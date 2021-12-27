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Сёмин назвал лучшего тренера РПЛ в 2021 году

сегодня, 15:45

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин назвал лучшего на свой взгляд тренера 2021 года в Российской Премьер-Лиге.

Лучший тренер тот, кто лидирует в чемпионате. Это Семак, тут очевидно и спора не может быть. Тем более, третий год подряд команда идёт на первом месте.

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Все комментарии
Asper
Asper ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:29, ред.
Ну раз только еврокубки показывают кто есть кто, то надо дождаться осени, чтоб восхвалять Шварца. Так то тоже можно сказать, что состав у Динамо вполне себе соответствует по качеству 2 месту.
Осинькин - не ну всё круто, разумеется, КС не могут не нравиться, но всё таки давать рок-н-ролл молодняком, периодически больно кусать авторитетов и стабильно добиваться результатов - это немного разное. Что-то Петржелу черта с два хоть кто-то признавал лучшим в свое время, сплошной хейт, хотя он делал ровно тоже самое.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:05, ред.
Сёмин назвал лучшего тренера РПЛ в 2021 году ,кем на его субъективный взгляд является Семак.
Скорее всего я первый раз не соглашусь с мнением , на мой взгляд с одним из самых здравомыслящих людей нашего футбола ⚽️ . Даже не просто не соглашусь, а буду скорее всего категоричен. На мой сугубо субъективный взгляд, с таким составом который имеет огромное значение в этом вопросе в Зените, можно сказать что и любой другой человек, который хоть немного имеет отношение к футболу сможет сделать то что делает и сделал Семак , а даже может и того больше. И считаю что с возможностями главного спонсора клуба Зенит, кем является Газпром, и являясь главным тренером, можно было бы и закупить намного качественнее игроков под свои схемы игры и для достижения более высоких целей, не только в российском чемпионате, а показательные кеми являются игры в ЛЧ и ЛЕ . Реклама клуба, да и реклама Газпрома в Европе, намного прибыльней выглядит от самого клуба Зенит, кем он и является, чем банеры на футбольных матчах стадиона 🏟. Чем может похвастаться Семак с Зенитом в играх ЛЧ и ЛЕ, ответ простой , смотрите статистику, - ничем !!! Т.е Абсолютно !!! И вот это самый большой показатель качества работы и профессионализма самого тренера. Если опять вернуться к словам Сёмина, что Семак лучший, то может кто-то слышал, что лучшего тренера России, хоть какой-то клуб из-за рубежа , да и в России, хочет видеть его как главного тренера своего клуба, не говоря уже о сборной !?! Таковых нет и наврядли кого-то даже в инсайдерском вбросе нет и не будет. И это таковы реалии и спрос на "Самого" лучшего тренера России !!! Даже необыкновенные вбросы под собой имеют какую-то почву, а с Семаком, увы её даже нет !!!
Опять же , это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
А совсем забыл, на мой сугубо субъективный взгляд, лучшим является главный тренер Крылышек, - Осинькин и командир Динамо Шварц !!!
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 16:27, ред.
Шварц и Витория лучшие! Один из молодежи создал боеспособный коллектив, второй на старой телеге и с бабой на возу выехал из группового этапа еврокубков!
Семак?! Газовый пузырь который скоро лопнет!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:26
Только не Семак.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:05
Я всегда согласен с Палычем но сейчас прошу его простить, лучший тренер Осинькин а потом Шварц.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 16:01
На мой взгляд лучшим является Шварц. Зенит обладает ресурсами, которые не могут использовать остальные клубы. Как только Зенит выходит на евроарену, и там встречает мотивированного соперника, с не уступающими в классе игроками, а иногда и уступающими, Зенит сразу теряется.
Семак как тренер - ноль.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:55
Прям капитан Ачевидность...
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