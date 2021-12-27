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Филимонов: «„Спартаку“ повезло в Лиге Европы»

сегодня, 17:08

Бывший голкипер «Спартака» Александ р Филимонов попытался объяснить успех «Спартака» в Лиге Европы. Москвичи заняли первое место в своей группе и вышли в 1/8 финала турнира.

Я думаю, что «Спартаку» повезло. С той же «Легией» повезло, забили гол из-за нелепой ошибки защитника, пенальти Селихов отбил. В Лестере тоже. Это просто стечение обстоятельств. Я бы не сказал, что «Спартак» игру свою преобразил. Мне так бросалось в глаза, что как-то более собранно, более функционированно смотрелись. Может быть, футболисты хотели в Европе себя засветить. По некоторым футболистам было видно, что в Европе они играют по-другому.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:29
Говорить о том что Спартаку повезло глупо.
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 17:25
.
makkie
makkie
сегодня в 17:25
С той же «Легией» повезло, забили гол из-за нелепой ошибки защитника
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Баш на баш.
В Москве Легия забила после ошибки защитника Спартака, а в Варшаве уже Спартак забил после ошибки польского футболиста. При этом у Легии был шанс не проиграть, но они им не воспользовались.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 17:16
Явно самоотдача в Лиге Европы была гораздо выше. А так везет сильнейшим.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:11
Везёт тому, кто хочет везти и кто старается !!!
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