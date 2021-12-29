«Динамо» договорилось о трансфере нападающего «Бока Хуниорс»

Форвард «Бока Хуниорс» Себастьян Вилья близок к переходу в московское «Динамо».
Сообщается, что контракт 25-летнего футболиста с московским коллективом будет рассчитан на четыре года. Трансфер обойдётся «Динамо» в 12 млн долларов.
В завершившемся в Аргентине сезоне Вилья сыграл в составе «Бока Хуниорс» 27 поединков, в которых забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу. Контракт вингера с клубом рассчитан до конца 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Себастьяна в 5,5 млн евро. В составе сборной Колумбии Вилья провел 4 матча.
00:59 «Динамо» не интересуется Себастьяном Вильей («СЭ»)
Вингер «Бока Хуниорс» Себастьян Вилья не перейдет в московское «Динамо».
Ранее журналист Диего Руэда сообщил, что москвичи договорились с «Бокой» о трансфере форварда за 12 миллионов долларов.
Руэда добавил, что футболист присоединится к команде на сборах в Испании. Однако сборы московского «Динамо» пройдут в Катаре и Турции, а в Испании тренировочный сбор проведет одноименный киевский клуб.
...это всё что нужно знать об этом трансфере...)))
00:59 «Динамо» не интересуется Себастьяном Вильей («СЭ»)
Вингер «Бока Хуниорс» Себастьян Вилья не перейдет в московское «Динамо».
Ранее журналист Диего Руэда сообщил, что москвичи договорились с «Бокой» о трансфере форварда за 12 миллионов долларов.
Руэда добавил, что футболист присоединится к команде на сборах в Испании. Однако сборы московского «Динамо» пройдут в Катаре и Турции, а в Испании тренировочный сбор проведет одноименный киевский клуб.
...это всё что нужно знать об этом трансфере...)))
Скорее всего Игбун или Нжи покинут клуб(и тут скорее не велика потеря)
Усилять мостав нужно если хотят и дальше навязывать борьбу Зениту за чемпионство. Главное чтоб игрок вписался в состав и приносил пользу клубу.
Скорее всего Игбун или Нжи покинут клуб(и тут скорее не велика потеря)
Усилять мостав нужно если хотят и дальше навязывать борьбу Зениту за чемпионство. Главное чтоб игрок вписался в состав и приносил пользу клубу.
Или кто??
8 легов уже есть....
Или кто??
8 легов уже есть....