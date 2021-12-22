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Менди обвинили в седьмом случае изнасилования

вчера, 15:29

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди обвинен судом в еще одном случае изнасилования.

Теперь футболист обвиняется в семи случаях изнасилования и одном эпизоде насилия на почве секса в отношении пяти женщин.

Напомним, что Менди находится под стражей с августа этого года. Судебное разбирательство, которое изначально было намечено на январь 2022 года, перенесено на более поздний срок.

Ранее суд трижды отказал Менди в освобождении под залог.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 16:05
обоюдный секс это одно,а насилие - совсем другое,уж не думаю,что полицейские и прокуратура не видят в этом разницы. Ну и должны же быть у этой "жертвы" адвокаты,что бы его защитить от женского беспредела. Если следов насилия нет,то какое же это изнасилование? Хотя я не знаю как там в европе,вполне возможно что он просто на них смотрел и они были изнасилованны одним только взглядом,ну это было сексуальным преследованием.да и вердикт был бы другим. Вот что мне кажется,что этого не далёкого парня с большими деньгами,решили разыграть по-полной: предложили ему типа жёсткий секс,вполне возможно с элементами садо-мазо,получили то что хотели(побои,разрывы,подтёки) и теперь взяли парня в оборот.В общем не слежу за этим делом,просто вот такой триллер родился в голове или точнее криминальный детектив.
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 23:56
каждый месяц по одному случаю прибавляется. он что там в тюрьме тоже кого то пердолит регулярно...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:41
Следствие вели.... с Леонидом Каневским разберётся в этом запутанном деле!
eleven LC
eleven LC ответ Евгений Быстров (раскрыть)
вчера в 22:31
Нет,я как говориться "свечку не держал"
Но если он это сделал то пожизненное это то что надо!
Klaus-S
Klaus-S ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 22:14
    протон
    протон
    вчера в 22:07, ред.
    Слушайте, этого человека думаю уже нужно кастрировать. это что такое? и не первый и не второй разок . 7й по случаю
    Хиромант
    Хиромант ответ Klaus-S (раскрыть)
    вчера в 22:05
    - Да не надо своих защищать... Убийства приплёл... Речь то в статье о чём? То-то же...

    - Ты бы ещё Брежнева сюда приплёл, что он в 70-80-е годы перецеловал всех мужиков в правительствах стран Европы...
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 21:56
    А ты уверен, что он насиловал?!
    АМС
    АМС ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 19:59
    Не, судя по 5 заявком он будет их насиловать а не они его, через несколько дней или недель будет новость что тьюремшики подали на него в суд за изнасилования..😆😆😆
    1bear
    1bear
    вчера в 19:49
    что то с этим делом не чисто...или Менди - маньяк,во что мало верится,или это подстава,сейчас в Европе это реально - трахнуться по согласию,а потом заява в полицию об изнасиловании...У нас ещё в СССР много парней так на зону ушли по глупости ( типа женись или заявлю) ,сейчас скорее всего - развод на деньги богатеньких лохов
    Мишима
    Мишима
    вчера в 19:35
    Чую подставили его))) Не может человек 7 раз разных женщин изнасиловать, когда как после первого, максимум второго раза уже сажают
    Мишима
    Мишима ответ youtomee (раскрыть)
    вчера в 19:33, ред.
    Сокамерника)))
    Железный Капут
    Железный Капут
    вчера в 19:28
    Ну что сказать... Видимо пришла пора в Спартак переходить
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 19:18
    Что за насильник
    Klaus-S
    Klaus-S ответ Хиромант (раскрыть)
    вчера в 19:17, ред.
    Почитайте лучше статистику. В Европе в разы меньше совершаеться тяжких преступлений, чем в России.
    Россия на первом месте в Европе по убийствам. (9.7 на 100 тыс населения) У Украины и Беларуси в 2 раза меньше. (4.3) А в Великобритании, на минуточку - 1 убийство на 100 тыс.
    Так что гомосеки и демократия тут не причём. )
    ariec93
    ariec93
    вчера в 18:44, ред.
    Вот так вот можно сколько хочешь переносить судебное заседание, и держать человека под стражей.
    juvenale
    juvenale
    вчера в 18:28
    вот что шейхи с игроками делают
    youtomee
    youtomee
    вчера в 18:04
    7-ой раз он успел, находясь уже под стражей?
    4RT
    4RT
    вчера в 18:02
    Будет теперь любимой женой
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 17:53
    Гигант большого секса.
    Храневец
    Храневец
    вчера в 17:49
    Злоди писюкатый !
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 17:43
    - А чего тут сказать...

    - За что боролись, на то и напоролись...

    - Вся Европа и Америка орали (и кое-кто из России подгавкивал): Свободу гомосекам и лесбиянкам! Даёшь свободную любовь! Кого хочу, того и трахаю! ДЕМОКРАТИЯ!!!

    - А теперь чего??? Глазёнки открылись??? Увидели, наконец-то, жёсткую реальность???
    gentlewolf
    gentlewolf
    вчера в 17:34
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 17:19
    Дайте этому Менди телефон Дзюбы, может посоветует чего !
    berda2003
    berda2003
    вчера в 17:11
    вот это результативность...
    Сергей19
    Сергей19
    вчера в 17:01
    А что ему мешало пойти в публичный дом? Решил не тратить свои деньги?
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 16:59
    Может это подстава? С 5ю женщинами))
    a3r3v3
    a3r3v3
    вчера в 16:57
    Эти негры уже всех затрахали
    sash71
    sash71
    вчера в 16:49
    Попадёт в состав тюремной сборной ⚽️
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 16:46
    Даже взятие под стражу не смогло остановить Менди.
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