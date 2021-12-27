Аршавин: «В один момент отменить лимит на легионеров в РПЛ невозможно»

Бывший футболист, директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» высказался о лимите на легионеров в РПЛ .

Понятно, что мы еще не можем соперничать с пятью ведущими странами в плане финансов. Нам нужно искать ресурсы внутри себя, внутри каждого клуба. Мне кажется, топ-команды морально не готовы изменить свою философию и стать своего рода перевалочным пунктом для европейских топов. Чтобы покупать молодых, «обкатывать» их и продавать. Все равно менталитет лучших клубов — собирать сильнейших и выигрывать.

Лимит на легионеров в этом плане мешает или помогает? Несмотря на то, что я возглавляю академию, все равно считаю, что в команде должна быть здоровая конкуренция. Я за естественный отбор и, конечно же, отмену лимита. Но, понимая сложившуюся в нашей стране ситуацию, вижу, что в один момент это сделать невозможно. Думаю, постепенное смягчение лимита поможет сдвинуться в нужном направлении.