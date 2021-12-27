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Аршавин назвал лидеров сборной России при Карпине

сегодня, 12:10

Бывший футболист, директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями о шансах сборной России выйти в финальную часть ЧМ-2022.

Верю ли, что мы пройдем Польшу? Ничего особенного в ней нет. Польша и Польша — играя в «Лужниках», мы вполне можем их проходить. А второй матч выиграть за счет эмоций и желания поехать на чемпионат мира. Шансы у нас есть, главное, ими правильно распорядиться. Если не выйдем на ЧМ, будет, мягко говоря, неприятно.

Есть ли у сборной России лидеры? Да, Джикия, Баринов.

Согласен ли, что это слабейшее поколение в истории? Всегда так говорили. Когда мы играли, тоже повторяли, что это слабейшее поколение. До нас — то же самое. Сейчас — снова. Может, нынешней команде не хватает конкуренции, например, в нападении. Ну, еще пара позиций проседает. Сложно ответить на этот вопрос однозначно.

Также Аршавин рассказал, реально ли «Зениту» окупить трансфер Малкома.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 16:52, ред.
Джикия лидер сборной по привозам
1bear
1bear
сегодня в 13:09
какие лидеры - такая и сборная...
YVG
YVG
сегодня в 12:46
Какой из Джикии лидер, если он виноват почти во вех голах сборной?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:35
Прежние лидеры ушли с поля. Произошла замена.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:24
Джикия? Согласен,а Баринов всё чаще становится проблемой команды.И не безволием,а сверхбоевитостью,граничащей с угрозой удаления.Может,технически чего-то недостаёт,или в голове сумбур.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:16
Шава сегодня много глаголет
drug01
drug01
сегодня в 12:12
Согласен с ним
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