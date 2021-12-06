Суд может приостановить деятельность ПФК ЦСКА на 90 суток

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вчера, 20:03

Савеловский суд Москвы получил материалы об административном правонарушении в отношении ПФК ЦСКА по инциденту с задержанными болельщиками после матча с петербургским «Зенитом», сообщает источник.

Дата заседания назначена на 24 декабря. После встречи 16-го тура РПЛ , которая состоялась 28 ноября, полицией было задержано более четырехсот болельщиков армейцев.

Согласно статье 20.32 КОАП РФ о нарушении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, нарушение организатором официального спортивного соревнования влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи и повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.