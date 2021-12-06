ГлавнаяНовостиСудыИталия. Серия А 2021/2022

Суд отклонил жалобу братьев Кокориных на взыскание с них по 50 тысяч рублей

вчера, 12:55

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу форварда «Фиорентины» Александра Кокорина и его брата Кирилла Кокорина на взыскание 50 тысяч рублей в пользу водителя Виталия Соловчука, потерпевшего по делу о драке в Москве.

Напомним, что тогда пострадал Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Савеловский суд Москвы обязал четырех участников драки выплатить водителю в общей сложности 200 тысяч рублей компенсации – по 50 тысяч с ответчика.

Кокорины подали апелляцию на это решение, но она была отклонена.

Все новости
Суд может приостановить деятельность ПФК ЦСКА на 90 суток
Вчера, 20:03 Комментарии54
Руководители «Ювентуса» под следствием. Их обвиняют в ложной отчетности
27 ноября Комментарии21
ОфициальноБензема приговорен к году тюрьмы условно по делу о шантаже Вальбуэна
24 ноября Комментарии31
Бенжамен Менди обвинён еще в двух эпизодах изнасилования
16 ноября
СлухиБывший агент Чалханоглу хочет отсудить у игрока 3 млн евро
28 октября Комментарии5
Люка Эрнандес не сядет в тюрьму за избиение своей жены
27 октября Комментарии10
Сортировать
Все комментарии
Танк Т34
Танк Т34
сегодня в 07:51
Смешно..... Кокорин кросовки за 200 т покупает, а водиле 50 дать не можешь.....
112910415
112910415
сегодня в 06:26
эти звери разорить парней хотят !
протон
протон
вчера в 16:47
Насколько же надо быть мелочным, чтобы, зарабатывая миллионы евро за сидение на лавке, зажать 50 тысяч рублей водиле на лечение, которому сам же по пьяни и навалял. Жесть!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:55, ред.
Действительно, возмутительно. Из-за каких-то копеек человека от кальяна отрывают.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:35
Совсем Коко опустился. Получает в Италии около 300000 руб за минуту, проведенную на поле и подает апелляцию на 50 тыс? Стыдоба и позорище. Более мерзкой личности в нашем футболе не было и нет.
PoliMoli
PoliMoli
вчера в 13:10
Блин, Кокорины потерялися))))))
Да их затравили, но оказывается не просто так, если подают апелляцию, значит до них всё же не дошло. Нужно ещё раз посадить)))))))))))))))))хааа
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:00
Из-за копеек каких-то жалуются.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:56
Обидели старшего Кокорина...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100