«Динамо» договорилось о трансфере нападающего «Бока Хуниорс»

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сегодня, 00:06

Форвард «Бока Хуниорс» близок к переходу в московское «Динамо».

Сообщается, что контракт 25-летнего футболиста с московским коллективом будет рассчитан на четыре года. Трансфер обойдётся «Динамо» в 12 млн долларов.

В завершившемся в Аргентине сезоне Вилья сыграл в составе «Бока Хуниорс» 27 поединков, в которых забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу. Контракт вингера с клубом рассчитан до конца 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Себастьяна в 5,5 млн евро. В составе сборной Колумбии Вилья провел 4 матча.