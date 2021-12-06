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Суд может приостановить деятельность ПФК ЦСКА на 90 суток

вчера, 20:03

Савеловский суд Москвы получил материалы об административном правонарушении в отношении ПФК ЦСКА по инциденту с задержанными болельщиками после матча с петербургским «Зенитом», сообщает источник.

Дата заседания назначена на 24 декабря. После встречи 16-го тура РПЛ, которая состоялась 28 ноября, полицией было задержано более четырехсот болельщиков армейцев.

Согласно статье 20.32 КОАП РФ о нарушении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, нарушение организатором официального спортивного соревнования влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи и повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

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ЦСКА
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
7stars2
7stars2
сегодня в 13:24
Нужно закрыть рпл до марта, чтобы ничто не смогло отвлекать нашу сборную от подготовке к стыкам!!!
Александр Лобарёв 1
Александр Лобарёв 1
сегодня в 13:14
Я предлагаю РФПЛ на 90 суток закрыть
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 12:38
«У нас сейчас не 37-ой год» заработал на полную катушку . Ждём Гулаги
Железный Капут
Железный Капут ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 12:16
Тут двоякая ситуация. Закроет клуб - потеряет землю. Вот и приходит одному терпеть неудобства в виде клуба, а другим терпеть человека для которого клуб только путь к аренде земли
berda2003
berda2003
сегодня в 12:14, ред.
т.н. футболистам платят миллионы, а их предлагают оштрафовать на какие-то 50, 100, 200 тыс. руб. - смешно...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 11:58
Последний тур играет ЦСКА дома? Если дома то пойдут болельщики на игру?
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Железный Капут (раскрыть)
сегодня в 11:41
Да впринципе можно вообще закрыть клуб как юридическое лицо, смысл играть в таком чемпионате, заниматься вообще футбольной деятельностью
n272nm
n272nm
сегодня в 11:24
Какая смешная новость, особенно для тех, кто в теме. Вот так нужно все ставить с ног на голову. Вместо того, чтобы завести уголовные дела за превышение полномочий тех руководителей, которые отдали незаконные приказы паковать всех, начинается очередное отмывание начальственных задниц. Даже обсуждать это не хочется. Повторю, что писал раньше. Система безопасности стадиона, а именно видеонаблюдение, позволяют вычислить тех фанатов, которые зажгли файеры. Нет никаких проблем задержать их на выходе с сектора, после матча. Потом провести расследование и выяснить, как им образом пиротехника была пронесена на стадион. Потому что, очевидно, что пронесли пиротехнику при содействии или бездействии службы безопасности и сотрудников стадиона. Зачем было нарушать закон и задерживать всех фантов - тайна великая есть. Почему бы тогда при выявлении очередных оборотней в погонах, не задерживать всех сотрудников, к примеру РУВД и на всех них оформлять протоколы и штрафы?! Я понимаю, система защищает своих и руководителей тех же мусоров никто не тронет, но закон должен быть одинаков для всех, а мы даже фамилий руководителей, отдавших заведомо незаконные приказы, не знаем. Страна должна знать своих "героев". Но ничего этого не будет. Не будет никаких извинений перед гражданами, которых задержали просто так, ни тем более, наказания руководителей, которые превысили свои полномочия. Будет вот это вот извращение суровой реальности.
Sylpheed
Sylpheed ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 09:00
Пальцами по клавиатуре бить, не мешки ворочить)
n8jr3ewan3j9
n8jr3ewan3j9
сегодня в 08:44
Правильнее будет зенит расформировать
112910415
112910415
сегодня в 05:42
империя наносит ответный удар
1bear
1bear
сегодня в 02:25
думаю,что до этого не дойдёт
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 01:06, ред.
Он должен давно был сухари сушить. Так, где ступала нога Остапа, суды, суды, суды, суды). Аура у него такая штоль?). Ещё умудрились даверить капусту РФС)).
Проснутся в одно прекрасное утро, а там дебета ноль целых руй десятых). Что и происходит сейчас в сознании некоторых болел клуба.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:27
Хрень какая-то происходит
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:36
Он сказал так, как сказал, максимально корректно. Я скажу просто и не так толерантно).
Чтоб волки были сыты и овцы целы. Андиштен?)
Главный судья
Главный судья
вчера в 23:22
Ничего не понял но интересно....
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:12
Разберутся, я надеюсь.
Gahi
Gahi ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:02
Дождитесь пожалуйста решения суда и Вам всё станет понятно по-русски. Удачи
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:42
Из-за кучки маргиналов сколько проблем.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:41
Очередная пугалка.
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:25
Решили поучить армейское руководство, только вот Орешкину это вряд ли понравится и он точно этого не допустит.
Ironigor
Ironigor ответ KLINSI (раскрыть)
вчера в 22:20
У Дождя работа такая.
pomor45
pomor45
вчера в 22:15, ред.
Начало борьбе с фанатизмом положено. Пока разбрасывают камни ... как попало. Самое интересное будет, когда начнут собирать ... как придётся.
Железный Капут
Железный Капут
вчера в 22:08
Ну хоть выяснили, что фаеры жгут только фаны ЦСКА. Или жечь фаеры нельзя только на стадионе ЦСКА? А то как бы все жгут, а наказать решили ЦСКА
pul
pul
вчера в 22:02
Узнаю Россию...Вот почему у руля правления сидят люди, те которым спорт обсалютно до одного места....
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:51
На носу Новый год. Пора косить оброк на Ёлку со всех и вся...
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 21:51
Это выходит 3 месяца армейцам будут технари выписывать? Хотя, конечно такое решение было бы абсурдным.
прохожий.
прохожий. ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 21:48
Было бы правильней выплатить эту сумму задержанным болельщикам.Но у нас как всегда,,,верхи не хотят,низы не могут")
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:43
Про Миллера с Федуном это шутка. Когда ты перестанешь шутки принимать за чистую монету?
KLINSI
KLINSI ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:26, ред.
Вам на первом про милицию рассказали?
А нам на дожде твердят что страну мордуют полицаи.
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