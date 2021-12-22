Суд аннулировал штраф Пике в размере 2,1 млн евро

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вчера, 17:58

Верховный суд Испании аннулировал штраф в размере 2,1 млн евро, наложенный на игрока «Барселоны» .

По информации СМИ , защитник получил штраф за задолженность по уплате налогов в период с 2008 по 2010 год. Суд подозревал, что Пике уклоняется от уплаты налоговых выплат, но игрок смог доказать свою невиновность.

Пике играет за «Барселону» с 2008 года, куда перешёл из «Манчестер Юнайтед» за 5,5 млн евро. Контракт игрока с командой рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем розыгрыше испанской Примеры Пике сыграл в 14 поединках, забил один гол и заработал пять жёлтых карточек.