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«Динамо» договорилось о трансфере нападающего «Бока Хуниорс»

сегодня, 00:06

Форвард «Бока Хуниорс» Себастьян Вилья близок к переходу в московское «Динамо».

Сообщается, что контракт 25-летнего футболиста с московским коллективом будет рассчитан на четыре года. Трансфер обойдётся «Динамо» в 12 млн долларов.

В завершившемся в Аргентине сезоне Вилья сыграл в составе «Бока Хуниорс» 27 поединков, в которых забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу. Контракт вингера с клубом рассчитан до конца 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Себастьяна в 5,5 млн евро. В составе сборной Колумбии Вилья провел 4 матча.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 12:27
У динамовцев своих напов, как грязи. К чему ещё?
протон
протон
сегодня в 08:32
Это парень на карантине устраивал вечеринки, этим летом послал к черту Боку когда получил приглашение в Брюгге и заявил что не хочет больше за Боку играть (хотя потом приполз обратно с извинениями), дрался с одноклубником, а также избивал свою девушку на протяжении 2х лет. Во время одного из таких эпизодов девушка потеряла ребенка (была беременная), они сейчас судятся в Аргентине.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:04, ред.
29 декабря
00:59 «Динамо» не интересуется Себастьяном Вильей («СЭ»)

Вингер «Бока Хуниорс» Себастьян Вилья не перейдет в московское «Динамо».
Ранее журналист Диего Руэда сообщил, что москвичи договорились с «Бокой» о трансфере форварда за 12 миллионов долларов.
Руэда добавил, что футболист присоединится к команде на сборах в Испании. Однако сборы московского «Динамо» пройдут в Катаре и Турции, а в Испании тренировочный сбор проведет одноименный киевский клуб.

...это всё что нужно знать об этом трансфере...)))
lotsman
lotsman
сегодня в 07:56
Впервые слышу о таком.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:55
Динамо всё-таки решило пободаться с зенитом за чемпионство?
1 984
1 984
сегодня в 07:54
Удачи в Динамо.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:54
Посмотрим на его игру
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 07:52
Нормально, с учетом продажного коэффициента для России.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:50
Кому то из молодых придется потесниться.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:39
Похоже в 2 раза переплатили.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:24
Поглядим что из этого выйдет.
Скорее всего Игбун или Нжи покинут клуб(и тут скорее не велика потеря)
Усилять мостав нужно если хотят и дальше навязывать борьбу Зениту за чемпионство. Главное чтоб игрок вписался в состав и приносил пользу клубу.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:11
Молодцы динамики, успешно работают на рынке.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:20
Скорей всего это утка.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 05:18
Думаю любой игрок из Аргентины спокойно может играть в рпл
Alesha_Ugansky
Alesha_Ugansky
сегодня в 05:12
Статистика не впечапляет
stanichnik
stanichnik
сегодня в 03:26
Надо дождаться официального подтверждения. Планировали купить центрфорвада, а Вилья левый вингер по амплуа на трансфермаркете.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:22
Значит Игбун уходит??
Или кто??
8 легов уже есть....
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:08
Неслабо Динамо усилилось
Caniggia
Caniggia
сегодня в 01:06
Надеюсь, это будет усиление группы атаки Динамо. Ещё один колумбийский нападающий в РПЛ. Ну что же, соотечественники Вильи в Краснодаре и Сочи производят весьма приятное впечатление. Хотелось, чтобы и этот колумбийский вингер был весьма полезен и результативен.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:59
Весёлый клуб Динамо. Очень интересно будет посмотреть что из этого получится . Удачи !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:42, ред.
Перебор тоже не айс. Есть Макаров, Тюкавин, Грулев, нжи, если только левый вингер. А с лимитом как? Вроде сейчас 8,кто на выход и как?
minai
minai
сегодня в 00:32, ред.
Жёсткий ответ на трансфер Сергеева в Зенит.
1bear
1bear
сегодня в 00:17
посмотрим , что привнесёт этот игрок в интересную игру Динамо...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:11
Ну вот и славненько,будем за ним наблюдать!
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 00:10
Я рад!
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