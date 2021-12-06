Суд отклонил жалобу братьев Кокориных на взыскание с них по 50 тысяч рублей

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу форварда «Фиорентины» Александра Кокорина и его брата Кирилла Кокорина на взыскание 50 тысяч рублей в пользу водителя Виталия Соловчука, потерпевшего по делу о драке в Москве.
Напомним, что тогда пострадал Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Савеловский суд Москвы обязал четырех участников драки выплатить водителю в общей сложности 200 тысяч рублей компенсации – по 50 тысяч с ответчика.
Кокорины подали апелляцию на это решение, но она была отклонена.
Да их затравили, но оказывается не просто так, если подают апелляцию, значит до них всё же не дошло. Нужно ещё раз посадить)))))))))))))))))хааа
Да их затравили, но оказывается не просто так, если подают апелляцию, значит до них всё же не дошло. Нужно ещё раз посадить)))))))))))))))))хааа