Менди обвинили в седьмом случае изнасилования

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди обвинен судом в еще одном случае изнасилования.
Теперь футболист обвиняется в семи случаях изнасилования и одном эпизоде насилия на почве секса в отношении пяти женщин.
Напомним, что Менди находится под стражей с августа этого года. Судебное разбирательство, которое изначально было намечено на январь 2022 года, перенесено на более поздний срок.
Ранее суд трижды отказал Менди в освобождении под залог.
Но если он это сделал то пожизненное это то что надо!
Но если он это сделал то пожизненное это то что надо!
- Ты бы ещё Брежнева сюда приплёл, что он в 70-80-е годы перецеловал всех мужиков в правительствах стран Европы...
- Ты бы ещё Брежнева сюда приплёл, что он в 70-80-е годы перецеловал всех мужиков в правительствах стран Европы...
Россия на первом месте в Европе по убийствам. (9.7 на 100 тыс населения) У Украины и Беларуси в 2 раза меньше. (4.3) А в Великобритании, на минуточку - 1 убийство на 100 тыс.
Так что гомосеки и демократия тут не причём. )
Россия на первом месте в Европе по убийствам. (9.7 на 100 тыс населения) У Украины и Беларуси в 2 раза меньше. (4.3) А в Великобритании, на минуточку - 1 убийство на 100 тыс.
Так что гомосеки и демократия тут не причём. )
- За что боролись, на то и напоролись...
- Вся Европа и Америка орали (и кое-кто из России подгавкивал): Свободу гомосекам и лесбиянкам! Даёшь свободную любовь! Кого хочу, того и трахаю! ДЕМОКРАТИЯ!!!
- А теперь чего??? Глазёнки открылись??? Увидели, наконец-то, жёсткую реальность???
- За что боролись, на то и напоролись...
- Вся Европа и Америка орали (и кое-кто из России подгавкивал): Свободу гомосекам и лесбиянкам! Даёшь свободную любовь! Кого хочу, того и трахаю! ДЕМОКРАТИЯ!!!
- А теперь чего??? Глазёнки открылись??? Увидели, наконец-то, жёсткую реальность???