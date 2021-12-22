Менди обвинили в седьмом случае изнасилования

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вчера, 15:29

Защитник «Манчестер Сити» обвинен судом в еще одном случае изнасилования.

Теперь футболист обвиняется в семи случаях изнасилования и одном эпизоде насилия на почве секса в отношении пяти женщин.

Напомним, что Менди находится под стражей с августа этого года. Судебное разбирательство, которое изначально было намечено на январь 2022 года, перенесено на более поздний срок.

Ранее суд трижды отказал Менди в освобождении под залог.