Сёмин назвал лучшего тренера РПЛ в 2021 году

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин назвал лучшего на свой взгляд тренера 2021 года в Российской Премьер-Лиге.
Лучший тренер тот, кто лидирует в чемпионате. Это Семак, тут очевидно и спора не может быть. Тем более, третий год подряд команда идёт на первом месте.
Семак как тренер - ноль.
Семак как тренер - ноль.
Скорее всего я первый раз не соглашусь с мнением , на мой взгляд с одним из самых здравомыслящих людей нашего футбола ⚽️ . Даже не просто не соглашусь, а буду скорее всего категоричен. На мой сугубо субъективный взгляд, с таким составом который имеет огромное значение в этом вопросе в Зените, можно сказать что и любой другой человек, который хоть немного имеет отношение к футболу сможет сделать то что делает и сделал Семак , а даже может и того больше. И считаю что с возможностями главного спонсора клуба Зенит, кем является Газпром, и являясь главным тренером, можно было бы и закупить намного качественнее игроков под свои схемы игры и для достижения более высоких целей, не только в российском чемпионате, а показательные кеми являются игры в ЛЧ и ЛЕ . Реклама клуба, да и реклама Газпрома в Европе, намного прибыльней выглядит от самого клуба Зенит, кем он и является, чем банеры на футбольных матчах стадиона 🏟. Чем может похвастаться Семак с Зенитом в играх ЛЧ и ЛЕ, ответ простой , смотрите статистику, - ничем !!! Т.е Абсолютно !!! И вот это самый большой показатель качества работы и профессионализма самого тренера. Если опять вернуться к словам Сёмина, что Семак лучший, то может кто-то слышал, что лучшего тренера России, хоть какой-то клуб из-за рубежа , да и в России, хочет видеть его как главного тренера своего клуба, не говоря уже о сборной !?! Таковых нет и наврядли кого-то даже в инсайдерском вбросе нет и не будет. И это таковы реалии и спрос на "Самого" лучшего тренера России !!! Даже необыкновенные вбросы под собой имеют какую-то почву, а с Семаком, увы её даже нет !!!
Опять же , это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
А совсем забыл, на мой сугубо субъективный взгляд, лучшим является главный тренер Крылышек, - Осинькин и командир Динамо Шварц !!!
Скорее всего я первый раз не соглашусь с мнением , на мой взгляд с одним из самых здравомыслящих людей нашего футбола ⚽️ . Даже не просто не соглашусь, а буду скорее всего категоричен. На мой сугубо субъективный взгляд, с таким составом который имеет огромное значение в этом вопросе в Зените, можно сказать что и любой другой человек, который хоть немного имеет отношение к футболу сможет сделать то что делает и сделал Семак , а даже может и того больше. И считаю что с возможностями главного спонсора клуба Зенит, кем является Газпром, и являясь главным тренером, можно было бы и закупить намного качественнее игроков под свои схемы игры и для достижения более высоких целей, не только в российском чемпионате, а показательные кеми являются игры в ЛЧ и ЛЕ . Реклама клуба, да и реклама Газпрома в Европе, намного прибыльней выглядит от самого клуба Зенит, кем он и является, чем банеры на футбольных матчах стадиона 🏟. Чем может похвастаться Семак с Зенитом в играх ЛЧ и ЛЕ, ответ простой , смотрите статистику, - ничем !!! Т.е Абсолютно !!! И вот это самый большой показатель качества работы и профессионализма самого тренера. Если опять вернуться к словам Сёмина, что Семак лучший, то может кто-то слышал, что лучшего тренера России, хоть какой-то клуб из-за рубежа , да и в России, хочет видеть его как главного тренера своего клуба, не говоря уже о сборной !?! Таковых нет и наврядли кого-то даже в инсайдерском вбросе нет и не будет. И это таковы реалии и спрос на "Самого" лучшего тренера России !!! Даже необыкновенные вбросы под собой имеют какую-то почву, а с Семаком, увы её даже нет !!!
Опять же , это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
А совсем забыл, на мой сугубо субъективный взгляд, лучшим является главный тренер Крылышек, - Осинькин и командир Динамо Шварц !!!