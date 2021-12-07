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Суд окончательно отказал Газизову в выплатах от «Спартака»

вчера, 19:30

Верховный суд Башкирии отказал бывшему генеральному директору «Спартака» Шамилю Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от московского клуба. Об этом сообщила представитель «Спартака» Елена Чачуа.

Сейчас завершилось заседание Верховного суда, результат такой, что Газизову отказали в удовлетворении требований в полном объеме. Естественно, мотивы непонятны, но мы прекрасно понимаем, что мы столько писали, ходатайствовали, мы как раньше, так и сейчас предполагали, что только такое решение могло быть, что в этой ситуации не могли быть такие выплаты выходного пособия. Его решение вступает в законную силу с момента оглашения.

В прошлый раз они приняли дело к своему слушанию по первой инстанции, а сегодня вынесли окончательное решение, то есть отменили решение Октябрьского суда, вынесли собственное решение, отказали Газизову в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Возможность обжалования, безусловно, есть, но это уже конституционная инстанция.

Чем отличается от того, что было раньше: до этого решение не вступило в законную силу, то есть сначала было решение Октябрьского суда Уфы, его отменил Верховный суд, сегодня Верховный суд полностью отказал Газизову и вынес решение, можно сказать, в пользу «Спартака». Соответственно, сегодня решение вступило в законную силу.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:53
успокоиться ему пора
Zubr1
Zubr1
сегодня в 09:47
Вообче, пора уже властям этот беспридел заканчивать с миллионами за игроков и отступными, лучше бы простым людям прибавили бы зарплаты, зажрались уже давно такие как Газизовы
Alice Tract
Alice Tract ответ Viktor novicki (раскрыть)
сегодня в 09:44
А та клоунада с покупками Урунова и особенно Кокоши - это ли не преступление против человечества?
kasyak7
kasyak7
вчера в 23:54
Решил с системой судиться. Себе дороже выйдет
ABir
ABir
вчера в 23:27
Футболом лучше занимайся, а не судами
Kolenok
Kolenok
вчера в 22:33
Жирный с.си
Viktor novicki
Viktor novicki ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 21:52
как бы Газизову не пришлось самому доплачивать=Спартаку=,тот еще чел.
Viktor novicki
Viktor novicki ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 21:50
но Газизов не совершал преступлений против человечества,причем тут Гаага?
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:55
Придётся Шамилю недополученную прибыль списать на особенности отечественного судопроизводства
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:40
Совершенно не очевидно, что жалоба Газзизова будет признана допустимой и приемлемой и принята к рассмотрению в КС РФ..
WARchyn
WARchyn
вчера в 20:36
в России живем кто богаче тот и прав законы? не не слышал
Главный судья
Главный судья ответ CarcassBT (раскрыть)
вчера в 20:31
"Я честный судья!!!" (псс мне нужно сто млн. ублей))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:29
Почему же окончательное решение ?
Еще есть суд в Гааге !
particular
particular
вчера в 20:26
А он так ждал, надеялся и верил :))
CarcassBT
CarcassBT
вчера в 20:24
-лиоинит арнольдыч, тут в договоре как бы пункт о 400 миллионах
- в опу ваши договоры, меня ввели..,,в заблуждение, премия судье в 100 миллионов за объективный вердикт
-я честный судья!!🤔😝🤘
4RT
4RT
вчера в 20:23
Иди стриги баранов
13 RUS
13 RUS
вчера в 20:02
    МапС
    МапС
    вчера в 19:54
    По-ходу у Газизова доильный аппарат не прошел сертификацию в судебных инстанциях.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 19:48
    Все хотят денег.
    Alhunah
    Alhunah
    вчера в 19:47
    не твой уровень, дорогой
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 19:47
    По большому счёту, это справедливое решение суда. Газизов за пол года в Спартаке нанёс больше вреда клубу, чем пользы. Вероятно этот прохиндей и шел в Спартак просто, чтобы выставить Федуна на бабки и свалить обратно. Ведь многим это удавалось. Так что всё по делу, что этот жулик башкир на этот раз круто обломался.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 19:45
    Пободаться с федуным Газизову не удалось.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ КЭТиК (раскрыть)
    вчера в 19:43
    Кто бы меня так кинул, выгнал бы с работы и заплатил почти пол миллиарда!)))
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 19:41
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    В Уфе только хитрый татарин в шоколаде, даже личные контракты имеет!
    YVG
    YVG
    вчера в 19:40
    Нельзя так поступать с бывшими сотрудниками.
    Phu Quoq
    Phu Quoq
    вчера в 19:40
    Неужели у них в контракте не были оговорены условия расторжения, компенсаций, увольнения и тому подобное?
    Что приходится судиться вплоть до верховного суда
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 19:36
    Федун еще и кидала?
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 19:34
    Похоже кинули Газизова.
    протон
    протон
    вчера в 19:31
    400 млн рублей - сумма выходного пособия. Офигели там совсем уже
    Пришел, натворил дел, еще и пол миллиарда. Очень загадочный человек
    Да что он хочет от суда
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