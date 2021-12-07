Суд окончательно отказал Газизову в выплатах от «Спартака»

Верховный суд Башкирии отказал бывшему генеральному директору «Спартака» Шамилю Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от московского клуба. Об этом сообщила представитель «Спартака» Елена Чачуа.
Сейчас завершилось заседание Верховного суда, результат такой, что Газизову отказали в удовлетворении требований в полном объеме. Естественно, мотивы непонятны, но мы прекрасно понимаем, что мы столько писали, ходатайствовали, мы как раньше, так и сейчас предполагали, что только такое решение могло быть, что в этой ситуации не могли быть такие выплаты выходного пособия. Его решение вступает в законную силу с момента оглашения.
В прошлый раз они приняли дело к своему слушанию по первой инстанции, а сегодня вынесли окончательное решение, то есть отменили решение Октябрьского суда, вынесли собственное решение, отказали Газизову в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Возможность обжалования, безусловно, есть, но это уже конституционная инстанция.
Чем отличается от того, что было раньше: до этого решение не вступило в законную силу, то есть сначала было решение Октябрьского суда Уфы, его отменил Верховный суд, сегодня Верховный суд полностью отказал Газизову и вынес решение, можно сказать, в пользу «Спартака». Соответственно, сегодня решение вступило в законную силу.
Еще есть суд в Гааге !
Еще есть суд в Гааге !
- в опу ваши договоры, меня ввели..,,в заблуждение, премия судье в 100 миллионов за объективный вердикт
-я честный судья!!🤔😝🤘
- в опу ваши договоры, меня ввели..,,в заблуждение, премия судье в 100 миллионов за объективный вердикт
-я честный судья!!🤔😝🤘
Мурзагулов: «„Уфа“ может исчезнуть»
В Уфе только хитрый татарин в шоколаде, даже личные контракты имеет!
Мурзагулов: «„Уфа“ может исчезнуть»
В Уфе только хитрый татарин в шоколаде, даже личные контракты имеет!
Что приходится судиться вплоть до верховного суда
Что приходится судиться вплоть до верховного суда
Пришел, натворил дел, еще и пол миллиарда. Очень загадочный человек
Да что он хочет от суда
Пришел, натворил дел, еще и пол миллиарда. Очень загадочный человек
Да что он хочет от суда