конфликта со спортивным директором, народ сомневался в успехе.

Грановская же вела Томаса с Дортмунда, продумала линию поведения с новым рулевым. Тухель весельчак, который обожает ныть и принимает лестные комплименты. Например, летом немец открыто обвинил Грановскую, что не привезла Жюля Кунде. Но сам сказал, что выкрутится, и не соврал. Чалоба заиграл, Рюдигер в порядке.

Но в начале года только Канте в раздевалке бормотал: «У меня предчувствие, что мы выиграем Лигу чемпионов». А Грановская не полагается на веру, она человек из мира огромных расходов и доходов. Оцените иллюстрацию успешности продавцов в английском футболе, Марина обошла даже монстров из «Ливерпуля».





Директор «Челси» привыкла, что Абрамович меняет тренеров, всегда готова к новой отставке. Заплатили больше ста миллионов фунтов неустоек, зато и трофеи выигрывали, и после самого заметного спада вернулись быстрее, чем «Арсенал» или МЮ . «Челси» раньше был невероятно неграмотным клубом, но благодаря Грановской изменился.

Лондонцы – клуб потребительский, в нем сложно постоянно прибавлять, а спады больших игроков стали частью традиции. Но за счет хитрых маневров Марины Владимировны выплывают. Примечательно, что Захави, Райола и Мендеш предпочитают с ней не связываться, в «Челси» сейчас нет ни одного клиента одиозных посредников.