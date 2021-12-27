Аршавин назвал лидеров сборной России при Карпине

Бывший футболист, директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» поделился мыслями о шансах сборной России выйти в финальную часть ЧМ -2022.

Верю ли, что мы пройдем Польшу? Ничего особенного в ней нет. Польша и Польша — играя в «Лужниках», мы вполне можем их проходить. А второй матч выиграть за счет эмоций и желания поехать на чемпионат мира. Шансы у нас есть, главное, ими правильно распорядиться. Если не выйдем на ЧМ , будет, мягко говоря, неприятно.

Есть ли у сборной России лидеры? Да, Джикия, Баринов.

Согласен ли, что это слабейшее поколение в истории? Всегда так говорили. Когда мы играли, тоже повторяли, что это слабейшее поколение. До нас — то же самое. Сейчас — снова. Может, нынешней команде не хватает конкуренции, например, в нападении. Ну, еще пара позиций проседает. Сложно ответить на этот вопрос однозначно.