Федотов: «„Спартак“ — хороший раздражитель»

Наставник «Сочи» прокомментировал недавние матчи против «Спартака».

«Спартак» — хороший раздражитель и принципиальный соперник не только для меня. Когда ты приезжаешь на свой стадион, который на 80% заполнен спартаковскими болельщиками, у тебя нет другого выхода, кроме как активировать все свое мастерство, желание здесь и сейчас добиться победы. Я считаю, что в матчах со «Спартаком» нам удавалось правильно выстроить игру. Если говорить о последней встрече — мы смотрели и анализировали матчи соперника в еврокубках, где команда показывала содержательный футбол. В «Спартаке» собраны хорошие футболисты, способные решать любые задачи. Нам нужно было оставаться самими собой, отталкиваться от своей игры.