Суд отклонил жалобу братьев Кокориных на взыскание с них по 50 тысяч рублей

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вчера, 12:55

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу форварда «Фиорентины» и его брата Кирилла Кокорина на взыскание 50 тысяч рублей в пользу водителя Виталия Соловчука, потерпевшего по делу о драке в Москве.

Напомним, что тогда пострадал Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Савеловский суд Москвы обязал четырех участников драки выплатить водителю в общей сложности 200 тысяч рублей компенсации – по 50 тысяч с ответчика.

Кокорины подали апелляцию на это решение, но она была отклонена.