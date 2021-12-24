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Газизов — о суде со «Спартаком»: «Скоро все узнают правду»

вчера, 15:23

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил слухи о том, что Леонид Федун может отдать ему 10% акций московского клуба.

Вчера состоялось заседание суда. На предварительном слушании рассмотрели предоставленную мной расписку, которую написал лично Леонид Федун. Суд назначен на 28 января, там должно быть окончательное решение. Леонид Арнольдович должен выплатить мне определенную часть средств, потому что при найме на работу мне был предложен процент от футбольного клуба «Спартак», то есть его акции.

Я не хотел говорить об этом публично, но последние события, которые происходят в суде и то, как действует акционер клуба, не оставили мне выбора. Это только начало, и скоро все узнают правду. Считаю, что это станет полной потерей деловой репутации другой стороны.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:00, ред.
Федун всем болельщикам обещал акции клуба в 2023, но поверил только Газизов)
Федун уже стал футбольным чубайсом. Сплошной негатив на фоне непотопляемости.
sash71
sash71
вчера в 19:47
Газзизову ещё необходимо до 28.01 предоставить слухи по аулу в качестве доказательства ).
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 19:34
Да всем до фонаря на твою правду
112910415
112910415
вчера в 19:14
опять лишняя история
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 17:11
" С юридической стороны. считаю...." Уважаемый, вы реально юрист? Такую фразу реальный юрист произнесет только тогда. когда увидит документ, т.е. расписку и не только ее текст , но и подписи. Вы это все видели?
beefs
beefs
вчера в 17:02
не на того напали...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:58
Федун уже дрожит.
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:30
Жадненький башкир решил пойти в атаку на танки с вилами, лопатами и ножами.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:25
Федун не пьет, а по сему 10% не мог нарисовать!)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:20
То, что федун аферист в этом никто не сомневается, если Газизову удастся обанкротить федуна спартачи будут рады.
Zak11
Zak11
вчера в 16:16
Если именно эта расписка и её содержимое прописана в договоре, то Газизов вполне может претендовать на что то. НО, я не думаю что Федун шёл на такие условия. Помимо абсолютно космической суммы какому то уфимскому ноунейму, ещё и 10 процентов акций клуба сверху. Очень жирный контракт. С юридической стороны считаю что всё предусмотрели. Газизову в очередной раз суд откажет.
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:15
проще закрыть эту контору
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:10
Газизов преследует Федуна...
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:09
А что скажет на это Аллекперов и третья загадочная личность владеющая акциями КБ??? Шамилек об этом не подумал по ходу!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:54
Газизов — о суде со «Спартаком»: «Скоро все узнают правду».
Война миров , Газизов против Федуна !
drug01
drug01
вчера в 15:52
Только правду из первых рук
Cat01
Cat01
вчера в 15:51
Ждём правду
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 15:42
Какой же Газизов жадный человек!
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:38
Федун всегда прав.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:27
Ну Вот от Спартака осталось уже 0,9.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:24
Всю правду уже давно все знают!
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