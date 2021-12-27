ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Федотов: «„Спартак“ — хороший раздражитель»

сегодня, 18:54

Наставник «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал недавние матчи против «Спартака».

«Спартак» — хороший раздражитель и принципиальный соперник не только для меня. Когда ты приезжаешь на свой стадион, который на 80% заполнен спартаковскими болельщиками, у тебя нет другого выхода, кроме как активировать все свое мастерство, желание здесь и сейчас добиться победы. Я считаю, что в матчах со «Спартаком» нам удавалось правильно выстроить игру. Если говорить о последней встрече — мы смотрели и анализировали матчи соперника в еврокубках, где команда показывала содержательный футбол. В «Спартаке» собраны хорошие футболисты, способные решать любые задачи. Нам нужно было оставаться самими собой, отталкиваться от своей игры.

Все новости
Филимонов: «„Спартаку“ повезло в Лиге Европы»
Сегодня, 17:08 Комментарии25
Сёмин назвал лучшего тренера РПЛ в 2021 году
Сегодня, 15:45 Комментарии15
Аршавин назвал лидеров сборной России при Карпине
Сегодня, 12:10 Комментарии7
Аршавин: «В один момент отменить лимит на легионеров в РПЛ невозможно»
Сегодня, 10:28 Комментарии10
Аршавин рассказал, реально ли «Зениту» окупить трансфер Малкома
Сегодня, 09:39 Комментарии37
Кварацхелия: «Не считаю, что я регрессирую в России»
Сегодня, 08:48 Комментарии10
Сортировать
Все комментарии
ЖNЕЦ
ЖNЕЦ
сегодня в 22:29
тонко поттролил !!!
pomor45
pomor45
сегодня в 20:27
Нет, я не плачу и не рыдаю,
Что игры Спартака не посещаю.
Федун тому виной,
Что Сочи с головой
Спартак в ушат с навозом окунает.
beefs
beefs
сегодня в 19:31
Спартак уже давно средненькая команда РПЛ...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:31
Спартак был раздражителем для соперников теперь только для болельщиков.
YVG
YVG
сегодня в 19:28
Для кого раздражителем, а для кого и мальчиком для битья.
санек002
санек002 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 19:21
увы и ах!надеюсь ,хотя с федунами мы постоянно в раздражителях и лишь один раз были кем то!
ДСА
ДСА
сегодня в 19:16
Спартак разделали очень хорошо.
lotsman
lotsman
сегодня в 19:06
Раздражителем Спартак был, когда был в силе.
протон
протон
сегодня в 19:00
Раньше был претендент на призовые места, теперь только раздражитель...
YVG
YVG
сегодня в 18:56
Федотов льстит спартаку, а сам выдрал его 3-0 со свистом.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:55
Не раздражитель, просто все хотят спартак спустить с небес на землю.
drug01
drug01
сегодня в 18:55
Это сущая правда
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100