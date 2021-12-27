Сёмин назвал лучшего тренера РПЛ в 2021 году

Бывший наставник «Локомотива» назвал лучшего на свой взгляд тренера 2021 года в Российской Премьер-Лиге.

Лучший тренер тот, кто лидирует в чемпионате. Это Семак, тут очевидно и спора не может быть. Тем более, третий год подряд команда идёт на первом месте.