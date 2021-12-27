Филимонов: «„Спартаку“ повезло в Лиге Европы»

Бывший голкипер «Спартака» попытался объяснить успех «Спартака» в Лиге Европы. Москвичи заняли первое место в своей группе и вышли в 1/8 финала турнира.

Я думаю, что «Спартаку» повезло. С той же «Легией» повезло, забили гол из-за нелепой ошибки защитника, пенальти Селихов отбил. В Лестере тоже. Это просто стечение обстоятельств. Я бы не сказал, что «Спартак» игру свою преобразил. Мне так бросалось в глаза, что как-то более собранно, более функционированно смотрелись. Может быть, футболисты хотели в Европе себя засветить. По некоторым футболистам было видно, что в Европе они играют по-другому.